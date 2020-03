Thandie Newton était prêt à cesser de jouer

2020-03-23 ​​12:30:06

Thandie Newton était prête à arrêter de jouer avant d’atterrir dans Westworld parce qu’elle était liée aux attitudes racistes et sexistes qu’elle a rencontrées.

L’actrice de 47 ans – qui a des enfants Ripley, 19 ans, Nico, 15 ans et Booker, cinq ans, avec son mari Ol Parker – était fatiguée de “se battre” pour que ses personnages deviennent plus intéressants et était frustrée par la sexiste et les attitudes racistes auxquelles elle avait fait face jusqu’à ce qu’on lui propose le rôle de Maeve Millay dans le drame dystopique.

Elle a déclaré: «J’en étais arrivée à un point où j’allais travailler sur des projets et je passerais tout mon temps à lutter pour rendre les femmes plus multidimensionnelles. J’étais tellement épuisée avec ça.

“Je venais juste de sortir d’une émission qui était sexiste et raciste. Quand j’ai dit que je ne pensais pas que je devrais enlever mon haut pour une scène car cela n’avait aucun sens, le producteur m’a littéralement dit:” Écoutez , gamin, Thandie Newton, top off, notes. ”

Thandie pense que l’androïde Maeve est le meilleur rôle qu’elle ait jamais eu.

Elle a déclaré au magazine Sunday Times: “Jouer à Maeve signifiait que je ne me séparais pas en actrice et militante. J’étais tous les deux sur le plateau tous les jours. C’est ce que ça faisait.”

Et même si la nudité était une grande partie de la hauteur initiale du rôle, l’actrice a compris pourquoi cela convenait au personnage.

Elle a déclaré: “C’était une madame dans un salon du Far West, et 75% de nudité.

“J’adore les showrunners [husband-and-wife Jonathan Nolan and Lisa Joy], elles sont toutes les deux de puissantes féministes et elles ont expliqué que la nudité était là pour montrer comment Maeve est déshumanisée par sa situation. Elle est fondamentalement traitée comme un morceau de viande. ”

L’actrice de Crash pense que l’industrie du film et de la télévision a changé et s’est diversifiée depuis qu’elle a commencé sa carrière.

Elle a déclaré: “Quand j’ai commencé, il y avait très peu de films intéressants. Parce que l’industrie était dirigée par des blancs riches. Mais ça change. L’offre et la demande. Les gens veulent allumer la télévision et voir des gens qui leur ressemblent. “

