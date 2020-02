Terri Irwin fête le 28e anniversaire de ses fiançailles avec Steve Irwin

2020-02-02 20:30:04

Terri Irwin a célébré le 28e anniversaire de ses fiançailles avec le défunt mari Steve Irwin.

Le défenseur de l’environnement de 55 ans a rendu un hommage émouvant au chasseur de crocodiles – décédé en 2006, à l’âge de 44 ans, après avoir été piqué dans la poitrine par un barbillon de galuchat – sur le jalon et a partagé une photo du jour où il proposé au zoo d’Australie.

Elle a légendé la publication Twitter: “Il y a 28 ans aujourd’hui, ici à @AustraliaZoo, Steve m’a demandé de l’épouser.

“La vie change constamment. L’amour est pour toujours.”

La paire s’est rencontrée pour la première fois en 1991, et a fait le noeud un an plus tard.

Ils ont eu des enfants Bindi, 21 ans, et Robert, 16 ans, ensemble.

Leur fille s’est fiancée à Chandler Powell en juillet.

Terri avait précédemment déclaré qu’elle “aimait” Chandler et sa famille, et qu’elle ne pouvait pas attendre qu’ils fusionnent lorsque le couple se marierait cette année.

Elle a dit: “J’adore la famille de Chandler! Vous oubliez que lorsque votre fille se marie, vous obtenez ce grand homme au sein de votre famille, mais vous obtenez également sa famille.”

Après le décès de Steve, Bindi a demandé à son frère de la promener dans l’allée le jour de son grand jour.

Mais le «Crikey! C’est la star des Irwins qui incorporera toujours son défunt père à la cérémonie de mariage.

Elle a dit: “Je voulais vraiment que papa soit une grande partie de la journée, donc je suis excitée de pouvoir l’incorporer tout au long de la cérémonie et de la réception, et je pense que ça va être vraiment spécial parce que je me sens comme son esprit vit en nous. Ce sera une célébration de la famille et des amis, de notre faune, et je pense que ce soir-là, ce sera à propos de nos vies ensemble et de la réunion des familles. Ça va être beau. “

