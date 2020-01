Texans Star J.J. Watt annonce le titre de “ poubelle ” après que sa fiancée Kealia Ohai a été échangée à Chicago

L’ailier défensif des Texans de Houston J.J. Watt a un os à choisir avec les médias. Après que la nouvelle a annoncé que sa fiancée, Kealia Ohai, avait été échangée contre les Red Stars de Chicago, Watt a critiqué un média pour ne la désigner que comme sa fiancée dans le titre. Pas du genre à se retenir, Watt a qualifié le titre de «poubelle» et a dit à l’entreprise qu’elle pouvait «être meilleure».

J.J. Watt et Kealia Ohai | Bob Levey / .

J.J. Watt claque le titre «poubelle»

ABC Houston a récemment publié un article sur le commerce d’Ohai

Houston Dash aux Chicago Red Stars.

Mais au lieu de mentionner le nom d’Ohai dans l’en-tête, la sortie

l’a complètement omise, écrivant «Houston Dash trade J.J. La fiancée de Watt à

Chicago.”

Watt a naturellement contesté le titre et a fustigé ABC

Houston sur les réseaux sociaux pour ne pas avoir attribué à Ohai le mérite de son propre succès.

«Ce titre est une poubelle», J.J. Watt partagé. “Kealia Ohai (qui est son nom d’ailleurs, puisque vous n’avez même pas pris la peine de le mentionner) est tout à fait incroyable pour son propre mérite et mérite d’être traitée comme telle. Soyez meilleur que ça. “

Ce titre est une poubelle.

Kealia Ohai (qui est son nom d’ailleurs, puisque vous n’avez même pas pris la peine de le mentionner) est tout à fait incroyable pour son propre mérite et mérite d’être traitée comme telle.

Soyez meilleur que ça. https://t.co/82GMrYOv9U

– JJ Watt (@JJWatt) 7 janvier 2020

Les fans sur Twitter ont massivement soutenu la position de Watt sur

entête. En quelques heures, le poste avait été retweeté plus de 30 000 fois et

recueilli près de 300 000 likes. Quelques grandes marques ont même exprimé leur soutien

pour Ohai et Watt, y compris Reebok et la WNBA.

À la lumière du tumulte, ABC Houston s’est excusé auprès de J.J. Watt et Kealia

Ohai et a changé le titre pour inclure son nom. Ohai n’a rien dit

à propos de la controverse, même si elle aimait le tweet original de Watt.

Pourquoi Ohai a-t-il été échangé?

Selon Houston Chronicle, le Dash a échangé Ohai contre Katie

Naughton, qui était un défenseur des Red Stars. Le club a également reçu le 18

choisir dans le repêchage de la Ligue nationale de soccer féminin de cette année.

Bien que le commerce ait laissé de nombreux fans de football se gratter la tête,

L’entraîneur de Dash, James Clarkson, a expliqué comment choisir une autre sélection de brouillons était

le moteur de leur décision.

“C’était un peu à l’improviste”, Clarkson

admis. “Lorsque vous évaluez et regardez nos statistiques de l’année dernière, nous avons besoin

pour renforcer l’équipe et je pense que c’est difficile, surtout maintenant qu’il y a

était une expansion. Nous n’avons eu qu’un seul choix de repêchage également. »

Clarkson croit que Naughton aidera énormément dans leur

backline et donner à l’équipe une profondeur supplémentaire à leur liste.

Même si Clarkson est confiant que les choses vont s’arranger, Ohai

le départ marque une triste journée pour les fans de Dash. Ohai a été le premier joueur collégial

qui sera rédigé par le Dash et a mené l’équipe en termes d’objectifs en 2016.

Elle a souffert d’un LCA déchiré en 2017, cependant, et a eu du mal

pour revenir en forme. Bien que le commerce ait été une surprise, Ohai attend avec impatience

à apporter ses talents à sa nouvelle équipe.

J.J. Watt a de nouveau utilisé les médias sociaux pour s’assurer que les fans savaient

il a soutenu sa future épouse, lui faisant savoir qu’il tiendrait les choses à

à la maison pendant son absence.

Qui est Ohai?

Ohai est né et a grandi à Draper, Utah. Elle a été nommée d’après

Kealia Beach à Hawaï, où son père appelle à la maison.

Au lycée, Ohai a mené son équipe à quatre titres d’État et a joué au football à l’Université de Caroline du Nord à Chapel Hills. En tant que membre des Tar Heels, Ohai a remporté un championnat de la NCAA et a été sélectionnée au premier tour du repêchage de la Ligue nationale de soccer féminin de 2014.

Elle a commencé à sortir avec Watt il y a trois ans après avoir été présentée

à la star des Texans grâce à un ami commun. La sœur d’Ohai, Meghan Ohai, est

mariée à Brian Cushing, un ancien secondeur de la NFL qui travaille maintenant pour les Texans.

Comme J.J. Le bon ami de Watt, Cushing lui a présenté Ohai et le reste est

histoire.

Watt et Ohai ont été très discrets sur leur romance

au fil des ans, bien qu’ils aient récemment annoncé des nouvelles passionnantes sur Twitter.

Kealia Ohai et J.J. Watt annonce son engagement

Lors d’une escapade romantique au Mexique, J.J. Watt a fait sauter le grand

question. Les deux ont annoncé plus tard leur engagement sur Twitter avec un adorable

ensemble de photos.

“Je suis l’homme le plus chanceux du monde. #SheSaidYes », a écrit Watt, à

Ohai a ajouté: “Je t’aime.”

Watt et Ohai n’ont pas annoncé de date officielle pour la

la cérémonie. Le mariage devait avoir lieu en 2020,

bien qu’il ne soit pas clair si son échange avec les Red Stars changera ces plans.

En attendant d’en savoir plus, J.J. Watt se prépare actuellement

pour les éliminatoires de la NFL avec les Texans. Une fois la saison terminée, Watt pourrait

révéler plus sur ses projets de mariage à venir. Mais vu comment le couple

joue des choses près de la poitrine, cela pourrait prendre un certain temps avant d’apprendre quoi que ce soit

Nouveau.

En attendant, les fans peuvent espérer voir Ohai prendre le

domaine en tant que nouveau membre des Red Stars. Espérons juste les titres futurs

obtenir son bon nom.

J.J. Watt et les Texans de Houston affrontent les Chiefs de Kansas City

Dimanche 12 janvier, et le vainqueur passe au championnat AFC.