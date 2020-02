The Bachelor Recap Saison 24, épisode 5: Comment Peter s’est blessé au visage

Avec toute la folie et le drame qui se passent déjà cette saison “Le célibataire,” nous avons presque oublié la plus grande chose qui se soit produite avant même la première de la saison.

Le baccalauréat lui-même, Peter Weber, a subi une sorte d’accident anormal qui a laissé une blessure au visage, comme cela a été révélé en octobre, mais en raison de la nature silencieuse de la production de la série de réalité ABC, les fans ont dû spéculer et s’étonner.

At-il sauté par-dessus une clôture? Tomber après avoir sauté d’une limousine? Était-il en train de repousser Hannah B.? S’agit-il d’un accident de pilotage?

Malheureusement et quelque peu choquant, les caméras ne roulaient pas lorsque Peter a été blessé, laissant le public et les femmes de la série tout aussi perplexes lorsqu’il est descendu d’un hélicoptère avec un bandage sur le front.

Lorsqu’on lui a demandé ce qui s’était passé, Peter a dit: “Je faisais un peu d’exploration, et j’ai remarqué ce volcan, alors j’ai trouvé une piste pour m’y amener, jusqu’au sommet. Et pendant que je marchais, un puma croise mon chemin et aussitôt j’ai juste, genre, verrouillé les yeux avec. Et mon instinct animal a pris le dessus, et j’ai juste fait ce qui devait être fait. “

Alors oui, c’était un mensonge.

Comme cela a été révélé en octobre et comme Peter l’a admis après s’être amusé avec les dames, “Quand vous entendez ce qui s’est passé, c’est ridicule. C’est mauvais, cependant. Je sortais du [hotel] lobbying l’autre jour – c’est une histoire vraie. “

Nous savons que c’est vrai parce que les producteurs ont en fait pris le temps de fournir une reconstitution dramatique des événements (probablement en se donnant des coups de pied tout le temps qu’ils ne l’ont pas réellement filmé). Pour mémoire, nous aimerions également une reconstitution dramatique de la lutte contre le puma.

Peter a expliqué qu’il était simplement entré dans une voiturette de golf tout en tenant un verre à la main. “Alors que je me frappais la tête, j’ai ensuite brisé le verre dans ma tête”, a-t-il dit, concédant. “Cela semble juste ridicule. Je me suis vraiment poignardé à la tête. J’ai 22 points de suture. Comme, je n’oublierai jamais cette expérience, jamais. Pour le reste de ma vie, je m’en souviendrai.”

Peter a dit qu’il ne ressentait rien, mais a dit Divertissement ce soir après l’incident que la suite ressemblait à une “scène de meurtre” en raison de tous les saignements.

“J’ai fini par découvrir plus tard à quel point c’était mauvais. J’ai vu la première photo et j’étais comme, oh mon dieu, je ne serai plus jamais la même. Le chirurgien plasticien, il a pris soin de moi. Il l’a fait un bon travail.”

Aucun de ce désordre n’a vraiment fait son entrée dans l’épisode, qui a vraiment joué le tout comme un incident assez mineur. Après tout, ils étaient au Costa Rica et il était temps de passer à de bons moments et à des décisions difficiles, non?

Le premier de ceux-ci s’est produit bien avant le Costa Rica, cependant, alors qu’Alayah s’est retournée et escortée jusqu’à la porte afin qu’elle n’ait pas à faire face à tout cela, ce que nous ne pouvons que supposer est l’intégralité du spectacle lui-même. Si c’est le drame et le non-sens et les mensonges et le poignardage … oui, c’est “The Bachelor”.

Enfin, Peter est arrivé à la cérémonie des roses que nous étions censés avoir la semaine dernière et a rappelé aux téléspectateurs qu’il y avait des femmes dans la maison nommées Deandra, Kiarra et Savannah … juste à temps pour les renvoyer chez elles. Et cela nous a amenés au Costa Rica, avec quatre billets d’avion pour économiser la production.

Sydney s’est ouverte lors de son face-à-face avec Peter, révélant ses difficultés à devenir métisse et avec des ressources financières limitées, et comment elle a raté les danses de l’école et a été intimidée et harcelée. Kelsey, quant à elle, a oublié à quel spectacle elle participait, révélant qu’elle n’était pas sûre que Peter sortait avec d’autres personnes.

Nous ne savons pas comment elle pensait qu’elle allait pouvoir sortir seule avec lui dans le format de “The Bachelor”, mais il est remarquable qu’au moins une personne (et souvent plus d’une) semble avoir les mêmes craintes et les insécurités lors de la participation à cette franchise.

Elle a continué à dire à Peter qu’elle l’aimait, a été appelée pour se boire dans une triste stupeur à propos de son rendez-vous avec Sydney (“J’ai fait ça une fois!”, A-t-elle crié à Tammy à ce sujet). Plus tard, elle est revenue à Peter après son deuxième tête-à-tête avec Kelley et a marqué une rose pour ses problèmes. Les dames avaient également obtenu des roses pour s’ouvrir à lui (et dans le cas de Kelley, un lézard).

Hannah Ann lors de la date du groupe, donc c’était déjà quatre distribués. Après la cérémonie, ce fut la fin du chemin pour Lexi et Shiann, ce dernier offrant un conseil à Peter: certaines femmes ne sont pas totalement authentiques avec lui.

D’accord, c’est “The Bachelor”. Quelqu’un est là pour lancer sa carrière dans la réalité, quelqu’un est là pour promouvoir sa musique, quelqu’un est là – le résultat est avec chaque saison qui passe, il devient de plus en plus difficile de trouver les personnes qui pourraient réellement être là pour trouver l’amour.

Le voyage de Peter se poursuit avec un autre cliché cette semaine alors que “The Bachelor” se double d’une édition spéciale du mercredi à 20 h. ET sur ABC.

