Tempête pour remplir le rôle du professeur Xavier dans le MCU après une introduction dans ‘Black Panther 2?’

Quelle partie de l’histoire de la bande dessinée Marvel l’univers Marvel Cinematic choisira-t-il d’émuler lors de l’introduction des X-Men dans le paysage? Comment Kevin Feige veillera-t-il à ce que la représentation rende hommage au matériel source – présentant les personnages de manière canonique – tout en évitant les représentations de Fox fatiguées? Comment le MCU insufflera-t-il une nouvelle vie à des personnages familiers et quels membres de mutantkind seront le point focal dans l’illustration du MCU? Selon des informations récentes, Storm pourrait devenir un joueur plus intégré qu’elle ne l’était dans la franchise Fox, après une introduction dans Black Panther 2.

Le président de Marvel Studios, Kevin Feige, a participé aujourd’hui à la présentation de Walt Disney Studios au Disney’s D23 EXPO 2019 | Jesse Grant / . pour Disney

Sous Fox, Magneto et le professeur X se sont affrontés; les X-Men et la Confrérie des mutants étaient au centre de la trilogie originale; Xavier de Patrick Stewart avait son équipe, et Magneto d’Ian McKellan a la sienne. Au fur et à mesure que la série progressait, les personnages se sont battus et négociés, compromis et se sont affrontés, ont accepté et n’étaient pas d’accord, alors que les humains étaient épargnés et sacrifiés, protégés et négligés.

Et Fox, bien que prenant des libertés avec les bandes dessinées, s’est inspiré de certains des récits les plus célèbres et du personnage central du matériel source pour créer leur saga. Lorsque le MCU reprend les X-Men, il serait sage d’éviter de ressasser la même dynamique et les mêmes intrigues – les mêmes clivages politiques et les enquêtes sociétales. Ainsi, Wolverine, Magneto, Xavier et Jean Gray peuvent prendre un siège arrière au début, car placer de nouveaux personnages sous les projecteurs sera un moyen facile de suggérer une nouvelle histoire centrale.

Storm peut rejoindre la soirée des super-héros dans «Black Panther 2»

Selon Marvel et DC Insider, Mikey Sutton, Storm pourrait faire son introduction dans Black Panther 2; si elle et T’Challa vont commencer une romance (comme c’est le cas dans les bandes dessinées) reste en suspens. Cependant, la rumeur veut que le studio cherche à interpréter Janelle Monáe dans le rôle d’Ororo Munroe dans la suite.

Si Storm rejoint le MCU dans Black Panther 2, elle pourrait être l’un, sinon le premier mutant à rejoindre le paysage. Cela signifie que l’histoire de X-Men peut reprendre à différents points d’origine dans les bandes dessinées (par rapport à Fox), en utilisant des conversations, des flashbacks et / ou des préquelles pour faire allusion aux arcs Fox que les fans connaissent déjà. Si la saga des mutants commence à un moment différent, Storm peut être le directeur de l’école des professeurs doués du professeur Xavier ou de l’école d’enseignement supérieur Jean Gray.

Storm pour devenir le leader de la prise de position du MCU sur les X-Men?

Bien que la franchise Fox ait fait allusion au potentiel de leadership de Storm, elle n’a pas plongé dans l’étendue de ses responsabilités de leader au fur et à mesure que la saga progressait. Xavier a souvent fait confiance au personnage pour mener les X-Men au combat, et elle a même repris le contrôle de son école. Elle était le protégé de Xavier, pour ainsi dire, car elle avait un état d’esprit équilibré, un contrôle de ses pouvoirs, et une perspective sociétale et une vision du monde qu’il admirait. Il lui faisait confiance pour faire la «bonne» chose.

Des années plus tard, Wolverine a construit une école où l’école de Xavier se trouvait auparavant, et il l’a nommée d’après Jean Gray. Storm est ensuite devenu le directeur de cette institution, de sorte que le MCU pourrait également commencer à un moment ultérieur – lorsque la pertinence de Xavier est clairement placée dans le passé et que le leadership de Storm vient au premier plan. La dynamique mutante et les intrigues peuvent ensuite se développer à l’extérieur de Storm, en s’appuyant sur ses connexions (et les connexions de ces personnages) dans les bandes dessinées.