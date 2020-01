Terry Gilliam attristé de voir Terry Jones atteint de démence

2020-01-24 11:30:06

Terry Gilliam est devenu «déprimé» en visitant Terry Jones après que la démence s’est emparée de son ami et il est devenu une «coquille» de son ancien moi.

Le réalisateur de 79 ans a admis qu’il était difficile de voir sa co-star de ‘Monty Python’ – décédée plus tôt cette semaine – devenir une “coquille” de son ancien moi alors qu’il luttait pour se rappeler même qui était son vieux copain.

Il a déclaré au journal The Sun: “La démence de Terry était très triste. Je suis devenu tellement déprimé quand j’ai vu Terry parce que je n’étais même pas sûr qu’il ait reconnu qui j’étais.

“Nous étions de vieux copains et physiquement il avait fière allure. C’était un coquillage bien entretenu.”

Et le cinéaste «L’homme qui a tué Don Quichotte» a senti l’homme qu’il connaissait disparu depuis longtemps avant le décès de Terry.

Il a dit: “Qui Terry était autrefois n’habitait plus son corps, pour autant que nous puissions voir.

“Il était toujours argumentatif (lorsqu’il était en bonne santé), juste une douleur dans le cul. Il était génial. Un être humain merveilleux et passionné.

“Terry était totalement absorbé par la vie. On ne pourrait jamais espérer un meilleur ami.”

Le cinéaste lui-même est toujours en bonne santé et n’a pas l’intention de prendre sa retraite car il pense que c’est ce qui va finalement le tuer.

Il a plaisanté: “J’ai mes aides auditives, j’ai des lentilles en plastique après avoir enlevé mes cataractes.

«Ma prostate a été grattée. Je vais bien. Au moins, les morceaux de moi qui sont en plastique se portent très bien!

“Si j’arrête de travailler, je mourrai. Je le ressens vraiment.”

Suite au décès de son ami plus tôt cette semaine, le cinéaste de ’12 Monkeys ‘lui a rendu hommage sur Twitter.

Il a écrit: “IL ÉTAIT UN GARÇON TRÈS NAUGHTY !! … et tu nous manques … Terry était quelqu’un de totalement absorbé par la vie .. un brillant, constamment en question, iconoclaste, juste argumentatif et en colère mais outrageusement drôle et généreux et gentil être humain et très souvent une douleur totale dans le cul. On ne pourrait jamais espérer un meilleur ami. Au revoir, Tél. (sic) “

