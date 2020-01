Teresa Giudice affirme que Joe l’a qualifiée de non-transformable à cause de ses bagages

“Real Housewives of New Jersey” Teresa et Joe Giudice ont décidé de se séparer après 20 ans de mariage, mais les retombées menant à cette décision continuent de se jouer pendant la saison en cours de l’émission.

Comme nous le savons, Joe est actuellement en Italie en attendant le sort de son cas d’expulsion, mais lorsque la saison 10 de “RHONJ” a été filmée, il était toujours sous la garde de l’ICE.

Dans l’épisode de mercredi de la série Bravo, il a appelé Tre pendant qu’elle sortait dîner avec ses co-stars. Il lui a demandé de le mettre sur le haut-parleur afin qu’il puisse demander Dolores Catania trouver sa femme, qui “se plaint toujours de moi”, un gentil docteur à ce jour. Il a insisté sur le fait qu’il essayait seulement de rendre Teresa “heureuse”, mais heureuse qu’elle ne l’était pas.

Après avoir raccroché, elle a dit à ses co-stars Joe “dit les choses les plus folles pour moi. Il dit,” Imaginez que nous divorcions. Qui voudrait de vous? Vous avez beaucoup de bagages. ” Comme, j’ai quatre enfants. Il a un peu raison … “Avant même qu’elle ne puisse finir sa pensée, chaque femme à cette table a assuré Teresa que ce n’était pas le cas et a condamné Joe pour les mots que Dolores a dit qu’il allait bientôt manger.

Lors du prochain “After Show”, Dolores a sincèrement dit à son amie que le ton de Joe avec elle avait été faux “plusieurs fois”, incitant un producteur hors caméra à demander: “Pensez-vous que les hommes italiens obtiennent un laissez-passer quand il s’agit de la façon dont ils parlent aux femmes? “

“Ouais, mais pas plus,” répondit rapidement Dolores, alors que Teresa ajoutait, “Nous ne supporterions pas cette merde.”

“Mais à un moment donné”, a poursuivi Dolores, “je ne savais pas mieux. Je vais être honnête avec vous. La façon dont on m’a parlé est ce que j’ai entendu toute ma vie. Je ne savais pas ce que c’était. pour être gentil, mais j’ai rencontré un médecin juif. Comme si j’étais grincheux, il ne disait pas: “Quel est le problème?” Il disait: «Chérie, qu’est-ce qui ne va pas? Et j’ai fondu. Et je ne prendrai plus rien de moins que ça. “

Mais l’ex-mari de Dolores et maintenant meilleur ami, Frank Catania, a une perspective différente. Sur le “After Show”, il a dit qu’il était un type de “ce que vous voyez est ce que vous obtenez”, mais il a veillé à noter qu’il n’est jamais acceptable de “dégrader” une femme. “Alors, y a-t-il une excuse pour que Joe parle de la façon dont il parle à Teresa? Dans mon livre, non”, at-il ajouté.

Joe a été accusé d’avoir quitté Teresa à quelques reprises au cours de ses années dans la série, notamment lors d’un casting en 2012 à Napa Valley, où il s’est éloigné du groupe pour prendre un mystérieux appel téléphonique. Quand Teresa s’est levée de table pour aller voir son mari, il a dit – tout en écoutant – à quiconque était au téléphone: “La voici, ma chienne. Elle est tellement folle.”

Teresa a révélé mercredi “After Show” qu’elle ne croyait pas qu’il avait effectivement dit ces mots jusqu’à Andy Cohen lui a assuré qu’il n’était pas édité.

“J’ai été choquée car il ne m’a jamais dit ce mot”, a-t-elle déclaré. “Je pensais qu’ils avaient inséré ça, parce que je suis comme, Joe ne m’a jamais appelé ce mot avant. Et je disais à Andy, je suis comme,” Vous feriez mieux de retirer ça. ” Il est comme, ‘Teresa, c’est sorti de sa bouche.’ Je me dis: “Quoi?!” J’ai été choqué parce qu’il ne m’a jamais dit ça en face. “

Bien que sa scène de mots en C soit peut-être la plus mémorable, Joe a dit à Teresa de “se taire” plusieurs fois dans la série. “Et je n’aime toujours pas ça”, a-t-elle déclaré mercredi. “Et mon truc est avec Joe, au lieu de riposter …”

“Tu veux diffuser la situation,” intervint Dolores. “Pour les enfants. Les parents sont là, tu as de la compagnie dans l’autre pièce.”

Teresa a ajouté que l’attitude de Joe allait changer devant les caméras; elle a dit qu’il était devenu plus agressif lors du tournage “pour essayer d’agir macho.”

“C’est dingue, parce que quand nous étions seuls, il ne parlait pas comme ça parce qu’alors je vais le démolir”, a-t-elle dit. “Je ne sais pas. C’est comme si, devant les gens et les caméras, il agissait différemment.”

“Une fois le tournage terminé, je le déchirerais”, a-t-elle insisté. “Je le ferais vraiment!” Dolores semblait sceptique.

“Les vraies femmes au foyer du New Jersey” est diffusé le mercredi à 20 heures. sur Bravo.

