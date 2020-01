The Bachelor Recap Saison 24, épisode 4: Chasing the Truth

Il est si tôt dans cette saison de “Le célibataire” pour que ce soit déjà si désordonné, et vous devez vous demander dans quelle mesure cela est une manipulation du producteur. Certes, l’invité musical Chase Rice semble avoir fortement sous-entendu que son linge sale suinte dans le spectacle était plus qu’une simple coïncidence malheureuse.

Et pourtant, le rendez-vous précédent de Chase avec Victoria F était le moindre du drame chaotique de l’émission cette semaine. Ce n’était même pas la chose la plus intéressante impliquant une Victoria. Au moins, si les anciens amoureux devaient revenir, ce n’était pas un “Bachelorette.”

En fait, malgré la frustration évidente de Chase d’être enchaîné dans le drame de la saison alors qu’il voulait juste promouvoir une partie de sa nouvelle musique, mec, son implication s’est avérée être une affaire assez modérée. Tout était vraiment simple et en fait pas grave du tout.

Il s’avère que Chase était allé à un rendez-vous – qui était plus qu’un peu fringant – avec Victoria F avant le spectacle. Et donc c’était un peu gênant quand Chase est sorti pour jouer pour Peter et Victoria. Il a ensuite bavardé avec son ex (qui ne voulait pas qu’elle fasse le spectacle), l’encourageant à se rendre compte de Peter.

Elle l’a fait, il s’en fichait parce que, vous savez, il a fait l’amour dans un moulin à vent et la vie arrive. Il s’agissait donc d’un problème non total qui, selon nous, allait être un gros problème. Mais peut-être que c’était pour nous débarrasser de l’odeur du vrai gros problème de la nuit … qui concernait Victoria P.

Cette Victoria a peut-être menti ou non au sujet de la connaissance du concurrent évincé Alayah de leurs jours ensemble sur le circuit des concours de beauté, mais pourquoi mentir à ce sujet? Et puis pourquoi devenir si bizarre quand Peter lui a demandé si elle avait menti à ce sujet?

Tout cela est arrivé parce que Alayah est revenue après une date brutale sur le thème du football pour “effacer les faits” à propos de toutes les bavardages qui avaient été faits à son sujet, et en particulier de Victoria P.

Voyons un peu ce que Victoria P a dit cette semaine (il convient de noter qu’elle n’a pas participé à la date du groupe, au lieu de passer du temps en tête-à-tête avec Peter, puis après le match lorsque les filles ont décidé que le MVP Shiann devrait “voler” “lui en premier, Victoria P a volé encore plus de temps, donc elle pourrait bien être cette fille).

“Vous pouvez le croire ou vous pouvez me croire, mais je vous dis que ma vérité est la vérité, et j’ai été si honnête avec vous, et si vulnérable avec vous, et les parties les plus difficiles de moi, Peter.” Euh, c’est une mauvaise direction classique, essayant de changer le sujet de l’honnêteté à la vulnérabilité.

“Comme si je vous avais donné tout mon cœur, chaque instant, et … je suis frustré.” Qu’est-ce que cela a à voir avec l’honnêteté?

Nous aimons que Peter soit revenu avec “Je ne parle pas de ça.” Peut-être qu’il devrait être un modérateur du débat!

La dernière façon de Victoria de convaincre Peter qu’elle est véridique? “Je ne sais pas quelle histoire vous entendez. Tout ce que je sais, c’est qu’il y a tellement de choses que je veux partager avec vous.” Peut-être qu’elle devrait faire de la politique parce que cela n’a encore rien à voir avec l’honnêteté ou même l’histoire qu’il entend.

Éclairage au gaz 101?

Cela ne s’est pas beaucoup amélioré lorsque Peter a poussé le problème en ayant Alayah et Victoria P (qui parlait des ordures Alayah derrière son dos mais l’aimait en face). C’est devenu laid et maladroit, puis les filles se sont énervées collectivement quand Peter a donné une rose à Alayah, l’accueillant de nouveau dans le bercail.

Ils pensent que tout cela était injuste parce qu’elle n’a même pas eu de bleus en jouant au football, mais il pense que c’était totalement juste parce qu’il ne l’a laissée partir que parce qu’ils l’ont convaincu de ne pas le faire, alors c’est lui qui corrige ce qu’il considère comme une erreur la semaine dernière. .

Mais ensuite, Alayah est allée profiter de son temps à la maison entre les spectacles pour révéler qu’elle connaissait totalement Victoria F et Chase Rice et elle est devenue un peu laide à ce sujet et peut-être que toutes ces femmes sont horribles.

Mais il y a de l’espoir. Certaines de ces femmes sont tellement habillées en ce moment. Peut-être qu’ils apparaîtront comme des personnes sympathiques et passionnantes dans les prochains épisodes après que certains de ces naufrages rentreront chez eux. Personne ne l’a fait cette semaine, mais la semaine prochaine apporte deux nouveaux épisodes et quelques éclaircissements.

Pour l’instant, Bachelor Nation avait de quoi s’énerver cette semaine (bien plus excitée que ces filles devaient aller à Cleveland!):

DITES 👏 IL 👏 PLUS FORT 👏 POUR 👏 LES 👏 PERSONNES 👏 DANS 👏 LE 👏 RETOUR 👏 #TheBachelor pic.twitter.com/0y7u5gPc6Q

– Brett S.Vergara (@BrettSVergara) 28 janvier 2020

Toutes les filles de la maison à Peter en ce moment …. # TheBachelor pic.twitter.com/5eEIceYFMT

– Josie England (@josieengland_) 28 janvier 2020

Les femmes de #TheBachelor viennent-elles de se syndiquer et d’exiger de meilleures conditions?

– Albert Abonado (@AlbertAbonado) 28 janvier 2020

Le diable travaille dur, les producteurs de Bachelor travaillent plus fort # TheBachelor pic.twitter.com/JEwh6US4nt

– Reality Tweetz (@BachTweetz) 28 janvier 2020

Peter: “J’ai l’impression de tout faire mal”

Nation célibataire: #TheBachelor pic.twitter.com/oaUyDqluOo

– punyeunie (@punyeunie) 28 janvier 2020

Vous savez qui ne nous aurait JAMAIS donné une saison de drame inutile … #TheBachelor pic.twitter.com/i3Cs4l8V7S

– Brett S.Vergara (@BrettSVergara) 28 janvier 2020

c’est le “je devrais laisser w hannah b quand j’en ai eu l’occasion” face #thebachelor pic.twitter.com/5BuqSPSDeN

– SKYE (@_skygeorge_) 28 janvier 2020

Chase Rice lorsque Peter présente Vitoria F #TheBachelor pic.twitter.com/JwVZu06UiK

– Harshal (@iHarshalWatts) 28 janvier 2020

Vous savez qui s’en tiendrait à ses décisions et ne ramènerait pas déjà quelqu’un qu’il a déjà renvoyé chez lui? Ce mec. #TheBachelor pic.twitter.com/G2SbVwEBoA

– Gina Boos (@ginadelciello) 28 janvier 2020

Peter pourrait être le seul à ne pas avoir obtenu de rose lors de cette cérémonie # TheBachelor

– derek peth (@PethDerek) 28 janvier 2020

Peter: Tu sais que je me sens bien ce soir … ça a été une très bonne semaine pour moi … J’ai 100% de confiance que je sais ce que je suis …

Toutes les femmes, immédiatement: #TheBachelor pic.twitter.com/s1U8lW5Vec

– Brett S.Vergara (@BrettSVergara) 28 janvier 2020

PETER READY A-T-IL ÉTÉ LE BACHELOR? #TheBachelor pic.twitter.com/lGMOZhrGl5

– Jalen 🐝 (@ EaglesCubsGT10) 28 janvier 2020

peter: bonsoir mesdames

les femmes: #TheBachelor pic.twitter.com/j2DcH0VVNt

– à débarrasser. (@datflipkidd) 28 janvier 2020

Peter sur The Bachelor en ce moment😂 # TheBachelor pic.twitter.com/gnoPjitSfZ

– Lacranium (@lacranium) 28 janvier 2020

“The Bachelor” continue avec cinq heures la semaine prochaine. Tout d’abord, un suivi de trois heures de ce mess lundi à 20 h. HE, suivi d’un épisode standard de deux heures mercredi à 20 heures. ET sur ABC._

