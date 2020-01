Terry Gilliam et Eric Idle rendent hommage à Terry Jones

2020-01-22 23:30:06

Terry Gilliam et Eric Idle ont rendu hommage à Terry Jones.

La star de ‘Monty Python’ est décédée mardi à l’âge de 77 ans (21.02.20) et ses collègues stars ont rendu hommage à leur ami de longue date.

S’adressant à Twitter, Terry Gilliam a écrit: “IL ÉTAIT UN GARÇON TRÈS NAUGHTY !! … et tu nous manques … Terry était quelqu’un de totalement absorbé par la vie .. un brillant, constamment interrogateur, iconoclaste, juste argumentatif et en colère mais scandaleusement être humain drôle et généreux et gentil et très souvent une douleur complète dans le cul. On ne pourrait jamais espérer un meilleur ami. Au revoir, Tél. (sic) ”

Eric a également rendu hommage à sa co-star de Monty Python, qui a reçu un diagnostic de démence.

Il a écrit sur Twitter: “Je l’aimais au moment où je l’ai vu sur scène au Festival d’Edimbourg en 1963. Tant de rires, des moments d’hilarité totale sur scène et hors scène que nous avons tous partagés avec lui. C’est trop triste si vous le connaissiez, mais si vous ne l’avez pas fait, vous sourirez toujours aux nombreux moments merveilleusement amusants qu’il nous a donnés. Merci à tous pour vos pensées aimables et vos messages de soutien à notre cher frère bien-aimé Terry. C’est une chose cruelle et triste. Mais rappelons-nous juste ce que la joie qu’il nous a apportée à tous. ”

Stephen Fry a salué le “merveilleux talent” de Terry.

Il a écrit sur son compte Twitter: “Adieu, Terry Jones. Le grand pied est descendu pour te marquer. Mon dieu quel plaisir tu as donné, quelle joie et délice sans entrave. Quel merveilleux talent, cœur et esprit.”

Jones, 77 ans, a reçu un diagnostic d’aphasie progressive primaire, une forme de démence frontotemporale (FTD) qui altère la capacité de la personne à parler et à communiquer, en 2015.

