The Bachelor Recap Saison 24, épisode 11: Le cœur de tout le monde se brise

Nous sommes à une nuit de la finale de la saison “The Bachelor” et une personne a marché et tout le monde a eu le cœur brisé. Tout cela et il n’y avait plus que trois personnes sur ce spectacle quand la soirée a commencé. C’est une sacrée histoire d’amour!

Chris Harrison a insisté toute la nuit sur le fait que personne ne savait comment cela allait se terminer, et Bachelor Nation a déjà vu tant de rebondissements dans ces deux premières heures de la finale de deux nuits, nos têtes tournent autant que celles de Peter. .. et Madison … et Hannah Ann.

Honnêtement, les seules personnes qui semblent avoir la tête claire à ce sujet – du moins de leur point de vue – sont la famille de Peter. Sa mère Barbara, en particulier, n’a pas mâché ses mots en disant à Peter ce qu’elle ressentait après que la famille ait finalement eu la chance de rencontrer ses deux derniers.

Elle avait de sérieuses réserves avant ces réunions avec Madison à cause de la façon dont elle lui avait jeté cet ultimatum sur les suites fantastiques à la dernière seconde. Comme de nombreux internautes l’ont déjà fait valoir, alors qu’ils l’applaudissent à respecter ses valeurs, c’était le moment de sa décision de finalement en parler à Peter que Barbara et vraiment toute la famille avaient un problème.

Et tandis que BN continue de demander à quel spectacle Madison pense que c’est, les Webers connaissent leur fils et ils savent quel genre de personne il est et comment il est dans les relations. En d’autres termes, Peter s’activant dans les suites fantastiques suit parfaitement pour eux, même s’il s’agissait d’un casse-tête pour Madison.

Ce qu’ils regardent, c’est une femme de forte foi chrétienne qui est à un niveau différent de celui de leur fils, ainsi que de nombreuses autres facettes de leur vie, de sorte qu’elles ne semblent tout simplement pas du tout sur la même longueur d’onde . Et puis, il y a Hannah Ann, qui était un délice absolu tout au long de son engagement envers Peter et ce processus, pourquoi est-ce si difficile pour lui?

Une autre chose que Bachelor Nation a remis en question tout au long de la saison est la raison pour laquelle Peter semble aimer tellement compliqué. Bien sûr, il a gardé Hannah Ann aussi longtemps, et elle n’a pas été compliquée du tout, mais il semble aimer avoir à se battre pour quelque chose. Il est difficile de ne pas penser qu’il est un peu aveuglé par l’amour de Madison, cependant, ne pas s’éloigner et voir à quel point ils sont différents et se demander s’il reste fidèle à lui-même de compromettre tant de qui il est et comment il vit sa vie pour s’adapter à ses valeurs plus rigides.

Ensuite, il y a Hannah Ann, qui l’aime tel qu’il est et ne veut pas qu’il change une seule chose. C’est trop facile pour lui? Est-ce le défi et le fait qu’il n’est pas facile avec Madison pourquoi il est si attiré par elle, ou est-ce un autre élément intangible qui ne se traduit pas à travers les écrans de télévision?

Et au final, est-ce important? Chris a promis que personne ne sait comment cela se terminera (pas même Peter), mais nous savons comment les choses se déroulent avant la finale.

Après une rencontre désastreuse avec la famille de Peter, Madison est rentrée chez elle pour réfléchir à leurs différences et à ce qu’ils voulaient vraiment, tandis que Barbara a fait sa célèbre déclaration.

“Ne la laissez pas partir. Ramenez-la chez vous. Ramenez-la chez nous. Nous l’accueillons à bras ouverts”, a-t-elle dit à Peter de Hannah Ann. “Nous allons l’accueillir avec tout l’amour du monde, tout l’amour du monde. Elle est un rêve devenu réalité et Dieu l’a placée là pour vous.”

Dans un confessionnal, elle avait décrit les deux finalistes en disant: “Madison est une fille douce, une jolie fille, mais Hannah Ann est un ange sur terre.” Le choix de Barbara est clair, mais beaucoup pensaient que ce n’était pas à elle de pousser Peter si agressivement, ni d’utiliser ses larmes comme une tactique de manipulation et de contrôle.

Mais en réponse à son appel rempli de larmes, Peter a répliqué: “Tu dois arrêter de faire ça … Cela me détruit littéralement en ce moment et me pousse donc – tu n’as aucune idée.”

Ce «me pousser» nous fait nous demander si plus de personnes dans la vie de Peter lui disent qu’il fait une erreur, plus il redouble d’efforts pour leur prouver le contraire. Il n’arrêtait pas d’insister sur le fait que sa famille ne connaissait pas Madison comme il le fait, ce qui est vrai, mais ils ne la voient pas non plus avec les lunettes roses du nouvel amour comme il le fait. Parfois, la clarté est énorme.

C’était une phrase intéressante qui était presque juvénile, ou de nature adolescente, comme si Barbara disant que la famille voulait qu’il choisisse Hannah Ann ne faisait que le pousser plus loin d’elle et vers Madison. Et dans les 24 heures, il avait essentiellement pris sa décision. Le problème était qu’il restait encore plus de deux heures de spectacle, y compris demain soir, donc ça ne pouvait pas bien se terminer.

Et ce ne fut pas le cas, Madison révélant qu’elle avait réalisé qu’il était temps pour elle de «se rendre» et de s’éloigner. “Je pense que l’amour gagne toujours et je pense toujours que l’amour triomphe de tout parce que je suis prêt à partir pour que vous puissiez obtenir ce que vous êtes venu ici pour trouver”, lui a-t-elle dit.

“Pourquoi ne pensez-vous pas que vous êtes cette personne?” lui a-t-il demandé, et elle n’a pas eu de réponse claire. Nous avons pu voir à quel point elle était en conflit dans la voiture lorsqu’elle est partie, et les promos pour la semaine prochaine montrent que nous n’en avons pas encore fini avec elle. Nous n’avons pas non plus fini avec Barbara.

Avec Hannah Ann, cependant, qui a été le “rock” de Peter pendant tout ce temps, il est allé en tête-à-tête avec elle après que Madison l’ait largué, donc il n’était pas pleinement présent pour elle. “En regardant dans les yeux de Peter, quelque chose ne va pas”, a reconnu Hannah Ann. “J’ai peur.”

Cette nuit-là, elle lui a donné son cœur et tout ce qu’il a fait, c’est lui dire qu’il était reconnaissant de sa constance, et soudain, elle a eu encore plus peur, lui disant qu’elle était à son point de rupture. Mais elle s’est engagée à aller jusqu’au bout. La question est, serait-il? Et quelle torsion Chris et les producteurs ont-ils en magasin?

La cérémonie de la rose finale, telle qu’elle se déroule actuellement, sera que Peter choisira Hannah Ann ou s’éloignera. Ou est-ce que Madison se présente à la cérémonie pour vraiment lui lancer une boucle. Son cœur en conflit éloignera-t-elle Hannah Ann? Et si Madison décide à nouveau qu’elle a fait le bon appel ce soir après tout.

Peter pourrait être laissé sans personne. Quelle est la tournure qui rendra cette fin sans précédent? C’est peut-être aussi simple que Peter étant totalement submergé lors de la cérémonie de la rose finale et décidant qu’il ne peut pas prendre de décision là-bas, il l’a donc repoussé à la finale en direct. Pourrions-nous avoir une cérémonie de la rose en direct?

Bachelor Nation n’a aucune idée de ce qui va se passer, mais ils ont tous été enflammés après les feux d’artifice de cette semaine avec tout le monde pleurant, tout le monde ayant le cœur brisé et personne n’ayant l’air content du tout comme ces crédits finaux .. sauf pour Chris Harrison et les producteurs Bachelor . Ils en aiment chaque minute.

Découvrez quelques-uns des bavardages en ligne qui ont permis à l’émission de dominer les sujets tendance de Twitter ci-dessous:

À ce stade, avec seulement 1 fille à gauche … pourquoi tournons-nous toujours? Qui va-t-il choisir? Le kangourou? #TheBachelor pic.twitter.com/EIk3ZWpvnp

– Nathanlyn Fisher (@justMsFisher) 10 mars 2020

Grandir avec une mère qui pleure pour vous manipuler est la raison pour laquelle Peter ALL season s’est senti mal et a gardé les filles qui pleuraient! C’est parfait! Il pense que le comportement est normal😱😱😱 # TheBachelor pic.twitter.com/EJRp0ZATIr

– Y A R I L I Z L O P E Z (@ Acting_yL15) 10 mars 2020

Quand vous pensiez que Barbara pleurait était le moment que vous attendiez, mais s’est avéré être la chose la plus ennuyeuse cette saison #TheBachelor pic.twitter.com/diIopc4rbp

– Kendall Paige (@ kendallpaige_22) 10 mars 2020

J’essaie toujours de comprendre comment cela peut toujours être Peter et Hannah Brown à la fin de ce #TheBachelor pic.twitter.com/PJ7IlkuXpL

– Kellie (@kellie__mariee) 10 mars 2020

Soudain, je suis submergé par la tristesse pour Hannah Ann, qui je n’ai littéralement rien ressenti pour toute la saison #TheBachelor

– Emma Gray (@emmaladyrose) 10 mars 2020

Peter après Barb dit qu’elle n’aime pas Madi #TheBachelor pic.twitter.com/nyAB6Vzj1U

– sarah (@_sarahnjeri) 10 mars 2020

Hannah Ann: «Je veux juste que tu me choisisses uniquement pour être juste moi. Je veux que tu me choisis pour moi »

Nation bachelor:

#TheBachelor pic.twitter.com/wXaOb5lfae

– 𝒟𝑜𝓇𝒶 (𝒷𝓁𝑒) (@dorabledori) 10 mars 2020

Peter en ce moment #TheBachelor pic.twitter.com/26AFUDTjrC

– chat (@markerfriesbaby) 10 mars 2020

Peter: mon cœur est tiré dans deux directions différentes

Hannah Ann, la seule fille qui reste: #TheBachelor pic.twitter.com/WwIEWz4CfE

– le bachelor & bitchelor 🌹 (@acceptedrose) 10 mars 2020

Quand vous pensez que vous allez à un rendez-vous chic, mais il se présente avec un sweat-shirt #TheBachelorFinale #TheBachelor pic.twitter.com/iiLBFaRtkV

– Mary (@maryyyyrosee) 10 mars 2020

Hannah Ann porte une robe chaude enfumée et Peter légitime vient d’apparaître dans un t-shirt Hanes et un sweat à capuche zippé Target. Peter ne mérite rien. #TheBachelor pic.twitter.com/Gc9p87UPaz

– socialmediacaitie (@caitiethegreati) 10 mars 2020

amérique quand madison a tenu bon alors que barbara l’a attaquée: #TheBachelor pic.twitter.com/2EB8ofq95S

– badbachesonly (@badbachesonly) 10 mars 2020

les mamans de peters font face quand madi riposte et se lève pour elle-même après lui avoir fait honte pour ses croyances … INESTIMABLE.

VOUS ALLEZ MADI !!!! #TeamMadiPrew #TheBachelor pic.twitter.com/ujXBgOkiD1

– kayla caraway (@kbrewerrr) 10 mars 2020

hahahahaha ils ont montré la productrice Julie juste pour baiser avec nous #TheBachelor pic.twitter.com/CskA9tzYgV

– Ria (@BarstoolRia) 10 mars 2020

Maintenant, JE COMPRENDS pourquoi Peter est attiré par l’éclairage au gaz et les pleurs #TheBachelor pic.twitter.com/bHUv5oKcZF

– Laura💋💍 (@LauraCelineOrt) 10 mars 2020

Barb … BARB. * Voix Tyra Banks * Je recherchais pour vous. Nous étions tous enracinés pour vous. Mais chérie – s’il te plaît, ce n’est pas ton émission, maman! Arrêtez de vous mêler et d’interférer. C’est l’émission de votre fils. Donnez-lui simplement votre bénédiction et vos conseils, et espérez pour le mieux. #Le célibataire

– Nicole Lopez-Alvar (@nicolelovar) 10 mars 2020

* Barb pleure dans tous les aperçus *

Moi: “comment as-tu pu faire pleurer cette pauvre femme”

* montres finale *

Moi aussi: «tais-toi Barb» #TheBachelor

– Alyvia Maynard (@alyviasusan) 10 mars 2020

