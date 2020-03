Teen Mom OG: Amber Portwood s’effondre, “honteux” à propos de l’attaque contre Andrew

La nouvelle saison de “Teen Mom OG” abordera Amber Portwood’s attaque contre Andrew Glennon en première saison.

Alors que l’ambre seulement minimisé brièvement ce qui s’est passé lorsqu’elle a été arrêtée pour batterie domestique en 2019 lors des retrouvailles de la saison dernière, Portwood et Glennon se préparent à partager leurs histoires respectives dans cet avant-goût.

En juillet dernier, Glennon – qui partage le fils James avec Amber – a contacté des flics affirmant qu’elle l’avait frappé avec une chaussure alors qu’il tenait leur enfant. Selon certaines informations, elle aurait également brandi une machette lors de l’incident, pour laquelle elle aurait été arrêtée et accusée de batterie domestique. Elle a plaidé coupable et a été condamnée à 2,5 ans de probation.

“Cela a été l’un des moments les plus difficiles de ma vie, mais je suis fier de la façon dont je l’ai géré”, a déclaré Portwood en voix off. “J’ai de la chance d’avoir [ex Gary Shirley] et [his wife] Le soutien de Kristina tout au long de cette situation. “

Portwood est alors vue assise avec Gary, exprimant ses regrets et devenant émotive pendant qu’elle parlait.

“Le premier regret que j’ai, c’est que je ne sois pas sortie de cette maison ce soir-là”, dit-elle. “Maintenant, je regarde en arrière et j’ai tellement honte, parce que tout ce à quoi je pense, c’est Amber, vous auriez dû sortir de la maison. Il y a des limites à une personne souffrant de troubles de santé mentale. des gens comme moi le comprendront. “

Gary lui assure qu’elle a “beaucoup appris” de ses erreurs cette fois, avant d’admettre qu’elle ressent “beaucoup de culpabilité” pour ne pas être plus consciente d’elle-même à l’époque.

Bien qu’Andrew lui-même n’apparaisse pas physiquement dans le clip, sa voix est entendue au téléphone lorsque les producteurs de l’émission l’appellent. Ils espèrent qu’il “partagera ce qui se passe”, donc ce n’est pas seulement le côté d’Amber qui est montré dans la série.

“Ouais, c’est sûr, ça me donne de l’anxiété d’être honnête avec toi”, leur dit-il. “Il est difficile de s’endormir. C’est un gâchis total et ça devient complètement incontrôlable et vraiment frustrant.”

Ils prévoient de parler davantage, dans une conversation qui, espérons-le, apparaîtra lors de la première de la saison.

“Teen Mom OG” revient à MTV le 17 mars.

Meilleures Instas de Célébrités de la Semaine

Instagram

Amber Portwood partage un doux anniversaire d’anniversaire alors que sa fille a 11 ans