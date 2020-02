The Bachelor Recap Saison 24, épisode 8: Final Three Revealed

Sommes-nous donc tous convaincus encore que “Le célibataire” les producteurs forcent leurs prospects à garder des choix terribles aussi longtemps que cela est humainement possible sur cette émission, donc il y aura beaucoup de drame et de chaos?

Après tout, si Peter Weber éliminait tout de suite tous les problèmes difficiles, conflictuels et carrément fous, cela ferait un spectacle assez ennuyeux, non? Cela semble certainement être le cas cette saison alors que nous commençons un autre épisode avec Victoria Fuller toujours dans la maison, toujours erratique et frustrante à chaque tour.

Serait-ce la semaine où il se débarrasserait enfin d’elle? C’était des visites dans la ville natale, et pourtant c’est Peter qui a eu la visite surprise d’une ex-petite amie pour ajouter encore plus d’épices à la soupe dramatique qui est, a été et sera toujours Victoria F.

Peter a rencontré l’ex, Merissa, lors d’un rendez-vous avec Victoria lors d’un concert de Hunter Hayes à Virginia Beach. Elle ne tarde pas à l’avertir de la fille qu’il n’arrive pas à quitter, lui disant que “de nombreuses relations ont été rompues” par Victoria.

Eh bien, la chose intelligente à faire serait d’en discuter avec Victoria, non? Bien sûr. Mais là encore, Peter n’a pas affaire à un adulte mature. Alors, bien sûr, Victoria passe immédiatement à l’offensive – qui est sa défense – tout nier, devenir vraiment moche et finalement prendre d’assaut.

Peter, naturellement, n’aime pas que c’est ainsi qu’elle gère les situations difficiles, car il est vraiment difficile de résoudre quoi que ce soit quand une partie continue de devenir folle et de fuir. Et cette impasse de communication a été un problème tout au long de la saison avec Peter et Victoria F., qui devient conflictuelle et méchante chaque fois qu’elle est mise au défi.

Elle dévie également, change de sujet, tord les choses et a l’air d’essayer de l’allumer au gaz la moitié du temps, donc nous ne sommes pas vraiment sûrs de ce qui se passe avec elle. Mais Merissa était assez confiante que Victoria F. est une mauvaise nouvelle.

C’était tellement moche, Peter n’a même jamais pu rencontrer sa famille. Voilà donc un plan de visite de la ville natale. Nous en avons donc fini avec Victoria F. maintenant, oui? S’il vous plaît?

Madison Prewett

Nous sommes très nerveux à propos de ce jumelage, car nous sommes assez confiants que Peter n’est pas sur la même longueur d’onde que Madison en ce qui concerne sa foi ou son désir d’être célibataire jusqu’au mariage. Nous savons tous de quoi il est capable quand il essaie d’impressionner (dans un moulin à vent).

Et il était un peu insipide au sujet de sa propre foi, tout en abandonnant simplement les platitudes “Bachelor” comme “J’aime ça” à propos de ses propres convictions. Peut-être qu’il n’obtient pas à quel point c’est important pour elle, ou peut-être qu’il minimise sa propre volonté d’explorer et de raffermir sa propre foi pour être plus en phase avec où elle en est.

Mais nous en doutons, et cette visite dans notre ville natale n’a pas fait grand-chose pour y remédier. Même son père craignait qu’ils ne soient pas sur la même longueur d’onde, et voulait un engagement de Peter qu’il s’engagerait envers Madison et elle uniquement. Et pourtant, Madison était l’une des deux femmes dont Peter était prêt à dire qu’il tombait amoureux de la nuit (il lui avait déjà dit cela la semaine dernière), mais elle n’était pas en mesure de lui rendre la pareille.

Kelsey Weier

Kelsey est tombée amoureuse de Peter et, à son crédit, il ne lui a pas répondu. Mais cette pauvre fille est tombée fort et vite et va avoir le cœur brisé s’il ne la choisit pas à la fin. Elle est peut-être tombée la plus dure des filles restantes.

Même sa famille ne semble pas vraiment convaincue que Peter est sur la même longueur d’onde avec ses sentiments, car ils lui ont assuré qu’ils seraient à eux pour ramasser les pièces et la soutenir quoi qu’il arrive. En d’autres termes, nous vous aiderons à gérer votre cœur brisé … aussi, pourquoi êtes-vous tombé si vite et si fort?

Hannah Ann

Peter a dit au père de Hannah Ann qu’il était prêt à lâcher la bombe “amour” sur elle cette nuit-là, et papa lui a dit carrément de ne pas le faire à moins qu’il ne le croit “de tout cœur”. Eh bien, Peter l’a fait, mais nous ne sommes pas sûrs que les paroles de papa aient eu un impact. Après tout, il a également dit à Madison qu’il l’aimait.

Au moins Hannah Ann a rendu l’expression de l’amour, ce qui en fait le seul jumelage où les deux parties ont réellement dit qu’elles s’aimaient. Hannah Ann a été une favorite pour gagner cette série toute la saison, et les choses continuent de progresser de cette façon, nous devrons donc voir ce qui se passera quand cela se produira.

Troisième finale

Peter est amoureux de deux des quatre femmes restantes dans la compétition. Il a été mis en garde contre l’un d’eux par une ex-petite amie et a une sérieuse préoccupation confessionnelle avec un autre (ou du moins, c’est notre perception). Alors, de qui a-t-il choisi de se débarrasser?

Aucune de ces femmes. Au lieu de cela, c’était Kelsey, dont les parents semblaient avoir une idée que cela arriverait le plus tôt possible.

Nous avons eu un teaser de Madison le tirant de côté pour parler, et nous soupçonnons que ce sera là qu’elle révélera finalement qu’elle veut attendre le mariage pour avoir des relations sexuelles avec lui. Cette stratégie était-elle d’attendre après la cérémonie des roses, Madison?!

Et puis il y a Victoria F., toujours là, toujours en train de recevoir des roses. Quel sort a-t-elle sur lui? Que voit-il en elle? Ont-ils trouvé un moulin à vent quelque part hors caméra que nous ne connaissons pas? Et nous ne sommes pas les seuls à être confus, car Twitter était partout après celui-ci:

Nation célibataire lorsque Peter a donné sa rose à Victoria F au lieu de Kelsey #TheBachelor pic.twitter.com/Ap6rs8a0pf

– Brett S.Vergara (@BrettSVergara) 18 février 2020

Filles: Oui Victoria suce

Nation célibataire: Victoria suce un mec

Peters ex: ouais elle ruine les relations

Peter: #TheBachelor pic.twitter.com/eKbgEarMzF

– Nic (@ nicmurray19) 18 février 2020

«J’ai des sentiments si forts pour Victoria»

Nation célibataire: #TheBachelor pic.twitter.com/Tw6OubqO4o

– Lainey Bodenburg (@l_bodenburg) 18 février 2020

Peter à Victoria dans chaque épisode du #Bachelor pic.twitter.com/DJ7XUbqWsI

– Specks 🇵🇸🇨🇮 (@ Spex49383312) 18 février 2020

Les producteurs de licence: ok donc nous voulons que vous chantiez “I Want Crazy”

Hunter Hayes: ok je veux dire que j’ai du nouveau matériel êtes-vous sûr de vouloir cette chanson?

Producteurs: oh faites-nous confiance, c’est la chanson #thebachelor pic.twitter.com/XizoIpyiWI

– Lauren Cummings (@LittleLadyLaur) 18 février 2020

Mesdames et messieurs …. le célibataire le plus stupide de l’histoire de ce spectacle. Je suis fatigué. #TheBachelor pic.twitter.com/eKX1Le6gXc

– oof💕💫 (@vaslinee) 18 février 2020

Les producteurs de licence organisant pour que Marissa se présente à cet endroit précis. #thebachelor pic.twitter.com/YFo50e2zId

– Ariel (@Ariel_Christina) 18 février 2020

regarder victoria essayer d’avoir une conversation calme et adulte avec peter #Bachelor pic.twitter.com/sCPNmzB1sg

– charlotte yancey (@emmayancey) 18 février 2020

nation célibataire quand Peter garde Victoria #TheBachelor pic.twitter.com/vAdP02k7O2

– erin ✰ (@ erinn_6) 18 février 2020

J’ai conclu que Peter est officiellement le baccalauréat le plus stupide que nous ayons jamais eu … et cela veut dire BEAUCOUP #TheBachelor pic.twitter.com/oO906yqYSl

– bachbitch (@ bachbitch1) 18 février 2020

bachelor nation at peter after he KEEPS victoria f #TheBachelor pic.twitter.com/hJjKyZNOx4

– Kait (@kaitlynspehar) 18 février 2020

La semaine prochaine au baccalauréat:

Peter: donc je vous ai entendu comme la couleur bleue.

Victoria: vous plaisantez en ce moment ?? J’ai fini. Je ne peux pas faire de pause. Putain j’ai fini. #TheBachelor pic.twitter.com/gswZQkbmX1

– Colleen Kowalski (@ C_Kowalski727) 18 février 2020

Bien Victoria F est la pire personne à avoir jamais été célibataire … dans l’histoire … tellement manipulatrice et complice. Je suis tellement sur elle et ses actions toxiques #TheBachelor

– Logan (@ logiebear127) 18 février 2020

ok ai-je raté une partie de l’émission où Victoria et Peter ont compensé et purifié l’air et elle a une greffe de personnalité complète ?? #Bachelor pic.twitter.com/TCSApyirMz

– Meg Pletz (@meganploetz) 18 février 2020

Tous bachelor nation rn #THEBACHELOR pic.twitter.com/kH7TKlWTxi

– Kel $ (@da_KELSINATOR) 18 février 2020

