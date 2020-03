Thandie Newton s’ouvre sur les abus sexuels

2020-03-22 20:30:05

Thandie Newton a révélé qu’elle avait été abusée sexuellement sur un plateau de tournage en tant que jeune fille.

La star de ‘Westworld’ a dévoilé ce qu’elle a vécu sur le tournage d’un film alors qu’elle n’avait que 16 ans.

Parlant de son expérience sur le tournage de “Flirting”, elle a partagé: “C’est arrivé la nuit où mon père est rentré chez moi. J’avais 16 ans et j’étais vierge. J’avais été psychologiquement soigné pendant des semaines. Je ne l’ai pas combattu, J’étais presque paralysé par la peur. C’était un abus sexuel. ”

Et expliquant un autre terrible incident auquel elle a été confrontée, elle a ajouté: “J’avais été rappelée pour une deuxième audition. Le réalisateur m’a demandé de m’asseoir les jambes écartées; la caméra était positionnée de façon à ce qu’elle puisse voir ma jupe. Il m’a demandé de mettre ma jambe sur le bras de la chaise et penser au personnage avec lequel je devais avoir le dialogue et comment ça faisait l’amour de cette personne. C’était un réalisateur. J’étais encore très jeune et je pensais que ça devait être normal.”

Harvey Weinstein a récemment été emprisonné pendant 23 ans après avoir été reconnu coupable de viol au troisième degré et d’un acte sexuel criminel au premier degré et alors que Thandie était ravie de le voir condamné pour ses crimes, elle estime que d’autres sont à blâmer pour ce qui se passe à Hollywood .

Elle a déclaré au magazine The Sunday Times: “Il n’est qu’une seule personne. Ce commerce se nourrit de jeunes. Je l’ai vu partout. Ce dont je pleure maintenant, ce n’est pas les abus sexuels que j’ai subis, c’est les gens qui n’ont pas fait ‘ t ont le courage de me protéger, qui ne m’a pas écouté. Ce sont les gens qui doivent rendre des comptes. Tous ces gens autour de Weinstein … c’est la culture du viol, le climat de silence, c’est ce qui était une fois m’a détruit et ce qui me met le feu maintenant. “

