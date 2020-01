‘Temptation Island’ Morgan Lolar nie avoir falsifié une rupture avec Evan Smith pour monter un autre spectacle

En raison de l’imprécision, de la mauvaise orientation et des délais incohérents de Morgan Lolar, certains fans de Temptation Island croient qu’elle a truqué sa rupture avec Evan Smith afin qu’ils puissent apparaître dans une autre émission de télé-réalité.

Morgan a applaudi et a prétendu que les accusations «l’offensaient» parce qu’elle «avait toujours été réelle».

Evan Smith, Morgan Lolar | Mario Perez

Morgan Lolar et Evan Smith dans la saison 1 de «Temptation Island»

Il y a un peu plus d’un an, Morgan Lolar et Evan Smith se sont rencontrés lors de la première saison de Temptation Island. Kaci Campbell, alors petite amie d’Evan depuis près d’une décennie, l’a emmené sur l’île afin qu’il puisse prouver sa loyauté envers elle, et ils quitteraient l’île en tant que couple fiancé.

Cependant, Evan est tombé presque immédiatement pour un seul Morgan, un agent immobilier d’Arlington, en Virginie. Leur relation a progressé tout au long de la saison, et Evan a demandé à Morgan d’être sa petite amie avant de rompre avec Kaci.

Les couples avaient également la possibilité d’envoyer à l’autre une vidéo de 30 secondes, à laquelle Evan a refusé. Même si Kaci a vu sa relation avec Morgan dans les vidéos hebdomadaires de feu de joie, au Feu de joie, elle voulait toujours que les choses fonctionnent avec lui.

Cependant, il a rompu avec elle et a choisi de quitter l’île avec Morgan. Immédiatement, Evan a quitté l’appartement californien qu’il partageait avec Kaci pour vivre avec sa nouvelle petite amie en Virginie.

En mars 2019, six mois après le tournage de l’émission, Evan a proposé à Morgan. Selon leurs comptes de médias sociaux fréquemment mis à jour, le couple fiancé était heureux en amour jusqu’à ce que Morgan efface toutes les photos avec Evan de sa page Instagram en janvier 2020.

Morgan Lolar et Evan Smith se séparent

Les fans ont remarqué que Morgan avait également supprimé le nom d’Evan de sa biographie et supprimé l’image de la bannière Twitter qui présentait le couple. De plus, les deux se sont désabonnés sur toutes les plateformes de médias sociaux, même si Evan n’a fait aucun ajustement à sa page Instagram à l’époque.

Presque une semaine à l’avance, Morgan et Evan ont informé leurs partisans qu’ils déménageaient sur la côte ouest. Quand elle a enlevé les photos avec son fiancé, la majorité des fans ont supposé qu’ils avaient rompu, jusqu’à ce que Morgan commence à rassurer les gens sur Twitter, elle déménageait toujours en Californie trois jours après le nettoyage d’Instagram.

Elle a ensuite posté une photo portant sa bague de fiançailles avec la légende, “Si vous savez, vous savez”, ce qui a de nouveau dérouté les fans. Par conséquent, les gens ont commencé à supposer que Morgan n’avait fait que les réajustements des médias sociaux pour participer à une émission de télévision, et elle a répondu: “rien de ce que je traverse n’a quoi que ce soit à voir avec une émission.”

Absolument rien que je traverse n’a rien à voir avec un spectacle. Si vous me suivez ou suivez ma relation, vous savez que je suis toujours extrêmement transparent. C’est ma vie et je parlerai de tout quand je serai prêt. Je vous remercie

– Morgan Lolar (@morganlolar) 9 janvier 2020

Morgan a également déclaré qu’elle était «extrêmement transparente» et «parlerait de tout» sur son calendrier. Deux jours plus tard, Morgan a révélé qu’Evan était déjà parti pour la Californie et qu’il avait des «soirées pyjama avec des modèles Instagram de 21 ans» et qu’il l’ignorait chaque nuit.

Le même jour, elle a déclaré à un utilisateur de Twitter qu’elle “pleurait depuis des semaines”, ce qui a rendu les fans perplexes car, quelques jours plus tôt, elle a affirmé qu’elle déménageait sur la côte ouest avec Evan.

Après les allégations de triche, Evan a supprimé Morgan de sa biographie Instagram, et ils ont tous les deux retiré leurs histoires enregistrées de leur séjour sur Temptation Island.

Bien qu’il n’y ait aucune trace d’Evan sur le compte de Morgan, il a toujours ses photos avec Morgan visibles sur son Instagram, à l’exception notamment d’une annonce de leur engagement.

Morgan Lolar nie avoir falsifié une rupture pour participer à un autre spectacle

Deux semaines après que Morgan a accusé Evan de tricherie, il l’a taguée dans la section des commentaires d’une photo montrant des bébés jumeaux. Encore une fois, cette activité sur les réseaux sociaux a dérouté les fans.

Un compte Twitter a publié des captures d’écran d’Evan taguant Morgan et un utilisateur de Reddit expliquant comment le couple a “dupé” les fans en leur faisant croire qu’ils se sont séparés afin de pouvoir participer à une autre émission de téléréalité, et l’ancienne pom-pom girl a répondu.

Cela prend beaucoup de temps pour m’offenser, pour des raisons évidentes. Mais je suis vraiment offensé. Une chose que j’ai toujours été est réelle. Sortez d’ici avec cette merde. Si je voulais faire un show aussi mauvais, je le ferais. Je n’aurais pas besoin d’Evan, Kaci ou d’un coup publicitaire pour le faire. Je pense que Kaci serait d’accord. https://t.co/MPjB0uMHpa

– Morgan Lolar (@morganlolar) 23 janvier 2020

Elle a écrit: «Il faut beaucoup de temps pour m’offenser, pour des raisons évidentes. Mais je suis vraiment offensé. Une chose que j’ai toujours été est réelle. Sortez d’ici avec cette merde. Si je voulais faire un show aussi mauvais, je le ferais. Je n’aurais pas besoin d’Evan, Kaci ou d’un coup publicitaire pour le faire. Je pense que Kaci serait d’accord. “

Alors que Morgan a nié avoir falsifié la rupture, elle n’a pas expliqué pourquoi Evan l’a taguée sur la photo du bébé.