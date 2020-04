Teen Mom OG Recap: Maci Bookout s’inquiète Ryan Edwards n’est pas sobre

Avec leur fils Bentley célébrant son anniversaire, Maci Bookout a invité l’ancien ex Ryan Edwards à assister à sa fête au zoo de Chattanooga. L’événement a marqué la première fois que Maci a vu Ryan depuis qu’il est sorti de prison après avoir purgé une peine de probation de trois mois.

Rendre les choses encore plus compliquées: son ordonnance de ne pas faire contre lui était toujours intacte, ce qui signifie qu’il ne pourrait pas lui parler ou se rapprocher trop. C’était quelque chose qui préoccupait Ryan, car il ne voulait pas se retrouver en difficulté pour aller simplement à la fête de son enfant.

“C’est juste une situation en désordre”, a déclaré Ryan à son épouse Mackenzie mardi. “Teen Mom OG,” alors qu’ils parlaient de la façon dont il avait fait exploser son père lors de l’épisode précédent en raison de son hésitation à assister à la fête.

“Je viens de souffler avec papa qui a une attitude envers moi parce que j’essayais d’être du bon côté”, a-t-il déclaré. “Je suis tellement bouleversée. Je suis juste fatiguée que tout le monde embrasse son cul.”

Lorsque le moment est venu pour la fête, Ryan s’est présenté et Maci a gardé ses distances. Bien que tout se soit bien passé, elle avait quelques inquiétudes le lendemain.

“Même si Ryan et moi avons gardé nos distances et ne nous sommes pas parlés à la fête de Bentley, quelque chose semblait éteint et maintenant je suis inquiète”, a-t-elle déclaré dans un confessionnal.

Parlant à l’un de ses amis, elle a dit qu’elle avait vu Ryan “mieux” dans le passé. “C’est la première fois que je le vois depuis qu’il est sorti de prison qu’à mon avis, il n’était à 100% pas sobre”, a-t-elle poursuivi.

“Il ne m’a pas parlé, mais je ne m’y attendais pas à cause de l’ordonnance de non-communication”, a-t-elle ajouté. “Je me sentais juste comme si le cycle recommençait. Je souhaite juste que quelqu’un qui soit proche de lui dise:” Avez-vous besoin de plus d’aide? ” et dites-lui que ça va si vous le faites. Si la dernière année n’a rien changé, alors le temps tourne encore plus vite à ce stade. Il n’atteindra pas le fond tant qu’il n’y aura rien pour lui de revenir. Il doivent tout perdre. “

