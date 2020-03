The Bachelor Recap Saison 24, épisode 10: Les femmes racontent tout, Champagne-Gate, Harcèlement

Dans une saison sauvage remplie de personnages plus grands que nature et de grandes personnalités et de toutes sortes de drames – comme parfois trop de drames – le spécial “Women Tell All” pour Peter Weber “Le célibataire” était étonnamment modéré.

Ne vous méprenez pas, il y a eu des moments significatifs et poignants, comme lorsque Sydney Hightower a pris Nation célibataire (ou au moins un certain segment de celui-ci) à la tâche pour son racisme et son sexisme presque implacables envers elle et essentiellement tous les autres concurrents.

Pour l’aider à révéler ce côté vraiment moche du fandom, elle a fait appel à la première avance noire de la franchise, Rachel Lindsey, qui a enduré beaucoup pendant sa course à l’émission.

Ce fut une conversation puissante et inconfortable, mais aussi importante. Et cela sonnait plus vrai que lorsque les producteurs tentaient d’explorer le racisme et le harcèlement à travers l’objectif de la saison de Rachel de “La bachelorette” en 2017. Était-ce là? Sans aucun doute, mais ce qui s’est passé dans cette maison n’est certainement rien comparé à ce qui arrive à ces concurrents de lâches en ligne.

Bien qu’il y ait eu beaucoup de sujets abordés tout au long de la nuit, comme Victoria Fuller s’excusant auprès de Peter pour son comportement pendant la majeure partie de la saison – il a été aussi courtois que jamais à ce sujet – et niant qu’elle ait déjà rompu un mariage, il n’y a pas eu pas beaucoup de moments excitants.

C’est peut-être parce que la saison était prévisible et que l’accent a donc été mis en grande partie sur les femmes toujours en lice, et ne fait donc pas partie de cette spéciale.

En fait, ce drame fou a continué avant que le “Women Tell All” ne commence alors que Peter est allé trouver les femmes qui attendaient qu’il choisisse ses deux derniers … pour ne trouver que deux femmes là-bas. Madison Prewett était introuvable.

La semaine dernière, elle a finalement dit à Peter qu’elle était vierge et avait l’intention de se sauver pour sa nuit de noces, puis s’est éloignée quand il a avoué qu’il avait couché avec les autres femmes pendant les suites fantastiques, alors allait-elle se présenter?

Elle l’a fait, enfin, et encore une fois malgré tout et toutes ses hésitations et tous ces drapeaux rouges, Peter lui a donné une rose et elle a presque accepté à contrecœur de la prendre. Si c’est le vainqueur de cette saison, ce sera le jumelage le plus hésitant de l’histoire du “Bachelor”.

Ce n’est pas vraiment une surprise que Hannah Ann Sluss ait obtenu la deuxième rose, tandis que Victoria Fuller avait l’air soulagée d’être la femme étrange cette fois-ci. Elle n’était tout simplement jamais tout ça avec Peter. Sur ces trois derniers matchs, seule Hannah Ann semble être sur la même longueur d’onde avec lui, et elle était la favorite par excellence pour remporter la saison dès le premier jour.

La virginité de Prewett

Alors que beaucoup en ligne ont rapidement sauté à la défense de Madison alors que le finaliste a finalement dit à Peter qu’elle était vierge et qu’elle avait l’intention de se sauver pour sa nuit de noces, la plupart des autres femmes se sont jointes à Peter en pensant, hé, c’est super, mais peut-être devriez-vous ont dit quelque chose plus tôt.

Et surtout si ça allait être une rupture si Peter dormait avec une ou plusieurs des autres femmes. Évidemment, ce n’était pas le cas, car elle était toujours là, mais ce n’est pas le genre de chose que vous jetez sur quelqu’un dans les suites fantastiques. “Nous savons tous ce qui se passe dans Fantasy Suites. C’est ce à quoi vous vous inscrivez”, a déclaré Lexi Buchanan. “Cela aurait dû être dit d’avance.”

Champagne-Gate

“Ne me jugez pas pour le champagne-gate parce que j’ai gagné beaucoup d’argent avec ABC”, a déclaré Kelsey Weir, quatrième de la course, après que Chris Harrison ait fait une autre blague à ce sujet.

Ce fut l’un des premiers moments viraux de la saison, remontant au deuxième épisode, lorsque la finaliste Hannah Ann Sluss a accidentellement ouvert une bouteille de champagne spéciale que Kelsey avait destinée à elle et à Peter. Dire qu’elle se sentait «trahie». Mais le moment viral est venu quand elle est allée prendre une gorgée de la bouteille et que ça a grimpé sur son visage. C’était … épique!

Etait-ce tout un malentendu? Sabotage de la part de Hannah Ann? Des émotions accrues prenant le dessus sur beaucoup de gens? Cette dernière déclaration peut s’appliquer à toute la saison, en fait.

Dans ce cas, Kelsey a reculé un peu de sa réponse extrême pendant l’épisode. “Je ne vais pas dire que j’étais justifiée dans ma réaction”, a-t-elle déclaré. “Mais j’étais justifié dans mon émotion.”

Mais ce n’était pas le seul moment controversé entre Kelsey et les autres femmes, Kelsey confrontant même Tammy Ly au sujet de cette dernière s’approchant de Peter Weber pour suggérer que Kelsey était émotionnellement instable, peut-être avec un problème d’alcoolisme et de pilules. Ceci après que Tammy a dit qu’elle essayait d’aider Kelsey à travers ses émotions dans la série.

“En prétendant que je suis émotionnellement instable, dépression mentale, tendances alcooliques, c’est une forte accusation contre quelqu’un”, lui a dit Kelsey. “En prétendant que je suis émotionnellement instable, dépression mentale, tendances alcooliques, c’est une forte accusation à porter contre quelqu’un.”

Tammy s’est excusée auprès de Kelsey pour ses commentaires, mais a refusé des excuses similaires à Mykenna Dorn, disant à la place quand Mykenna semblait en demander une avec un discours guindé, “Combien de temps a-t-elle répété cela?” Et ce n’était même pas la pire chose qu’elle ait dit à la femme qu’elle décrivait comme un mème ennuyeux. Tammy est devenue une méchante fille ici.

Harcèlement en ligne

Poussée dans la discussion par la candidate Sydney Hightower, l’ancienne “Bachelorette” Rachel Lindsey a rejoint les femmes sur scène pour parler du harcèlement en ligne rampant qui leur a été lancé par les soi-disant fans de la franchise. Elle a dit qu’elle acceptait d’être cette leader révolutionnaire, en tant que première Bachelorette noire, afin que d’autres femmes comme elle puissent être moins harcelées en suivant son chemin.

Alors que le public l’applaudissait pour cela, Rachel a dit: “Merci, mais parfois j’ai l’impression que mes efforts sont vains, car cela semble empirer. Et j’ai l’impression que vous nous entendez parler de la haine que nous recevoir, mais vous n’avez aucune idée de ce que c’est. “

Donc, pour bien comprendre à quel point ça va mal, Rachel a lu certains des vrais tweets que les filles avaient reçus. Ils étaient graphiques et horribles et ont en fait laissé des larmes dans le public. Les gens ont vraiment une telle capacité d’horreur, c’est incroyable, et ils se sentent tellement responsabilisés grâce aux médias sociaux.

“Je sais que c’est inconfortable pour toi de voir. Imagine à quel point c’est inconfortable d’avoir ceci dans tes commentaires, dans tes DM, chaque jour, chaque semaine, chaque mois?” Demanda Rachel au public. “Ce n’est que la pointe de l’iceberg.”

Lorsque Chris a demandé aux femmes combien d’entre elles avaient reçu ce type de haine – soulignant que ce n’était pas de la critique, c’était juste de la haine – chacune d’entre elles a levé la main.

“Quand il s’agit d’attaquer quelqu’un en raison de l’identité de sa mère et de son père, c’est là que cela doit s’arrêter”, a déclaré Sydney. “Aucun de nous n’est parfait, mais aucun de nous ne mérite cela.”

En tant que première (et jusqu’à présent seulement) tête noire de l’histoire de la franchise “Bachelor”, Rachel sait trop bien à quel point cela peut devenir laid.

“En tant que quelqu’un qui a été à votre place, je sais combien de courage il faut pour vous mettre là-bas et raconter votre histoire”, a-t-elle déclaré à Sydney. “Ces gens qui se cachent derrière leurs téléphones, ils n’ont pas une fraction des tripes que vous devez vous lever ici aujourd’hui et faire face à ces gens.”

Vous avez une histoire ou un conseil à nous donner? Envoyez un courriel aux éditeurs de TooFab à tips@toofab.com.

Instagram

Kylie Jenner, Stormi et Pals profitent du soleil pendant une escapade à la plage