Teresa Giudice, Caroline Manzo Sabra Publicité du Super Bowl: dans les coulisses

Anciens amis et “Real Housewives of New Jersey” co-stars Teresa Giudice et Caroline Manzo des fans choqués quand ils se sont réunis pour filmer une publicité du Super Bowl pour le houmous de Sabra, des mois après que Teresa ait prétendu que Caroline était la “rat” qui a signalé Joe Giudice aux autorités fédérales.

La semaine dernière, les deux femmes ont partagé un extrait de la publicité sur Instagram, laissant même Andy Cohen incrédules, ils avaient accepté d’être dans la même pièce. Il avait besoin d’en savoir plus. Nous avions besoin d’en savoir plus. Et maintenant nous le faisons.

Le fils aîné de Caroline, Albie Manzo, qui est apparu sur la série Bravo avant que sa mère ne quitte en 2013, a raconté ce qui s’est passé lors du tournage sur son “Cher Albie” podcast jeudi.

“Alors évidemment, depuis un mois, je n’ai pas pu dire grand-chose. Nous avons mentionné, je pense, [this podcast] J’étais à Los Angeles, mais je ne pouvais pas dire à quoi cela servait “, a-t-il dit à ses auditeurs.” Je savais que cela se produisait – il n’a pas fallu longtemps avant que la publicité ne soit tournée. C’était assez rapide. J’étais vraiment, vraiment surpris. Il y a beaucoup de composants, mais oui, tout le processus est entré et sorti. “

Notant qu’il “déviait” un peu, Albie s’est assuré de dire qu’il ne pouvait commenter son expérience qu’en regardant les anciens copains face à face.

“Nous arrivons à LA, tout le monde va au studio, je me présente peut-être environ 45 minutes après maman. Et ils sont passés par les cheveux et le maquillage, et nous attendons le tournage proprement dit. Et je n’ai pas vu Teresa depuis des années … La dernière fois que j’ai vu Teresa devait être … Je ne sais pas. Cela fait bien longtemps que je ne l’ai pas vue pour la dernière fois “, a-t-il expliqué, estimant que c’était probablement” l’un des derniers jours de tournage avait “sur” RHONJ. ” Cependant, Albie a dit qu’il avait vu le mari séparé de Teresa, Joe Giudice, quelques mois avant son incarcération.

“Pour être honnête avec vous, c’était exactement ce que je pensais que ça allait être”, a-t-il déclaré à propos du tournage. “Teresa entre. Je n’ai pas perdu de temps, personnellement. Je suis allée tout de suite, lui ai dit bonjour, je lui ai fait un câlin. Bla, bla, bla. “

“Elle et sa maman se faisaient micro côte à côte. C’est là qu’ils se sont vus pour la première fois”, a-t-il poursuivi. “Ils ont dit bonjour, et c’était très bien.”

“Je vais vous dire la vérité honnête de Dieu”, a-t-il ajouté, “ma lecture de toute la situation pendant qu’ils filmaient la publicité et tout le reste, c’est qu’ils s’amusaient. C’est honnêtement ce que j’ai lu dessus. j’ai presque – je me sentais presque mal, parce que je pense que c’était le genre de chose où maman était à 100% elle-même maman, et je pense que j’ai regardé Teresa comme, les cheveux sur son cou quand elle est entrée, cherchant quelque chose pour continuer, puis était comme, «Attendez une minute.” “

“Parce que quand ils étaient ensemble, ces conneries de choses ne sont tout simplement pas présentes, tu vois ce que je veux dire?” il a dit. “Donc, quand ils ont réellement cette interaction, vous voyez, je pense … Je pense que vous avez vu Teresa avoir un avant-goût de ce qui était un peu, et je pense honnêtement que c’était presque un peu triste. Ils étaient ensemble dans une pièce, et je pense qu’ils passaient un bon moment. Ils s’amusaient. “

Après le tournage, Albie a dit “au revoir à [Teresa] et lui a demandé de dire bonjour aux enfants. “Dans l’ensemble, il pensait que les femmes appréciaient leur temps ensemble et qu’une partie de Teresa disait peut-être:” Je m’ennuie de tout cela “, ce qui l’a rendu nostalgique des moments heureux des familles.

“Les problèmes que Teresa et Maman ont, à mon avis, je pense qu’ils sont de la fin de Teresa, mais je ne pense pas qu’elle s’en rende nécessairement compte”, a-t-il noté.

Teresa et Caroline sont apparues pour la dernière fois ensemble dans la saison 5, et à ce stade, elles se détestaient absolument. Ils ont commencé comme de bons amis de la famille lors de la première de la série en 2009, mais leur relation s’est détériorée après la publication des deux livres de cuisine à la même époque. Caroline sentit que Teresa lui avait pris des coups inutiles dans les siens.

C’était vers le début des problèmes financiers et juridiques des Giudices, qui n’ont fait qu’empirer et mettre plus de pression sur l’amitié des dames. Dans les Giudices premier entretien conjoint depuis que Joe a été libéré de prison, qui a eu lieu en novembre de l’année dernière, Andy Cohen a évoqué une prédiction que Manzo avait faite dans la série plusieurs années auparavant: que Joe irait en prison et que Teresa divorcerait et continuerait à élever leurs quatre filles pour qu’elles soient fortes et indépendantes. La réponse de Tre a été d’accuser Caroline d’avoir volé sa famille.

“Les vraies femmes au foyer du New Jersey” est diffusé le mercredi à 20 heures. sur Bravo.

