Terry Jones, star de Monty Python

La légende de Monty Python, Terry Jones, a été enterrée cette semaine et “ How Sweet To Be An Idiot ” – écrit par le regretté auteur-compositeur de la troupe Neil Innes – a été joué lors de l’introduction de son cercueil.

Terry Jones a été enterré à la manière de Monty Python lors d’un enterrement privé mercredi (05.02.20).

La légende de la comédie – qui est malheureusement décédée le mois dernier à l’âge de 77 ans après une bataille contre la démence – a été rappelée par ses collègues membres de Python, sa famille et ses amis lors d’un service émotionnel et suffisamment amusant.

Lors du mémorial au Golders Green Crematorium, le cercueil de l’acteur défunt a été présenté sous le titre “ How Sweet To Be An Idiot ” – écrit par le regretté compositeur de Python, Neil Innes -.

Les membres survivants de la troupe de comédie, John Cleese, Terry Gilliam et Sir Michael Palin étaient présents, et ont déposé des fleurs faisant référence à sa célèbre réplique de leur film ‘Life of Brian’.

La douce note disait: “Terry, pas le Messie, juste un garçon très méchant!

“L’amour de tous vos disciples, John, Terry G, Eric et Michael”

Tel que rapporté par le journal Daily Mail, les personnes en deuil ont appris: “La seule condition préalable que Terry avait, c’était que vous ne deviez pas être ennuyeux.”

Des hommages ont été rendus par l’épouse de Jones, Anna Soderstrom, ses enfants Bill et Sally, et son ex-épouse Alison Tefler.

S’adressant à la congrégation, Anna a déclaré: “Alors que son discours s’effaçait, les couches de la convention sociale ont également disparu. Mais ce qui restait était le vrai Terry.

“Et c’était tout aussi agréable, aussi méchant – peut-être plus méchant – et tout aussi bonhomme et généreux que le Terry que nous avons toujours connu.”

Palin – dont l’amitié avec son défunt ami a été décrit comme «plutôt un mariage» – a également pris la parole lors des funérailles, tandis que l’acteur Richard Ridings a lu un extrait de «The Diary of Samuel Pepys».

Après les funérailles, il y a eu un réveil dans un pub du nord de Londres.

Bien que le membre de Python, Eric Idle, ne semblait pas être présent aux funérailles, il avait précédemment rendu un doux hommage à Jones sur Twitter après la nouvelle de son décès.

Il écrivait à l’époque: “Je l’aimais au moment où je l’ai vu sur scène au Festival d’Edimbourg en 1963. Tant de rires, des moments d’hilarité totale sur scène et hors scène que nous avons tous partagés avec lui.

“C’est trop triste si vous le connaissiez, mais si vous ne le saviez pas, vous sourirez toujours aux nombreux moments merveilleusement drôles qu’il nous a donnés.

“Merci à tous pour vos aimables pensées et vos messages de soutien à notre cher frère bien-aimé Terry. C’est une chose cruelle et triste. Mais rappelons-nous juste quelle joie il a apportée à nous tous.”

