The Bachelor Recap Saison 24, épisode 9: Fantasy Suites Sex Ultimatum

Nous savons donc tous “Le célibataire” est vrai? C’est une série de photos de femmes qui sortent avec le même gars. Et nous savons tous comment est Peter Weber, non? C’est le gars le plus célèbre pour l’avoir fait avec la précédente “Bachelorette” dans un moulin à vent … plusieurs fois.

Et pourtant, Madison Prewett ne semble toujours pas comprendre ce qui se passe autour d’elle. Maintenant, Madisn vient d’un endroit où elle a choisi de s’abstenir de relations sexuelles jusqu’à ce qu’elle se marie, ce qui est certainement son droit. Mais, elle n’a pas non plus dit à Peter à aucun moment de toutes ces semaines qu’ils sortaient ensemble, ce qui n’est pas exactement juste pour lui.

Au lieu de cela, elle a râlé et s’est morfondue à propos de lui en voyant toutes ces autres femmes – la prémisse de l’émission – et s’est inquiétée qu’il soit intime avec elles. Mais ce n’est que cette semaine qu’elle a finalement au moins dit cela, lui laissant effectivement une décision sérieuse à prendre.

C’est comme si elle pensait qu’elle était sur “Deal or No Deal” pendant tout ce temps et que toutes ces autres belles femmes étaient juste là pour tenir des porte-documents plutôt que sa compétition réelle rivalisant pour le cœur de cet homme … et lui datant au en même temps.

C’est vrai, nous sommes maintenant à cinq paragraphes du récapitulatif de cette semaine et nous n’avons pas encore mentionné le nom de Victoria Fuller, la femme qui a dominé le train dramatique tout au long de la saison. Elle a été la conductrice, tous les passagers et la femme attachée sur les rails criant pour que quelqu’un la sauve.

Elle a également été incroyablement subversive lorsqu’elle a parlé à Peter, changeant de sujet lorsqu’il lui pose des questions directes et utilisant apparemment sa colère et sa tristesse comme des armes contre lui. De nombreux internautes sont même allés jusqu’à l’accuser de l’avoir allumé. Au moins cette semaine, elle a finalement offert quelques explications pour son comportement combatif.

Madison n’est pas allée jusqu’à gaslight, mais il était injuste de sa part de s’accrocher à ce problème d’abstinence pendant aussi longtemps – surtout si elle appliquait également cette attente à Peter. Encore une fois, n’a-t-elle pas vu sa saison? Elle sait qu’il ne ressent pas de cette façon le sexe avant le mariage!

Les producteurs “Bachelor” ne sont évidemment pas stupides, et ils savent quel naufrage potentiel ils ont entre les mains avec ces trois derniers, et ils ont donc changé les choses pendant la semaine des suites fantastiques pour que les dames aient à vivre ensemble.

Cela signifie que pendant que Peter passe la nuit avec l’une des femmes, les deux autres sont laissées à ragoût ensemble. Et pour porter cette tension à son point d’ébullition, ils ont fait attendre Madison pour être le troisième rendez-vous, afin qu’elle puisse paniquer à son tour avec Victoria puis Hannah Ann.

Hannah Ann est allée en premier, et Peter lui a de nouveau souligné qu’il l’aimait avant de se retirer pour la nuit dans la suite où les producteurs voulaient certainement que le public pense aux moulins à vent. Madison pensait certainement à ce que les deux pouvaient faire, disant qu’elle atteignait son «point de rupture».

Ensuite, elle a confié son inconfort croissant à Hannah Ann – qui n’a pas partagé ses expériences avec Peter – tandis que Victoria a profité d’un tour en hélicoptère. En fait, elle était d’accord avec le fait que Peter puisse coucher avec les autres femmes, car elle pensait que cela pourrait l’aider à être sûr du choix qu’il avait finalement fait pour la femme avec laquelle il passerait le reste de sa vie.

Pas si Madison, qui est allée plus loin en spirale avec Hannah Ann pour dire que Peter coucher avec les deux autres femmes était “une sorte de faire ou de casser pour moi.”

Quant à Peter, il avait les mains pleines en essayant d’aller au fond de tous ces drapeaux rouges qu’il a habilement esquivé toute la saison à propos de Madison, y compris l’avertissement de son ex-petite amie la semaine dernière pour être prudent avec elle. Enfin, elle a expliqué en détail pourquoi elle avait du mal à communiquer – devenant défensive et combative.

Elle a blâmé une relation passée où ses sentiments n’étaient pas pris en compte, lui faisant sentir “qu’il y avait quelque chose de mal” à chaque fois que Peter lui demandait ce qu’elle ressentait à propos de quoi que ce soit, la faisant devenir défensive.

Lui, d’autre part, voulait lui donner une table rase et aller de l’avant, espérant qu’elle serait plus ouverte à communiquer avec lui, même s’il ne communiquait pas exactement comment elle le voulait.

Son espoir est qu’ils puissent y travailler et elle peut l’aider à être meilleur dans ce domaine plutôt que de s’envoler et de s’enfuir.

Mais ce n’est pas Victoria qui s’est enfuie cette semaine. Après avoir parlé avec Madison à la maison toute la nuit, Hannah Ann a déclaré dans un confessionnal, “Nous savions à quoi nous nous sommes inscrits. … C’est vraiment de la folie. C’est juste de la folie.”

Au moins, nous rendrons hommage à Madison pour avoir finalement dit à Peter où elle en était (presque entièrement). “Si la semaine prochaine vous deviez coucher avec quelqu’un d’autre, ce serait vraiment difficile pour moi d’avancer vraiment dans ce domaine”, a-t-elle déclaré. “Je sens juste que je vous dois d’être franc et honnête avec vous à ce sujet. C’est vraiment important pour moi.”

Maintenant, c’est une sacrée chose à poser à quelqu’un juste avant le segment des suites fantastiques de la série – et encore une fois, ne connaît-elle pas les prémisses de cette série? – et cela a laissé Peter un peu déconcerté et ne savait pas exactement ce qu’elle lui disait?

Nous pensons que c’était assez clair, mais il cherchait à voir si elle lui disait que ce serait un dealbreaker. Même si elle a dit qu’elle n’allait pas lui lancer un “ultimatum”, elle pense que “les actions sont plus éloquentes que les mots, et je suis vraiment très gros là-dessus”.

En d’autres termes, couchez avec ces autres femmes à vos risques et périls! Ce n’est pas un ultimatum, apparemment, mais c’est un test de mérite. Ou peut-être que c’est un test pour voir à quel point il est sérieux de l’épouser. Si elle compte pour lui, il devrait être possible de ne pas avoir de relations sexuelles avec les deux autres femmes, non?

Elle a même essentiellement reconnu qu’elle le testait dans un confessionnal, en disant: “C’est un peu difficile de penser à ce qui pourrait se passer derrière des portes closes. Mais Peter est un grand garçon et je lui fais confiance, et à la fin de la journée, c’est à cela que je m’accroche. Maintenant, la balle est dans son camp, et il a de grandes décisions à prendre. “

De retour à la maison après le départ de Madison, Victoria a dit à Hannah Ann: “C’est une sorte d’ultimatum d’interroger quelqu’un, de le mettre sur la place d’autres relations privées. Je ne sais pas, ça ne va pas vraiment bien avec moi.” Ce n’est certainement pas juste à faire à ce stade du jeu, mais c’est aussi la vérité de Madison.

Lors de leur rendez-vous en tête-à-tête après les deux autres nuits de femmes avec Peter, Madison a finalement dit à Peter son intention de rester vierge jusqu’à ce qu’elle soit mariée, ajoutant: “Je m’attends, à ce stade, à ce que nous soyons honnêtes au sujet des attentes on possède.” C’était elle qui le préparait pour avoir réussi ou échoué son petit test.

Et elle n’était pas complètement honnête avec lui, car elle lui avait donné un ultimatum. Sexe avec eux ou vie avec moi. Et il a essayé de choisir les deux.

Pour être juste, il aurait probablement dû être prévenu il y a quelques semaines avant qu’elle n’atteigne son dernier trio. Étant donné qu’il a couché avec Hannah B. lors de sa saison “The Bachelorette”, Madison sait qu’il n’a aucun scrupule à ce sujet, alors ils ne semblent certainement pas être sur la même longueur d’onde.

Quant à Peter, il était quelque peu hypocrite (ou du moins il semblait) à exprimer les niveaux de sa foi avec Madison, pour qui c’est très important, et sa volonté d’aller plus loin dans cette sphère avec elle. Il semble que les deux jouaient à un jeu de déni aussi longtemps qu’ils le pouvaient jusqu’à ce qu’ils atteignent finalement une impasse ou un point de rupture, et c’est peut-être tout.

“Je n’essaie en aucun cas de porter un jugement ou de tenir quelque chose au-dessus de votre tête, mais en même temps, ce ne sont que mes attentes dans la vie”, a-t-elle déclaré à Peter, qui a finalement décidé d’être honnête avec elle d’avoir été intime avec les deux femmes lors de leurs nuits dans une suite fantastique.

Reconnaissant une fois de plus qu’elle l’avait testé et qu’il avait échoué, Madison s’éloigna de la table, disant plus tard: “Il savait en entrant cette semaine, parce que je l’avais dit clairement, qu’il y avait une chance qu’il puisse me perdre s’il a pris certaines décisions et il les a quand même prises. Je suis tellement frustré avec lui, je suis tellement en colère contre lui. “

Peter a essayé de faire les choses correctement, s’excusant de lui avoir fait du mal et lui disant qu’il voyait toujours un avenir pour eux. Mais elle? Eh bien, c’est à ça que servent les cliffhangers! Et les cliffhangers laissent les fans suspendus par anticipation. Et les fans ballants se tournent vers Twitter pour exprimer leurs frustrations … et certains, comme Victoria et Hannah Ann, ne peuvent pas comprendre pourquoi Madison a fait cette émission!

Beaucoup, cependant, ont soutenu la position de Madison, se demandant comment Peter pouvait se fiancer une semaine après avoir couché avec d’autres femmes, et l’ont applaudie pour avoir respecté ses croyances.

Récapitulation du baccalauréat de ce soir: #TheBachelor pic.twitter.com/vbaKNnq9WF

– Amanda Orr (@amandakokesh) 25 février 2020

Il n’y a rien de mal à vous épargner pour le mariage. Il y a quelque chose de fondamentalement mal à continuer #TheBachelor si c’est le cas.

– Hilary (@NotThatHilary) 25 février 2020

Madison, la première fille de l’histoire du baccalauréat à souligner l’évidence. Comment vous engagez-vous avec quelqu’un une semaine après avoir eu des relations sexuelles avec plusieurs femmes? 🤔 #TheBachelor

– Tracy Henderson (@ Tracyy722) 25 février 2020

Alors vous venez avec le célibataire “sexe 4 fois dans le moulin à vent” et pensiez trouver un homme de foi chaste #TheBachelor pic.twitter.com/pi6enIBImF

– Jordan Shipowitz (@JordanShipo) 25 février 2020

bizarre comment les deux filles portant des colliers croisés jugent madison pour ses normes … #TheBachelor pic.twitter.com/xT1076hL0x

– meg ❃ (@_meganearle) 25 février 2020

“Je ne veux pas me sentir mal pour les normes que j’ai” -Madison #theBachelor pic.twitter.com/E5UtfxDgMj

– Podcast After Two Glasses (@aftertwoglasses) 25 février 2020

Comment Madison s’est-elle retrouvée dans cette émission ?? Était-elle confuse? Tromper? Je ne comprends pas. #TheBachelor pic.twitter.com/DqrGKQmhuo

– The Tempermental Chihuahua (@tempermentalchi) 25 février 2020

Honnêtement, ni Peter ni Madison n’ont tort ici. Ce ne sont que des gens avec des priorités et des choix de vie différents. Ils ne devraient pas être ensemble. C’est tout. #Le célibataire

– Tory Harrington (@ToryHarrington) 25 février 2020

Madison défend ses convictions, sans mettre Peter ou les autres filles à terre, c’est ce dont cette émission a le plus besoin … encore une fois, ce n’est pas beaucoup demander à un gars de ne pas coucher avec quelqu’un d’autre 6 jours avant qu’il ne vous propose #Le célibataire

– Lori Mackey (@ lormack22) 25 février 2020

Si Peter ne voulait pas perdre madi à ce point et était si sûr d’elle, alors il n’y avait aucune raison pour lui de coucher avec d’autres filles; pas s’il prévoyait être à genoux pour madi dans une semaine. Madi, tu mérites une meilleure sœur. Ne le reprenez pas. #le célibataire

– hailee (@Hai__Lee) 25 février 2020

Je suis désolé mais je ne ressens pas de sympathie pour cela en ce moment … Je suis TOUT POUR les gens qui ont leurs propres valeurs. Vas-y meuf. Mais ne vous inscrivez pas à cela, venez à cette émission, ne lui dites pas votre vérité jusqu’à ce qu’il soit trop tard, puis quittez Peter pour ne pas avoir ces mêmes valeurs … The #TheBachelor pic.twitter.com/hOq2ckw2Bi

– millertime (@itzmillertime) 25 février 2020

#Le célibataire

Madison: Si tu dors avec l’une des autres filles, je m’en vais

Peter: * couche avec une des filles *

Madison: * s’en va *

Peter: pic.twitter.com/wNqpsOhHlM

– Caroll Alvarado (@CarollAlvarado_) 25 février 2020

Peter quand il se rend compte qu’il y a des conséquences à ses actions #TheBachelor pic.twitter.com/yCUU9Rrd3l

– rnorandro reunion🤞 (@sofiannaa_) 25 février 2020

Ce que Madison dit a du sens …….. dans le monde réel. Pas dans l’univers cinématographique du baccalauréat cependant. #Le célibataire

– Luggage Guy Trent (@BarstoolTrent) 25 février 2020

K J’ai fini Madison. Rentrez chez vous et la prochaine fois que vous pensez à faire un show où le gars que vous allez sortir avec plaisir a promu qu’il avait baisé son ex 3 fois dans un moulin à vent … peut-être ne pas aller au show😁😁😁😁😁😁 et gaspiller tout notre time 😁😁😁😁 GOODBYE #TheBachelor

– Alexandra Cooper (@alexandracooper) 25 février 2020

J’aime aussi la façon dont Madison n’a toujours rien dit de mal à propos de Victoria et Hannah Ann après leurs rendez-vous avec Peter. Elle ne parlait d’elle-même que d’elle-même. Je ne peux pas en dire autant des deux autres femmes. Bravo à Madison encore une fois #TheBachelor pic.twitter.com/UHzigUpWNR

– 🌹 (@tvgoldtweets) 25 février 2020

Peter – “Je ne peux pas te perdre!” J’aurais dû y penser avant de laisser tomber ton pantalon Peter. #Le célibataire

– Mic (@ ngap1234) 25 février 2020

Super juste que Madison ne puisse pas imaginer être fiancée à un homme qui a couché avec une autre femme la semaine précédente. Cependant … c’est comme ça que ce spectacle fonctionne. Peut-être que Madi ne pensait pas qu’elle arriverait si loin … #TheBachelor

– Francesca (@BarstoolFran) 25 février 2020

Juste un petit rappel qu’il est normal que les femmes défendent ce en quoi elles croient. C’est notre reine. Nous Stan. #thebachelor pic.twitter.com/Uv0Xmkg8Jm

– alexis (@alexis_menard) 25 février 2020

Prise chaude:

Aucun ultimatum n’a été donné. Avant les bonbons fantastiques, Madi lui a dit comment il dormirait avec les autres filles. Peter a toujours choisi de dormir avec les autres femmes. Il a choisi de le faire et a pris une décision, il devrait choisir une autre fille et laisser partir Madi. #TheBachelor pic.twitter.com/nwM6eRAVmB

– Mme. millicent 🥺 (@modernmillicent) 25 février 2020

Réalisant que vous n’avez plus qu’un briquet à gaz et une serveuse Sonic. #TheBachelor pic.twitter.com/P57zKmmsFu

– Katie Drennen (@thekatiedrennen) 25 février 2020

