Teresa Giudice réagit aux photos de vacances de Joe’s Bikini Girls sur WWHL

Teresa Giudice dit qu’elle n’a pas été dérangée par ces photos d’un mari séparé Joe Giudice vivre au Mexique avec un groupe de filles en bikini.

le “Real Housewives of New Jersey” star a été interrogée sur sa réaction aux photos, obtenues il y a deux semaines par TMZ, lorsqu’elle s’est arrêtée à “Watch What Happens Live” mercredi soir.

À la fin de Andy Cohen pléthore de questions concernant les images était: “Connaissez-vous une de ces femmes?”

“Non”, a déclaré Teresa, avant de prétendre qu’elle était “heureuse pour lui. J’étais, oui. Et j’étais très bien avec ça. Je ne suis pas jalouse. Et je me suis bien arrangé avec nos filles, parce qu’au début, Milania Et Gia! Ils sont comme: “Tu te moques de moi?!” Et je me disais: «Les filles, ça va.» Je me dis: “Il vit sa vie.” Et parce que j’étais d’accord avec ça, ils étaient d’accord avec ça. “

Ce qui est intéressant, c’est que la belle-sœur de Teresa et la co-vedette de “RHONJ”, Melissa Gorga, a dit à Andy la semaine dernière qu’elle et son mari Joe Gorga étaient assis sur le canapé ensemble lorsque Teresa leur a envoyé le lien vers les photos. “J’ai répondu:” Qui sont ces houes? “”, A-t-elle dit à Cohen. “Et [Teresa] a répondu en retour, “LOL.” “

Concernant Teresa est un peu conversation choquante avec son frère, qui a été diffusé juste avant sur “RHONJ”, Teresa a dit à Andy que c’était la première fois que Joe Gorga lui exprimait qu’il “n’avait jamais vraiment pensé [the Giudices] avait une bonne relation. “

“Nous avons nos discussions, mais écoutez, [Joe Giudice] m’a bien traité, car sinon je ne serais pas resté marié avec lui pendant toutes ces années “, a expliqué Teresa à Andy à propos de leur mariage de 20 ans.” Et je dois dire que le plus méchant qu’il ait jamais fait était dans la série. Il a cette attitude macho dans son film, ce que je détestais. “

Un appelant a ensuite demandé à la mère de quatre enfants comment elle et Joe co-parentaient tout en vivant sur différents continents.

“Ça va très bien. Ça va très bien”, a-t-elle dit. “C’est un grand père. Les filles l’adorent. Et bien sûr, je veux que les filles l’adorent. Nous faisons de notre mieux, lui étant séparé de nous.”

Andy a noté que les filles passeraient probablement leurs étés en Europe avec leur père, ce que Teresa a convenu que cela arriverait probablement. Elle a dit qu’elle avait hâte de se sentir comme une “maman juive” qui envoie ses enfants au camp d’été.

“Les Juifs sont très ambitieux pour vous, je trouve”, a noté Andy, alors que Teresa riait et disait: “Oui! J’adore.”

De plus, l’invitée de Teresa pour la soirée était son “lapin” de prison! Malheureusement, les caméras n’ont pas tourné pour “l’ex-politicien de Westchester” qui était assis dans le public, mais Giudice n’avait que de bonnes choses à dire à son sujet.

“Elle était ma colocataire! Elle vivait en haut; j’étais en bas. Nous avions notre propre section”, a-t-elle dit à Cohen, qui lui a demandé si elle était en contact avec quelqu’un d’autre de l’Établissement correctionnel fédéral de Danbury, Connecticut, où elle a servi 11 mois en 2015 pour son implication dans les crimes financiers de Joe.

“Presque juste elle”, a déclaré Tre.

“Les vraies femmes au foyer du New Jersey” est diffusé le mercredi à 20 heures. sur Bravo.

