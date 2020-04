Terry Dubrow se vante de gagner 2,3 millions de dollars en dix jours de désinfectant pour les mains au milieu d’une pandémie de coronavirus

La pandémie de coronavirus a durement frappé les Américains … mais pas tous les Américains.

Terry Dubrow a révélé cette semaine qu’il avait très bien réussi, en déplaçant au moins 2,3 millions de dollars de son désinfectant pour les mains cher au cours de la dernière semaine et demie.

Le docteur “Botched” est apparu sur ShopHQ mercredi pour colporter son désinfectant antibactérien et antimicrobien pour les mains Consult Health Persistence, qui, pour un paquet de deux bouteilles de 3 onces, pourrait être acheté pour le bas prix bas de 28,95 $.

Comme l’a souligné l’animatrice de la chaîne de magasins Lynne Schacher avant de le présenter, tous leurs désinfectants pour les mains étaient complètement vendus – mais les téléspectateurs ont eu de la chance. Il y avait exactement 400 ensembles de produits exclusifs de la star de la réalité disponibles, mais elle a averti qu’ils ne dureraient pas au-delà de l’heure.

Et contrairement à ces autres magasins qui limitent le nombre de fournitures médicales rares, elle s’est vantée que ShopHQ permettrait à une seule personne de récupérer les 400 packs restants, si elle le souhaitait.

Coupant au Dr Dubrow dans sa salle de gym personnelle à Los Angeles, la star de la réalité avait quelques autres articles COVID-19 à vendre, y compris un désinfectant pour les mains UV qui a également servi de chargeur de téléphone, ainsi qu’un appareil d’aromathérapie.

Passant à son désinfectant pour les mains, le chirurgien esthétique a insisté sur le fait que ce n’était pas comme les autres rivaux à base d’alcool; le sien était «composé d’un ingrédient très spécial basé sur la technologie que nous utilisons dans la salle d’opération» qui fournit quatre heures de protection.

“Au cours de la dernière semaine et demie, nous en avons vendu plus de 80 000”, a-t-il déclaré avec fierté, qui, aux prix les plus bas de ShopHQ, équivalait à 2,3 millions de dollars de ventes.

Et ce n’est qu’au tarif “mensuel” de la chaîne; à leur prix ShopHQ normal de 44 $, il aurait rapporté près de 3,5 millions de dollars.

“Ce sont les 400 derniers, donc vous pouvez obtenir tous les 400, mais c’est tout, nous sommes hors de ces sprays désinfectants pour les mains”, a-t-il averti avant de lancer à Lynn. “Alors, va commencer à magasiner avec nous.”

“Dr Dubrow, je pense que vous venez de résumer ce qu’est cette heure, il fait très chaud, tout le monde se connecte maintenant pour voir comment je peux vivre ma meilleure vie”, a conclu Lynn le segment incroyablement sourd.

Certains se sont tournés vers Twitter pour accuser le multimillionnaire et le réseau de hausses de prix; mais la femme du médecin, la star de “Real Housewives of Orange County” Heather Dubrow, a réfuté cela.

“Nous avons déjà fait des milliers de dons … à des personnes travaillant en première ligne de cette pandémie”, a-t-elle déclaré. Page six, affirmant avoir déjà fait un don de 35 000 $ à la deuxième banque alimentaire de Californie.

“Et nous reversons une partie du produit de notre assainissant aux banques alimentaires – il y a des enfants qui ne mangent rien – et aux professionnels de la santé.”

Hélas, le ShopHQ n’a pas mentionné quoi que ce soit au sujet des profits allant à la charité.

Terry a quant à lui défendu le prix élevé du produit.

“… c’est la même technologie que nous avons utilisée dans la salle où nous préparons les patients”, a-t-il dit, ajoutant que les ingrédients sont actuellement “impossibles à trouver” et “trois fois le coût normal … Nous avons brûlé la Terre à la recherche pour eux.”

