The Bachelor Finale Recap Saison 24, épisode 12: Barbara Enrages Bachelor Nation

Chris Harrison a promis pendant des mois que le voyage “Bachelor” de Peter se terminerait comme aucun autre, et il ne s’était pas trompé. À un moment donné, Peter s’est tenu là lors de la cérémonie de la rose finale sans femme. Serait-ce ainsi que son histoire s’est terminée?

Il s’est avéré qu’il y avait beaucoup de rebondissements en cours de route. Un héros a émergé, un méchant a été exposé et des mots incroyablement durs ont jailli de la bouche des parents de Peter avant que Chris ne signe et réintroduise Bachelor Nation au prochain Bachelorette, Clare Crawley.

Et sur chacun de ces points, Internet a explosé de réactions et d’indignation. Et oui, nous incluons la Bachelorette déjà annoncée. Après avoir vu comment la débâcle de Peter d’une saison s’est terminée, Bachelor Nation était prête à nommer un nouveau Bachelorette et à renvoyer Clare aux loups.

Il n’y a rien à dire que la femme derrière laquelle ils se sont ralliés n’a pas pu se manifester pour le prochain versement, ni même un an plus tard. Il y a quelque chose à dire à propos de cette période pour permettre la fermeture et la guérison. Certains pourraient arguer – et nous ne serions pas en désaccord – que Peter entrant dans cette saison si rapidement après que Hannah Brown l’a rejeté l’a mis en échec.

Ses propres échecs et son incapacité à prendre des décisions et à être fidèle à lui-même étaient également d’énormes obstacles, mais nous pensons qu’il était un peu en désordre quand il est entré dans ce dossier. Les gens parlent de la façon dont la plupart des relations de rebond se terminent par une catastrophe. Cette saison entière de “The Bachelor” a été la relation de rebond de Peter et elle s’est terminée … eh bien, nous y reviendrons dans une seconde.

Rose finale par défaut

Si vous aviez sauté le reste de la saison, vous auriez pu être euphorique lorsque Peter s’est réveillé frais et prêt à consacrer son cœur et son âme à Hannah Ann, qui ressentait clairement la même chose. Si vous aviez regardé l’épisode de lundi soir, vous vous demanderiez de quoi diable il parlait.

Comment peut-il dire qu’il est si sûr que Hannah Ann est celle quand il était prêt à donner son cœur et son âme à Madison il y a à peine deux jours? Mec se contentait de savoir qui restait … sans même lui dire qu’elle était la seule à gauche. Comment est-ce censé la faire ressentir? Comment cela est-il juste à distance pour ses sentiments?

Nous obtenons qu’il existe des règles sur ce que vous pouvez et ne pouvez pas dire à la télévision, mais laisser tomber Madison il y a deux jours au milieu d’une proposition est assez merdique. Si Hannah Ann avait eu deux secondes pour y penser, elle se serait peut-être souvenue qu’il y a une nuit, il avait dit que son cœur était déchiré.

Madison était parti et il était encore déchiré en deux? Et pourtant, il allait se contenter d’Hannah Ann. Pressé plus tard, il a dit que c’était parce qu’il ne voulait pas risquer de la laisser partir. Mais tu ne peux pas la laisser partir et ne pas proposer en même temps, mec. Allons!

Et puis, pour frotter le sel dans les blessures, Peter a finalement annulé leurs fiançailles parce qu’il avait encore des sentiments pour Madison. Hannah Ann ne lui a été consacrée que tout au long de la saison et tout ce qu’elle voulait, c’était qu’il l’aime en retour. Il ne pouvait pas le faire. Pendant ce temps, Madison ne l’aimait pas et il ne pouvait cesser de l’aimer.

Victoria Fuller a joué avec son cœur et l’a éclairé tout au long de la saison et il l’a emmenée dans les trois derniers. Peter a toujours pris de terribles décisions, étant plus attiré par les épaves de trains, les drames et les gens avec qui il se dispute que la seule personne qui vient de rester là et de l’aimer.

Hannah Ann the Boss

Lorsqu’elle a eu la chance de confronter Peter, Hannah Ann était une bête absolue en étant tout aussi honnête avec ses sentiments sur la façon dont il a géré sa saison qu’elle avec son cœur. Elle n’avait aucun intérêt à entendre à quel point “tellement désolé” il était encore et encore pour avoir déversé sur elle et se contenter d’elle parce qu’il ne pouvait pas avoir ce qu’il voulait vraiment.

“Vous m’avez enlevé mon premier engagement. Vous m’avez enlevé ça parce que je vous faisais confiance”, lui a-t-elle dit. “C’est ce que vous avez continué à me demander de faire. Soyez patient avec moi, ayez foi en moi, faites-moi confiance.”

Alors que Peter continuait de s’excuser, Hannah Ann s’est couchée en lui. “Désolé pour quoi?” elle a demandé. “Pour ne pas être assez homme pour donner suite à tes paroles, pour ne pas être fidèle à tes paroles? Ne pas être fidèle à tes sentiments? C’est pour ça que tu es désolé?”

“Je n’ai besoin de rien de plus de ta part. Tu as assez de dégâts. J’ai fini. Et voilà, voici,” dit-elle en lui rendant la bague de fiançailles. “Avaient fini.”

Et ce que nous aimions plus que tout, c’est qu’elle voulait dire cela. Non seulement fini avec lui, mais même écouté. “Je suis désolé, mais tes mots, tu ne peux pas leur être fidèle, alors pourquoi t’écouterais-je plus?” dit-elle. Elle l’a même arrêté en essayant d’avoir un dernier mot avant de fermer la portière de la voiture.

Un mois plus tard, lors de la finale en direct, Hannah Ann a continué à avoir des mots durs pour le baccalauréat sortant. “J’aurais dû vraiment saisir le premier drapeau rouge que vous m’avez donné, c’est à ce moment-là que vous avez voulu tendre la main à Hannah Brown pour trouver la fermeture avec elle”, lui a-t-elle dit.

“Donc vraiment, en y repensant, notre engagement impliquait trois femmes. Moi. Vous êtes toujours amoureux de Madison et vous me proposez. Et vous avez besoin de fermer avec Hannah Brown. Ce sont trois femmes impliquées dans notre engagement que j’étais complètement aveugle. Donc, un conseil, si vous voulez être avec une femme, vous devez devenir un vrai homme. “

Les regrets de Madison

Mais ce n’est pas ainsi que le voyage de Peter se termine, car Chris Harrison a pris le rouquin (nous sommes aussi dramatiques que possible) pour parler à Madison et la mettre à jour sur l’histoire de Peter où elle a admis qu’elle regrettait de s’être éloignée de lui. Quand elle a découvert qu’il s’était fiancé et a rompu, elle a dit: “Ça me brise le cœur, c’est bon, plein de choses.”

“Il a mis fin à ses fiançailles à cause de ses sentiments pour toi,” lui dit Chris. “Je pense que dans son rêve, il serait avec toi.”

“C’est beaucoup,” répondit Madison. “Je veux dire, si nous avions une deuxième chance à ça, je la prendrais en un battement de coeur.” Et c’est ce qu’elle a fait.

Encore une fois, Peter est passé de «tellement, tellement désolé» à Hannah Ann à sourire et à embrasser Madison, tout en lui disant qu’il était «tellement désolé». Est-il vraiment désolé, ou est-ce juste quelque chose qu’il dit pour essayer de lisser les choses? Est-ce qu’il apprend quelque chose de cette expérience sur la façon dont son incapacité à être authentique et véridique avec ces femmes leur fait du mal, et qu’elles existent et comptent aussi.

En fin de compte, Madison et Peter ont décidé de ralentir, ce qui est probablement la décision la plus intelligente qu’il ait prise toute la saison. Où cela va-t-il à partir d’ici? Ni l’un ni l’autre n’ont abordé leurs différences de rupture qui l’ont amenée à marcher en premier lieu, ni le fait qu’en respectant ses valeurs, elle lui demandait de plier le sien pour s’adapter. Il a dit qu’il le ferait maintenant, mais va-t-elle se pencher du tout pour se rencontrer au milieu?

Barbara mord le dos

Barbara est devenue l’ennemi public numéro un après que les fans l’ont accusée d’avoir manipulé Peter avec ses larmes lors des réunions de famille avec Hannah Ann et Madison. Sans vergogne, elle n’était pas du tout fan de Madison, et cela a continué tout au long du spectacle. C’était peut-être un peu injuste qu’ils aient gardé un écran pop-in de son visage dans le coin inférieur d’une grande partie de l’épisode, afin que nous puissions voir ses réactions en temps réel, ce qui comprenait rouler des yeux sur Madison.

Elle a applaudi Hannah Ann qui se défend, alors nous savons au moins qu’elle peut reconnaître quand son fils a foiré. Mais elle n’a pas reculé du fait qu’elle n’aimait pas vraiment Madison du tout. Bizarrement, elle a fait en sorte que Madison oblige la famille à attendre trois heures pour la rencontrer en Australie et qu’elle ne puisse pas dire qu’elle aimait Peter.

Madison était incroyablement en conflit ce jour-là, incertaine si elle devait continuer le voyage et comment sa vérité et ses valeurs pouvaient s’aligner sur le fait de se tenir aux côtés de Peter. La journée n’était pas à propos de Barabara ou des Webers, mais en se plaignant qu’elle était obligée d’attendre pendant que Madison et Peter en parlaient et que Madison ne s’excusait pas, Barbara a essayé de parler d’elle et de la façon dont Madison la traitait par rapport à Hannah Ann.

À son crédit, Madison n’a toujours pas présenté ses excuses à Barbara parce que ce moment n’était pas à propos de Barbara. Nous dirions que Barbara aurait dû être plus préoccupée par le fait que Madison ne semblait pas autant à Peter que par la façon dont elle se sentait personnellement affectée par le manque de courtoisie perçu de Madison envers elle.

Les relations familiales sont importantes, mais nous devons applaudir pour Peter tenant tête à sa mère (et son père) et disant que c’est son voyage et qu’il doit le découvrir par lui-même. Bachelor Nation s’est illuminé sur les réseaux sociaux avec des allégations que Barb a chuchoté à son mari (en espagnol) pour lui dire aussi quelque chose de mauvais à propos de Madison pour l’aider. Elle n’est pas là pour faire des fans!

“Chris, il va falloir qu’il échoue pour réussir. C’est tout”, a dit Barbara à la télévision en direct. “Chris, tous ses amis, toute sa famille, tous ceux qui le connaissent savent que ça ne marchera pas. Nous avons donc essayé de l’aider. Voulons-nous que cela fonctionne, oui, mais …”

Peter l’a interrompue à ce moment-là, mais son argument a été fait. Elle pense que c’est une énorme erreur. A-t-elle raison? Très probablement. Peter devra-t-il le découvrir par lui-même? Absolument. Et comme nous l’avons dit, nous sommes encouragés qu’il ait décidé de ralentir les choses car il y a beaucoup (beaucoup) de choses que lui et Madison devront travailler pour que cela fonctionne.

L’amour n’est pas toujours suffisant; il faut aussi de l’honnêteté, du compromis et de la compréhension. Le temps nous dira s’ils en ont aussi assez.

Alors que Peter et Madison décident s’ils peuvent comprendre l’amour, Twitter n’a pas pris de temps pour décider qu’ils n’aimaient pas beaucoup de choses sur cette finale, tout en tombant absolument amoureux de Hannah Ann.

Elle a peut-être été silencieuse pendant une grande partie de la saison, mais la femme sans drame a volé le cœur de Bachelor Nation avec sa passion ardente, sa conviction, son sens de soi et sa grâce et son équilibre sous le feu à seulement 23 ans. Nous n’allons pas mentir, nous la soutiendrions aussi comme future Bacholorette.

Découvrez comment Bachelor Nation traite la fin du voyage sauvage de Peter ci-dessous:

Quand vous ne pouvez littéralement pas gérer le barbillon #TheBachelor #TheBachelorFinale pic.twitter.com/Hl4MgQB4NG

– Amanda Linn Estelle (@amanda_kush) 11 mars 2020

Personne ne va dire ce que la maman de Peter a dit en espagnol? “Di algo mal también, ayúdame.” Signifiant “Dis quelque chose de mal aussi. Aide-moi.” Ridicule et toxique. #TheBachelor pic.twitter.com/xnlczBluE0

– Emily ✨ (@emcvx) 11 mars 2020

Lol Barb ici en pensant qu’elle chuchote sournoisement en espagnol comme des millions d’Américains ne comprennent pas ce qu’elle dit sur son micro chaud.

“Dis quelque chose de mal – aide-moi.”

#TheBachelor #TheBachelorFinale

pic.twitter.com/2M2cwkDU8t

– Bachelor Bob (@BachelorBob_) 11 mars 2020

Alors Barb n’aime pas Madison bc, elle les a fait attendre 3 heures avant de les rencontrer (alors qu’elle a compris SON AVENIR AVEC LEUR FILS) et ne s’est pas excusée devant elle quand elle est entrée et n’a pas voulu accepter une proposition d’un gars qui vient de pilonner 2 autres femmes quelques jours avant .. #TheBachelor pic.twitter.com/SvpjMfqUO9

– Ponts d’été (@ sk2_AU) 11 mars 2020

La réaction de Barb quand son bébé a fait l’amour 4 fois dans un moulin à vent

contre

La réaction de Barb quand son fils pourrait aimer quelqu’un avec une morale solide

#TheBachelor pic.twitter.com/qsFrUoY3Zt

– Jason (@ trickshotjay18) 11 mars 2020

En Alabama, ce look est à 100% suivi d’un “Eh bien, bénis ton cœur …” #TheBachelor #TeamMadison pic.twitter.com/6uP1NRVvYl

– Jen (@JTHolderbein) 11 mars 2020

Levez la main si vous voulez revenir sur les 2 derniers mois de votre vie que vous avez gaspillés à regarder #TheBachelor pic.twitter.com/SNgngMiRhN

– Regina Squcci (@Regina_Squcci) 11 mars 2020

#TheBachelor C’est le vrai ange sur terre. Elle a été violemment attaquée à la télévision nationale pour ne pas avoir compromis sa moralité et a été personnifiée par grâce pic.twitter.com/YxFs2Suv39

– annieleigh (@ AnnieWooliver1) 11 mars 2020

La première chose que Madi dit en découvrant que Peter a rompu son engagement était “est-ce qu’il va bien” et Barb a eu l’audace de ricaner et de rouler des yeux. #TheBachelor pic.twitter.com/9CG1tnO66u

– Kris M. (@ KrisCross6) 11 mars 2020

Toutes les autres filles de la saison de Peter: #TheBachelor #BachelorNation pic.twitter.com/yEFXjBAGxq

– Jess (@ jessbowman25) 11 mars 2020

Barb semble oublier que SON ANGEL SON a également fait attendre une famille sans excuses au cours de cette saison th #TheBachelor pic.twitter.com/EQQ64kxrTw

– katie bergl (@katiebergl) 11 mars 2020

Merde j’adore Hannah Ann. Elle est juste en train de le rôtir vivant et je suis ici pour itttt #TheBachelor pic.twitter.com/xyzvqYKbjr

– bry (@ brye444) 11 mars 2020

Cette fille a tenu la sienne! C’était une confiance et une maturité que je n’ai jamais vues venir. #TheBachelor #HannahAnn pic.twitter.com/R6pduciOmP

– not_malibu_barbie (@notmalibubarbie) 11 mars 2020

“Si vous voulez être avec une femme, apprenez à être un vrai homme” oui 👏🏻oui👏🏻oui👏🏻 #HannahAnn #TheBachelor pic.twitter.com/Sw41Ps95bh

– not_malibu_barbie (@notmalibubarbie) 11 mars 2020

Merde Hannah Ann est passée de “I wuv u Peter 🥺” à “Fuckin a soigneusement choisi tes mots, garce” #TheBachelor pic.twitter.com/2xla2sEhOH

– arlene 💕💖💫 (@leneweenie) 11 mars 2020

Où était QUE Hannah Ann toute la saison? !! 🔥 #thebachelor pic.twitter.com/hMUivxvJcI

– Lisa (@aRandomFriend) 11 mars 2020

Moi à Hannah Ann il y a deux semaines: ha regardez cet influenceur fait dans un laboratoire spécialement pour être sur cette émission NICE TRY

Moi cette semaine: #TheBachelor pic.twitter.com/fiONhygftB

– Brett S.Vergara (@BrettSVergara) 11 mars 2020

Hannah Ann: “Mon premier drapeau rouge après nos fiançailles a été de tendre la main à Hannah Brown pour trouver la fermeture.”

Chaque personne dans Bachelor Nation: #TheBachelor pic.twitter.com/11DL3OMMNJ

– The Classy Princess (@xoxo_Starlights) 11 mars 2020

Hannah Ann à Peter: “Les mots sont puissants, Peter. Soit vous ne voulez pas dire ce que vous dites, soit vous ne comprenez pas le poids de vos mots et leur impact sur les gens, alors quel est-il?”

Nation célibataire: #thebachelor #thebachelorfinale pic.twitter.com/48wqAg2Kmw

– Lauren Zima (@laurenzima) 11 mars 2020

Hannah Ann a pris le dernier mot et ATE Peter TF avec elle 💅🏾 # TheBachelor pic.twitter.com/ci5cRCAZ4c

– skyerenaee (@ skyerenaee1) 11 mars 2020

Je regarde #TheBachelor pendant toute la saison juste pour découvrir de qui Barb pleurait, étant en colère que c’était hannah ann, puis réalisant que hannah ann est une chienne badass et barb est une sorcière manipulatrice émotionnellement qui a fait tout s’écrouler: pic. twitter.com/MqZPHXefkK

– Lucy (@ lbrum316) 11 mars 2020

** _ Vous avez une histoire ou un conseil à nous donner? Envoyez un courrier électronique aux éditeurs de TooFab à tips@toofab.com._**



Voir les photos

abc

Rencontrez les 30 femmes en lice pour le pilote de licence Pete’s Heart