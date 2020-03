Teen Mom Recap: Andrew réclame un plus gros salaire après l’arrestation d’Amber Portwood

Amber Portwood’s drame relation désordonné avec ex Andrew Glennon a continué à jouer sur le nouvel épisode de mardi “Teen Mom OG.”

La star de télé-réalité a été arrêtée en juillet dernier, après que son papa ait contacté des flics affirmant qu’elle l’avait frappé avec une chaussure alors qu’il tenait leur enfant. Selon certaines informations, elle aurait également brandi une machette lors de l’incident, pour laquelle elle a été arrêtée et accusée de batterie domestique. Elle a plaidé coupable et a été condamnée à 2,5 ans de probation.

Hier soir, les costars d’Amber Maci Bookout, Catelynn Baltierra et Cheyenne Floyd étaient tous à ses côtés avant qu’elle n’aille au tribunal concernant la visite de son fils avec Andrew, James.

“Penser à la merde en ce moment me tue”, a-t-elle expliqué aux autres femmes. “J’ai traversé cette étape de cinq jours sans sommeil et engourdissement pur quand je suis sorti et confus.”

À propos de Glennon, elle a ajouté: “Il agit bizarrement depuis un certain temps, puis après avoir obtenu les avocats et les choses qu’ils ont découvertes par le biais de relevés bancaires et d’autres choses, il est très évident de savoir ce qui s’est passé. Il vit chez moi en ce moment. Il a ma voiture en ce moment et il était temps de s’en sortir. “

Elle leur a également dit qu’elle ne pouvait pas entrer dans les détails de ce qui s’était passé le soir de son arrestation, car elle était sous un bâillon. Lors de sa comparution devant le tribunal, le juge a autorisé Portwood à recevoir la visite de son fils.

Bien qu’Andrew ne soit pas apparu à la caméra tout au long de l’épisode, il a été entendu parler aux producteurs par téléphone et hors caméra. Comme un producteur l’a appelé pour lui demander s’il serait disposé à partager sa version de l’histoire, il a dit: “Oui, c’est sûr, cela me donne de l’anxiété d’être honnête avec vous.”

“Il est difficile de s’endormir”, a-t-il ajouté. “C’est un gâchis total et ça devient complètement incontrôlable et vraiment frustrant.”

Lorsque la production est apparue au domicile d’Andrew pour le filmer, il a ensuite révélé ses hésitations et a fait une demande de rémunération à l’avenir.

“Quand ce truc arrive et qu’elle ne se souvient honnêtement pas de l’avoir fait ou qu’elle choisit simplement de le faire disparaître. Ce n’est pas mon travail de la stabiliser mentalement”, a-t-il déclaré. “Je ne peux plus le faire. Avant tout tournage, si je veux faire partie de cette série, ça n’en vaut absolument pas la peine à moins que, je reçois le même salaire que ces autres personnes sur le montrer après l’enfer que j’ai vécu. “

C’était cela, comme une ardoise est arrivée en disant: “A cette époque, Andrew a décidé de ne pas filmer et de raconter son côté de l’histoire.”

“Teen Mom OG” est diffusé le mardi sur MTV.