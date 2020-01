Teresa Giudice, star de ‘RHONJ’, révèle pourquoi elle a refait ses seins 10 ans plus tard après la chirurgie

De nombreuses femmes au foyer ont subi une chirurgie plastique et Teresa Giudice est l’une d’entre elles. La première saison de Real Housewives of New Jersey lui a montré une augmentation mammaire.

Des années plus tard, elle les a refaites. Découvrez la raison pour laquelle elle est retournée sous le couteau et d’autres procédures qu’elle a effectuées au fil des ans.

Teresa Giudice a précédemment changé ses implants et obtenu des obturateurs

Teresa Giudice sur «Regardez ce qui se passe en direct avec Andy Cohen» | Banque de photos Charles Sykes / Bravo / NBCU via . Image)

Andy Cohen cherche toujours quel genre de travail les femmes au foyer ont fait. Il a parlé à Giudice de son opération sur Watch What Happens Live en 2018.

Elle a déclaré à l’hôte qu’elle avait «un peu» de produit de remplissage dans les lèvres, selon People. “Je ne vais pas mentir, je vais vous le dire.”

Un appelant lui a alors posé des questions sur ses implants mammaires. “J’ai changé mes implants”, a-t-elle dit et c’est pourquoi “ils ont l’air plus pleins”. Elle a ajouté: “Je les ai juste fait comme il y a cinq semaines.”

La femme au foyer s’est fait faire les seins lors de la première saison de RHONJ en 2008. “Ça fait 10 ans!”, A déclaré la star de télé-réalité. «Quand j’ai commencé, je n’en avais pas. J’avais comme un moins A! “

Elle aurait également obtenu le lipo d’Air Sculpt

La star de téléréalité s’est mise en forme au fil des ans. Cela vient en partie de l’entraînement, mais elle a également suivi une procédure.

«Teresa Giudice a l’air fabuleuse ici! Mon client Elite Body Sculpture a fourni son Air Sculpt sur ses abdominaux supérieurs et inférieurs, sa taille et ses hanches le 6 septembre », a écrit une publiciste selon The Blast en référence à ses photos de bikini pendant ses vacances en Jamaïque.

Air Sculpt est décrit comme une «procédure brevetée développée par Aaron Rollins, M.D., fondateur d’Elite Body Sculpture et spécialiste des cosmétiques à Beverly Hills. Rollins a vu la nécessité d’une alternative peu invasive et pratiquement indolore aux procédures traditionnelles d’élimination des graisses »sur le site Web de l’entreprise.

Il prétend également qu’il est différent de la liposuccion régulière en éliminant les cellules graisseuses à travers “un trou de la taille d’une tache de rousseur tout en resserrant simultanément votre peau”.

Giudice a dit qu’elle les avait refaites pour se sentir comme elle-même

La star de télé-réalité a posté une photo avec son médecin sur Instagram. Elle a ensuite expliqué son choix de se faire opérer dans la légende.

«Je crois qu’il est important de toujours rester fort et de se sentir comme le meilleur de soi. 10 ans après ma première augmentation mammaire, j’ai décidé de refaire mes seins », lit-elle dans sa légende.

«J’étais très nerveuse de refaire mes seins, mais j’ai senti qu’il était nécessaire pour moi de me sentir comme si j’étais la meilleure», a-t-elle ensuite révélé. «J’encourage tous ceux qui ne se sentent pas à leur mieux à travailler pour se sentir mieux. Même si c’est la plus petite chose tous les jours. Si c’est quelque chose qui nécessite une chirurgie esthétique pour se sentir mieux, je recommande fortement le Dr Preminger @premingermd, et je ne pourrais pas être plus satisfait des résultats. »

Ses fans ont laissé de nombreux commentaires de soutien sous le post. Certains l’ont remerciée d’être ouverte et honnête au sujet de sa procédure.