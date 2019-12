Teresa Giudice et Pool Boy Tony Delorenzo passent la veille de Noël ensemble

Des rumeurs d'amour se réchauffent entre Teresa Giudice et son "gars de la piscine" / ex-petit ami Tony Delorenzo.

Après que les deux ont été repérés ensemble alors qu'ils se dirigeaient vers un petit-déjeuner il y a quelques jours à peine, Tony – un entrepreneur de piscine qui a travaillé sur la maison Giudice "Real Housewives of New Jersey" et est sorti avec Teresa quand ils étaient adolescents – a assisté à une fête de vacances en famille mardi soir.

Melissa Gorga a organisé une soirée de Noël à son domicile hier soir, à laquelle ont assisté Teresa et Tony. Il est à l'extrême gauche sur la photo ci-dessus. Bien que Teresa n'ait rien partagé sur les réseaux sociaux avec lui depuis l'événement, il semblait se moquer des rumeurs de rencontres pendant la fête.

Dans son histoire Instagram, Melissa a partagé une vidéo avec Tony, s'exclamant: "Je veux juste souhaiter à tous un joyeux Noël. Tony, joyeux Noël." Il a répondu en disant: "Nous sommes le nouveau couple." Ajout de Melissa, "OMG!"

Dans une vidéo partagée avec Joe Gorga's Story, Tony a déclaré: "J'ai divorcé hier", avant que Joe ne dise: "Le garçon de piscine, nous voici!" Apparemment, Tony n'est pas fan du surnom, lui disant: "Qu'est-ce que je vous dis à propos de cette merde de garçon de piscine?!" Dans encore une autre vidéo, Teresa et Tony peuvent être vus assis côte à côte dans un grand groupe, mais jamais sur le même plan.

Giudice passe les vacances en solo cette année, après que les filles Gia, Gabriella, Milania et Audriana se soient rendues en Italie pour passer Noël avec leur père, Joe Giudice. "Tellement contente qu'ils soient avec toi", a commenté Teresa sur le post de Joe les montrant tous arrivant à l'aéroport.