Teresa Giudice révèle que les conditions de l’ICE étaient «dégoûtantes»

Teresa Giudice de The Real Housewives of New Jersey a récemment déclaré que les conditions de l’immigration et des douanes américaines (ICE) étaient «dégoûtantes».

Le mari de Teresa, Joe, a été détenu dans un centre de détention de l’ICE après sa libération de la prison fédérale. Il a purgé une peine de 41 mois pour fraude postale, télégraphique et faillite. Parce que Joe n’est pas citoyen américain, il a été transféré dans un établissement de l’ICE où sa famille s’est battue pour le garder dans le pays. Joe est originaire d’Italie et est venu aux États-Unis quand il était enfant. Il n’a jamais demandé la citoyenneté.

Teresa Giudice | Banque de photos Charles Sykes / Bravo / NBCU via .

Des personnes liées à une source proche du couple qui rapportent que les conditions à l’intérieur des installations de l’ICE étaient terribles. «Ces derniers mois dans ICE [custody] ont été plus difficiles pour Joe que la prison. Les conditions y sont terribles », selon une source populaire. «Il est si proche de la liberté, mais si loin. Ne pas pouvoir voir sa famille et savoir qu’il ne pourra pas rentrer chez eux avec lui, ça l’a vraiment brisé. »

Teresa Giudice raconte que son mari a beaucoup souffert

Un producteur a demandé à Teresa ce que c’était que de rendre visite à son mari dans les installations de l’ICE. “Il traversait beaucoup de choses là-bas que je connais maintenant depuis que nous avons regardé la spéciale d’Andy, nous le savons”, a déclaré Teresa dans le RHONJ After Show. Le producteur de Bravo Andy Cohen a discuté avec le couple après que Joe ait atterri en Italie. Joe a dit que l’endroit était horrible et devait être «fermé» parce que les conditions étaient si mauvaises.

“Il y avait beaucoup de choses qu’il n’a même pas dit à Andy que les gens étaient comme se couper, se couper les poignets, se couper la gorge”, dit Teresa. «Et il était témoin de tout cela. Et oui, il ne nous disait pas tout ça. Même les conditions de vie, comme s’il était confiné dans une pièce. Et ça craint. Comme si c’était vraiment foutu, mais avec tout ce truc ICE. “

Elle admet que les centres de détention blessent de nombreuses familles. «Ce n’est pas seulement foutu pour notre famille, c’est foutu pour toutes les familles qui vivent cela. Donc, si je pouvais être une voix, parce que c’est triste pour toute famille qui vit ça. “

Elle a dit que c’était aussi cher

Teresa raconte qu’appeler son mari coûte cher. “Et c’est tellement cher pour lui même d’être là”, dit-elle. «Comme les appels téléphoniques? Hors de contrôle. Comme l’argent que vous devez dépenser. Je lui disais que c’est comme 600 $ par semaine pour les appels téléphoniques. ”

“Je dis donc que c’était beaucoup d’argent”, poursuit-elle. “C’est une telle arnaque. Ici, ils sont dans cette installation ICE, ils ne devraient pas en faire à quel point c’est dégoûtant, comme confiné et tout. Et certaines de ces personnes veulent rentrer dans leur pays et elles ne peuvent même pas rentrer dans leur pays. Comme s’ils y étaient détenus. Tout n’est qu’une question d’argent.”

L’administration Trump est à l’origine de l’expansion des installations de l’ICE et de la mise en œuvre d’une plate-forme pour réaliser des bénéfices, rapporte Mother Jones. Trump a également abaissé les normes dans les établissements, ce qui permet aux gardiens d’utiliser des techniques agressives et a éliminé de nombreuses exigences de base pour les détenus.