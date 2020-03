Teresa Giudice veut que Joe et Melissa Gorga arrêtent de courir la bouche à propos de Joe Giudice

Il y a encore des querelles familiales entre “Real Housewives of New Jersey” étoile Teresa Giudice, le frère Joe Gorga et sa femme Mélisse.

Puisque Joe Giudice en Italie, tout en faisant appel de son ordre d’expulsion, les deux Gorgas ont révélé ce qu’ils ressentent vraiment à son sujet après avoir passé du temps derrière les barreaux – et ce n’est pas joli. Dans une nouvelle interview au cours du week-end, Teresa a riposté à certains des slams et affirme qu’elle leur a dit de la fermer à l’avenir.

“Je n’aime pas ça et je ne leur ai rien dit de plus”, a-t-elle dit, interrogée sur certains des derniers extraits sonores du Gorga par AllAboutTRH. “Je veux dire, écoute, mon frère est bouleversé. Et mon frère a gardé la bouche fermée pendant longtemps mais maintenant je leur ai dit à tous les deux de l’arrêter.”

“Je ne veux pas qu’ils disent encore une chose à propos de Joe Giudice”, a-t-elle poursuivi. “J’entre dans la saison prochaine – s’ils disent hue à propos de lui – je vais exploser. Ils savent ne plus parler de lui. Et mes enfants ne veulent pas l’entendre.”

Teresa et Joe partagent quatre filles – Gia, Milania, Gabriella et Audriana – qui ont eu du mal à gérer le déménagement européen de leur père.

Dans une récente interview avec GENS, Melissa a dit qu’elle “n’avait jamais pensé [Joe Giudice] était la plus grande “, ajoutant qu’elle n’était jamais proche de lui. Elle a révélé que son mari l’avait également désabonné sur les réseaux sociaux, ce que Joe Gorga lui-même avait confirmé quand il aurait dit à InTouch qu’il se tenait” à l’écart des personnes toxiques “.

Répondant apparemment à cette fouille, Teresa a défendu son ex. “Mon mari n’était pas toxique pour moi parce que s’il était toxique – je ne serais jamais resté avec lui”, a-t-elle expliqué à AllAboutTRH. “Mon mari a dit des conneries stupides qu’il admet maintenant.”

Lorsqu’on lui a demandé comment les choses se passaient entre elle et Melissa, et si elles étaient “proches”, Teresa a ajouté: “Ouais, tu sais – nous sommes des belles-soeurs. Nous sommes une famille. Je ne veux pas y retourner à cet endroit toxique. Pour moi, ce qui s’est passé avec ma famille était toxique. “

Au cours de l’interview, elle a également révélé qu’elle accueillerait l’ancien ennemi Caroline Manzo dans la série si elle devait revenir. “Je m’en fiche vraiment”, a-t-elle déclaré à la publication, “Tout ce que Bravo veut!”

“Real Housewives of New Jersey” est diffusé le jeudi sur Bravo.

plus de chirurgie de célébrité

Instagram

Découvrez ce que Joe Giudice a à dire sur les «nouveaux seins» d’Ex Teresa