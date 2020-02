The Bachelor Recap Saison 24, épisode 6: Final Six révélé

Après une semaine folle de sentiments douloureux et de tristesse en colère, Peter Weber a rapidement réduit les concurrents restants à six dans une édition spéciale mercredi soir de “Le célibataire.”

En cours de route, il a réussi à larguer une ancienne favorite au milieu d’un rendez-vous, ce qui l’a tellement mise en colère qu’il l’a littéralement pourchassée jusqu’à la voiture après qu’elle ait rejeté son offre de la sortir. Si elle avait pleuré, il aurait pu lui lancer une rose; semble être un instinct à ce stade.

Victoria P a fait tout ce qu’elle pouvait pour récupérer après avoir été appelée pour avoir menti au sujet d’avoir connu Alayah avant le spectacle, a déclaré Peter.

“La seule chose que nous pouvons faire maintenant est d’aller de l’avant et de nous concentrer sur ce qui est devant nous, et je veux que vous sachiez que quand je vous regarde, je vois quelqu’un pour lequel je veux me battre, et je veux juste me sentir bien à propos de nous “, at-elle essayé. “Et je veux sentir que tu veux les mêmes choses que moi à l’avenir.”

Malheureusement, tout comme elle ne pouvait pas réorienter la conversation loin d’elle après avoir menti, Victoria P n’a pas pu distraire Peter de sa vérité qui était tout simplement, oui, je ne ressens pas cela.

“Je ne sais pas si je te vois comme ma femme,” lui dit-il finalement sans ambages, ce qui la fit partir.

C’était peut-être pour protéger son cœur brisé, ou sa fierté, ou son embarras, mais Victoria a opté pour la colère après avoir réalisé que les choses n’allaient pas aller dans ce sens. Quand il a essayé de lui dire que c’était douloureux pour lui aussi, elle a répliqué: “Je ne veux pas que tu te préoccupes de mes sentiments, parce que ça va.”

Et quand il s’est excusé, elle a répondu “Non, vous ne vous excusez pas” et a immédiatement commencé à appeler une voiture pour foutre le camp.

Hannah Ann s’est fait plus d’ennemis lorsqu’elle a marqué son deuxième rendez-vous en tête-à-tête avec Peter avant que Mykenna, Natasha et Tammy n’aient obtenu leur premier. Victoria F a ensuite décroché un deuxième tête-à-tête, où elle a temporairement paniqué à propos de Peter sortant avec une autre femme (cela nous fait peur à chaque fois que ce problème se présente – à quel spectacle vous êtes-vous inscrit?) Et a obtenu une rose pour disant qu’elle n’était pas sûre de le sentir.

#TheBachelor Victoria F essayant de décider si elle est restée assez longtemps pour être encore célèbre. pic.twitter.com/yNfpu21V5o

– Stacy (@MrsStacyLynn) 6 février 2020

Victoria F – Idk si j’aime ça

Peter – veuillez prendre ceci 🌹 # TheBachelor pic.twitter.com/Ba3D3LDLHQ

– ABT Le (@ BTLe16) 6 février 2020

Peter: “personne ne m’a mis à travers autant de chagrin. De toute façon, voici une rose” #TheBachelor pic.twitter.com/WymgD7CkfW

– The Flight Reasons ✈️ (@TheBachReasons) 6 février 2020

Le tout laissa Mykenna prête à marcher. Honnêtement, elle se serait peut-être épargné un peu de peine si elle l’avait fait, parce que lorsqu’elle a essayé plus tard de dire qu’elle avait le temps de sa vie, Tammy l’a appelée.

Mykenna l’a géré comme n’importe quelle jeune femme rationnelle et raisonnable en criant, en criant et en se précipitant, ce qui est le signal universel de tout argument selon lequel vous avez raison et que vous gagnez. Les gagnants sortent toujours en trombe. Tout le monde le sait!

Nous n’allons pas mentir, la nuit est devenue sauvage pour ces femmes, car Peter les a ensuite rassemblées pour un rendez-vous en tête-à-tête et a entendu les deux côtés de l’argument. Mykenna a dit que Tammy “tordait les choses” pour faire en sorte que Mykenna ait l’air mauvaise, et elle-même une meilleure apparence. Mais alors que marcher sur d’autres personnes pour s’élever est une méthode éprouvée d’avancement sur le lieu de travail, cela n’a pas très bien fonctionné ici. Peter a rapidement donné la botte à Tammy, puis juste au cas où elle aurait raison, il a également laissé partir Mykenna.

Quelqu’un: * respire *

Tammy: #thebachelor pic.twitter.com/nMLjT8o1bK

– The Betchelor🥀 (@betchelorpod) 6 février 2020

Mykenna quand elle a été éliminée #TheBachelor pic.twitter.com/IqlgtZGYQR

– Gabby Aversa (@gabbyaversa_) 6 février 2020

C’est ça. C’est le tweet #thebachelor pic.twitter.com/aCVZic00iP

– Amber Noneyobidness (@ Noneyobidness4) 6 février 2020

Tammy quand elle semble Mykenna à l’aéroport après qu’il s’est avéré qu’ils ont été renvoyés chez eux le même soir #TheBachelor pic.twitter.com/zjeLoXdQAa

– Laige Pindsey 🌌 (@iironicaa) 6 février 2020

Tammy et Mykenna se voient à l’aéroport après avoir été renvoyées à la maison # TheBachelorpic.twitter.com / BEPi4eE5Bp

– lauren (@spectacularLo) 6 février 2020

Lorsque vous passez à deux contre un pour être éliminé 2 minutes plus tard #TheBachelor pic.twitter.com/iU0ualSn1U

– Brett S.Vergara (@BrettSVergara) 6 février 2020

Mykenna renvoyée chez elle après avoir ri de Tammy #TheBachelor pic.twitter.com/fl3LbiBvIg

– nat✨ (@internatss) 6 février 2020

Moi avant cette date à deux contre moi après #TheBachelor pic.twitter.com/CziDCZpY6x

– Brett S.Vergara (@BrettSVergara) 6 février 2020

Le concurrent controversé de Sydney est également tombé juste à côté d’une rose, ce qui pourrait être la façon dont les producteurs de Peter et “The Bachelor” ont essayé de se débarrasser de la plupart du drame de la saison d’un seul coup. Quel groupe controversé et vicieux ces femmes ont été jusqu’à présent.

Lmfaooo …. ohh Sydney smh #TheBachelor pic.twitter.com/DmtLS060Gk

– cayenne cheyenne (@cheyaaanne_rose) 6 février 2020

RIP à la fille qui “a mangé seule dans la salle de bain au lycée” #TheBachelor pic.twitter.com/nRER0oVd6Q

– Tanner Tripucka (@Man_Im_Tan) 6 février 2020

Hannah Ann, Victoria F, Madison, Natasha, Kelley et Kelsey peuvent-elles garder les choses en douceur jusqu’à la finale? Les fans ne sont pas encore tout à fait vendus sur Hannah Ann, mais sont sur le point de remettre la saison à Madison, se réjouissant qu’elle ait effectivement eu du temps d’écran cette semaine et qu’elle soit restée à l’écart de toutes ces absurdités. Ils sont moins enthousiastes à propos de Hannah Ann, qui souffre de problèmes de crédibilité, mais pense toujours qu’elle sera dans le Top 2 … mais est-elle du matériel Jed Wyatt?

Étonnamment, toute la méchanceté était même un peu trop pour Bachelor Nation cette saison, ce qui en dit long! Après deux nuits et plus de quatre heures de “The Bachelor” cette semaine, les fans traitent toujours toute la folie qui vient de se dérouler. Et en regardant ce groupe de femmes, en se demandant si peut-être Hannah Brown devrait revenir comme “The Bachelorette” après tout.

Découvrez quelques-uns des points forts et des points faibles ci-dessous (y compris le fait d’être prêt à le donner à Madison maintenant et à mettre fin à toutes nos souffrances collectives):

Il ne reste que six femmes. #TheBachelor pic.twitter.com/xaVuI990dx

– Bachelor Banter (@Bachelor_Banter) 6 février 2020

rappelez-vous quand les femmes se sont réellement occupées et se sont soutenues? ramenez ça pls! #TheBachelor pic.twitter.com/fsS1ZTgzr3

– sammie (@samlan_) 6 février 2020

les femmes disent tout pour cette saison va être fou #TheBachelor pic.twitter.com/8QBPXIO6aY

– kara¨̮ (@karafranciss) 6 février 2020

Hannah Ann, disant que Peter a les «qualités et possède ce qu’elle a été élevée pour avoir voulu», soutient ma théorie du complot selon laquelle Hannah Ann a été construite dans un laboratoire et spécialement conçue pour continuer le baccalauréat un jour #TheBachelor

– Brett S.Vergara (@BrettSVergara) 6 février 2020

copain de lycée de hannah ann apprenant qu’elle ne l’a jamais aimé #TheBachelor pic.twitter.com/n2L9hRdurd

– caroline selinger (@ carolinneee8) 6 février 2020

Le gars Hannah Ann est daté de trois ans #TheBachelor pic.twitter.com/L9qupeBbK5

– MacNeely (@macneeely) 6 février 2020

Hannah Ann quand elle se rend compte qu’elle doit arrêter de parler de son mannequinat et simuler quelques émotions pour rester dans l’émission #TheBachelor pic.twitter.com/qFyo3X6VLL

– Carol (@ Carolfr0mHR) 6 février 2020

top 4 après l’épisode de ce soir: #TheBachelor pic.twitter.com/w7DO6WBz6o

– kat (@kat_nein) 6 février 2020

madison sachant qu’elle a déjà gagné #TheBachelor pic.twitter.com/1c8Wck6PIm

– Joelle 💓 (@joelle_ken) 6 février 2020

Moi qui regarde toutes les filles contre moi qui regarde Madison #TheBachelor pic.twitter.com/H9KZGl8bdP

– Bachelor Chirps, MBA (@BachelorChirps) 6 février 2020

Natasha, Madison et Kelley sachant qu’elles sont des reines sans problème cette saison #TheBachelor pic.twitter.com/rVL0aA8rRb

– Kellie✨ (@kellie__mariee) 6 février 2020

Nous n’avons pas d’autre choix que de stan nos reines libres de drame #TheBachelor pic.twitter.com/kKGPVCn9ZY

– Maya Brooks (@WondrIAmWoman) 6 février 2020

Je ne me souviens pas d’une saison où toute la nation Bach a détesté mutuellement TOUTES les filles et je suis là pour ça. C’est comme si j’étais lié à toute l’Amérique. # TheBachelor

– TheBachBabes (@TheBachBabes) 6 février 2020

et pourtant, à la fin de la journée, le seul qui devrait gagner: #TheBachelor pic.twitter.com/xrh0Hzx4xM

– ★ laur ★ (@LaurynChristyne) 6 février 2020

At-il une chimie avec quelqu’un d’autre que Madison? Je ne l’ai ressenti devant personne d’autre! #Le célibataire

– Becca Tilley (@ beccatilley5) 6 février 2020

C’est peut-être le pire groupe de femmes que la franchise Bachelor ait jamais connu. # TheBachelor pic.twitter.com/khADv9nFGy

– Karylin! 🍾 (@ KARYLiiN6) 6 février 2020

Les producteurs tentent de trouver le prochain Bachelorette dans ce triste groupe # TheBachelor pic.twitter.com/G92CpeFe8D

– TheBachBabes (@TheBachBabes) 6 février 2020

Je cherche le prochain bachelorette dans ce groupe #TheBachelor #bachelornation pic.twitter.com/FyaFIi5RMp

– Mon petit ami aime le baccalauréat (@bf_bachelor) 6 février 2020

Vous avez une histoire ou un conseil à nous donner? Envoyez un courriel aux éditeurs de TooFab à tips@toofab.com.

Voir les photos

abc

Rencontrez les 30 femmes en lice pour le pilote de licence Pete’s Heart