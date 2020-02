Teresa Giudice jette un verre et éteint l’appareil photo RHONJ face à un choc qui tire les cheveux

Plus choquant que les images de Teresa Giudice encourageant Danielle Staub tirer Margaret Josephs ‘ queue de cheval pendant cette bagarre boutique est sa réaction à découvrir Danielle a dévoilé ses actions pour Melissa Gorga.

Dans un avant-goût du “Real Housewives of New Jersey” La finale de la saison 10, diffusée mercredi soir sur Bravo, Melissa dit à tout le monde que Danielle a dit que c’était l’idée du propriétaire de la boutique de lui faire tirer les cheveux de Margaret … et que Teresa l’avait encouragée à le faire.

Teresa regarda silencieusement et bouche bée, comme Margaret et Dolores Catania a refusé de croire l’information. “Elle a dit ça?” Demanda finalement Teresa à Melissa.

“Je ne le crois pas. Tu ne ferais jamais ça!” Margaret a insisté, comme l’a ajouté Dolores, “Voici Danielle 101. Elle invente des histoires au fur et à mesure!” Mais Melissa a regardé directement Teresa et a demandé: “Est-ce qu’elle ment?”

Teresa était visiblement mal à l’aise. Elle réussit finalement à marmonner, “Je ne sais même pas … Je me souviens qu’elle m’a dit quelque chose … Je ne sais pas …” Les yeux de Margaret sortirent à peine de leurs orbites, alors que la bouche de Dolores s’ouvrit. .

“Je buvais”, a ajouté Tre, “Et tout s’est passé si vite.” Le choc et la déception du groupe étaient palpables.

“Je suis un peu paniqué. Je ne vais pas mentir”, a finalement déclaré Marge. “Pourquoi voudriez-vous lui dire de me tirer les cheveux? Comment est-ce malade? Vous f – roi aimez tellement cette fille que vous allez f – roi la laisser juste me faire du mal? Pour quoi? Pour quoi? Vous ‘ re un vrai connard de f-king. Je suis comme f-king flippé. “

“C’est ton ami f-king? C’est avec qui tu veux t’associer?” Ajouta Joseph. “Elle vient de te jeter sous le bus devant le monde f-king pour sauver son propre cul f-king. Comment est-ce malade?” Catane a regardé Giudice et a ajouté: “Vous allez vous battre pour [Danielle] depuis le premier jour, et regardez ce qu’elle vous a fait. “

Incroyablement bouleversée, Margaret s’est élancée, alors que Teresa luttait pour trouver les bons mots. “Je veux dire, je me sens mal. J’espère qu’ils ne l’utilisent pas”, a-t-elle dit à Melissa, qui a répondu: “Ils vont l’utiliser.”

Lorsque la réalité de la situation a finalement sombré, Teresa s’est tournée vers l’un des photographes, les a retournés, a jeté sa tasse solo et tout son contenu, a fait claquer toutes les tasses solo rouges d’une table à proximité et l’a réservée à l’étage. “Pourquoi a-t-elle lancé ça?” demanda Catane. “Elle est furieuse contre les producteurs”, a répondu Gorga.

La finale de la saison 10 de “The Real Housewives of New Jersey” sera diffusée le mercredi 26 février à 20 h. sur Bravo.

