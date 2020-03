Terrence Howard poursuit FOX pour de l’argent dont il dit qu’il doit à Empire

Après six saisons, le drame familial de FOX, Empire, touche à sa fin. L’émission avait déjà commencé à connaître une fluctuation de l’audience et des cotes d’écoute avant que le scandale Jussie Smollett ne fasse la une des journaux à sensation. Après que le contrat de Smollett n’ait pas été décroché pour la dernière saison, le réseau a annoncé que la sixième saison serait la dernière. Après que le drame avec Smollett ait mijoté, il y a de nouveaux problèmes entre sa star, Terrence Howard, et le réseau.

Terrence Howard | Angela Weiss / .

Howard et FOX du 20e siècle se disputent devant les tribunaux en raison de divergences financières. Howard prétend que l’entreprise lui doit de l’argent pour les épisodes dans lesquels il a joué – tandis que le réseau prétend que l’ex-femme de Howard exige que tous les revenus de Howard lui soient remis dans le cadre de leur divorce.

FOX poursuit Terrence Howard après que son ex-femme ait exigé le paiement de son «Empire»

Howard et son ex-femme, Michelle Ghent, ont été confrontés à un divorce amer à partir de 2013. Selon The Blast, en août 2019, Howard a été condamné à verser à Gand 1,3 million de dollars en pension alimentaire pour époux – combiné à son succès télévisé d’Empire.

Source: Instagram

On ne sait pas si Howard a jamais tenté de payer Gand directement, mais Gand a déposé des documents juridiques exigeant que FOX du 20e siècle lui remette tous les revenus de l’Empire de Howard jusqu’à ce que le règlement ordonné par le tribunal soit payé. Par conséquent, 20th Century Fox a déposé ses propres documents juridiques contre Howard, Gand, la société Howard Universal Bridges et plusieurs cabinets d’avocats.

Source: Instagram

Le 20e siècle prétend qu’ils doivent 25 000 $ à Howard pour son travail sur Empire et qu’ils devront à l’avenir de l’argent pour son travail supplémentaire car la saison n’est pas encore terminée. Ils veulent qu’un juge confirme à qui l’argent est dû – Gand ou Howard – afin qu’ils ne soient pas tenus responsables de l’envoi du paiement à la mauvaise partie.

Terrence Howard poursuit FOX pour remettre tous les chèques «Empire» à son entreprise

Lors de la découverte du procès de FOX, Howard dit que tout argent qui lui est dû devrait être envoyé directement à son entreprise comme initialement prévu dans son contrat. Dans une nouvelle plainte déposée par Howard, il dit que ses paiements étaient initialement dirigés vers son compte d’entreprise comme convenu, mais ont récemment cessé.

Source: Instagram

Il continue de se présenter au travail et au cinéma, mais accuse le réseau de ne pas l’avoir payé pour les trois derniers épisodes produits “même s’il était contractuellement obligé de le faire”. Howard et son entreprise poursuivent en justice pour l’argent dû de ses épisodes tournés – et ils demandent également à FOX de couvrir ses frais d’avocat.

Source: Instagram

Howard est apparu dans la série depuis la saison 1 en tant que premier acteur. Il gagnait 125 000 $ par épisode, mais son salaire est passé à 250 000 $ par épisode tout au long de la série.

En plus de son jeu, Howard a contribué un certain nombre de chansons à l’émission qui a également été vendue sur des plateformes de streaming numérique et des bandes sonores officielles. Les bandes sonores ont été un succès, remportant même une nomination aux Grammy Awards. De nombreuses chansons ont également été réutilisées au cours des autres saisons de l’émission.