‘The A-Force’ pourrait être le premier versement MCU de phase 5: voici pourquoi

Sur la base de rapports récents, ainsi que de déclarations du président de Marvel, Kevin Feige entourant Captain Marvel, les fans savent que l’héroïne jouera un rôle important dans le façonnement de l’avenir de l’univers cinématographique Marvel. Et, elle viendra probablement à la tête de l’équipe de super-héros entièrement féminine connue sous le nom d’A-Force.

Brie Larson assiste aux studios Marvel

Première «Captain Marvel» | Frazer Harrison / .

Alors que le capitaine Marvel de Brie Larson dirigera l’A-Force, la transition post-Avengers: Endgame ne reflétera pas un paysage pré-Endgame. Ce ne sera pas la seule grande équipe de mash-up que les fans recevront. Les Illuminati et les New Avengers seraient également en préparation, avec Doctor Strange et Spider-Man en tête respectivement. Cependant, ces deux projets, contrairement à A-Force, ne semblent pas destinés à un début de phase 5.

Si vous regardez toutes les informations fournies, Marvel Studios semble se diriger vers l’A-Force plus tôt que tard. Décomposons les membres potentiels qui marchent déjà sur la route de la super équipe entièrement féminine.

“Thor: Love and Thunder” peut créer un enchaînement dans la Force A pour Thor et Valkyrie de Jane Foster

Thor: Love and Thunder réintroduira Jane Foster en tant que Mighty Thor et, sur la base des événements de Endgame, suivra Valkyrie lorsqu’elle découvrira ce que signifie être le roi d’Asgard (et choisir le sort de son peuple). Le film mettra probablement en vedette le Dieu du Tonnerre remettant le marteau (littéralement et métaphoriquement) à Jane Foster pour devenir Thor dans tous les cas.

Valkyrie continuera probablement à jouer un rôle important aux côtés des deux Thors, car le film se concentrerait principalement sur la sortie de Chris Hemsworth. Pourtant, avec Jane Foster recevant un récit qui la pousse dans le territoire des super-héros, elle sera déjà prête pour le combat lors de la phase 5. Quant à Valkyrie, un peu plus de développement et d’exploration de personnages dans Love and Thunder est tout ce dont elle a besoin pour apporter une valeur ajoutée à un mash-up. Et, étant donné qu’elle est un personnage de soutien dans la franchise Thor, un versement autonome semble peu probable à ce stade.

“She-Hulk” arrive à Disney + et Marvel pourrait utiliser un changement de formule

She-Hulk est un autre membre à part entière de l’A-Force, et le personnage reçoit un spectacle Disney + entier dans la phase 4, ce qui amorcerait l’acteur pour une première apparition cinématographique lors de la phase 5. En outre, Wanda est toujours dans le MCU et reçoit une émission de télévision en phase 4 et Shuri mérite un petit coup de projecteur distinct de Black Panther. Shuri a le cerveau pour jouer un rôle dominant dans une équipe de super-héros et recevrait plus d’attention et fournirait plus de valeur dans le cadre de l’A-Force.

Sans oublier, lorsque vous regardez en arrière sur les phases de Marvel, elles ont tendance à se terminer par des mash-ups, pour introduire la prochaine phase de versements autonomes. Cependant, cherchant à défier les attentes et à briser le moule, Marvel Studios pourrait commencer par une équipe qui mène à un ensemble de versements autonomes. Un tel acte prouverait que le studio est engagé dans l’ingéniosité et l’excitation de la formule du box-office.

Pourquoi ne pas commencer avec un film en équipe et enchaîner dans des arcs individuels; si plusieurs équipes de super-héros arrivent, le studio peut trouver un moyen de commencer et de terminer avec des mash-ups, catalysant et concluant les phases MCU de la manière la plus satisfaisante pour les fans.