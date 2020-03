«The Bachelorette» ne serait filmé qu’aux États-Unis grâce au coronavirus

ABC a annoncé Clare Crawley comme le prochain bachelorette pour la saison 16 il y a près d’une semaine. Cependant, au milieu de l’excitation, le coronavirus frappe à nouveau. Le Bachelorette aurait interrompu le tournage en Italie et pourrait avoir d’autres problèmes à envisager pour aller de l’avant. Voici ce que nous savons.

Clare Crawley fait déjà sensation en tant que prochaine bachelorette

Clare Crawley | Rick Rowell / Walt Disney Television via .

Depuis que la nouvelle du prochain bachelorette a éclaté sur Good Morning America, le nom de Clare Crawley est un sujet tendance. Certains prédisaient la nomination de Crawley (Reality Steve). Cependant, cela a quand même été un choc pour beaucoup en raison de l’âge de Crawley.

À 38 ans, la coiffeuse de Sacremento, en Californie, est la femme la plus âgée à occuper la première place. Crawley a fait sa première apparition dans la saison 2014 de The Bachelor, avec Juan Pablo Galavis. Crawley était le finaliste.

Elle a continué à jouer dans deux saisons de Bachelor in Paradise et une saison de Jeux d’hiver mais n’a pas trouvé l’amour. C’est sa chance.

Les fans restent divisés quant à savoir si Crawley était le meilleur choix compte tenu des problèmes de diversité de longue date de la franchise. Quoi qu’il en soit, la saison à venir peut se démarquer pour une raison entièrement différente.

Est-ce que «The Bachelorette» voyagera à l’étranger pour la saison 16?

La saison dernière de The Bachelorette (avec Hannah Brown), les candidats se sont rendus à Singapour, en Thaïlande, au Vietnam, au Portugal et en Espagne. La saison de Peter Weber de The Bachelor Season 24, a voyagé au Costa Rica, au Chili, au Pérou et en Australie.

La saison 16 de Bachelorette, cependant, tournera probablement un peu différemment des saisons précédentes et restera basée aux États-Unis.

Variety a indiqué que «les plans initiaux de tournage de parties de la saison à venir en Italie devaient être modifiés, compte tenu des inquiétudes suscitées par la menace croissante du coronavirus».

Le point de vente a expliqué qu ‘”un voyage en Italie avait été prévu pour Crawley et sa sélection finale de candidats, qui a depuis été annulée”.

Les raisons sont dues à des problèmes de santé et à la crainte d’obtenir et / ou de propager le coronavirus.

Les voyages internationaux ne sont pas complètement exclus à ce stade. Plusieurs sources affirment que la production devrait toujours commencer en mars. Warner Bros. a déclaré dans un communiqué (par variété) que les voyages seront “évalués au cas par cas”.

«Comme la santé et la sécurité de nos talents et de nos employés sont toujours nos principales préoccupations, les déplacements en production sont évalués au cas par cas, en tenant compte des dernières informations provenant de diverses organisations, dont le CDC, l’OMS et l’État américain. Département et agences de santé locales sur le territoire », a déclaré un porte-parole de Warner Bros.

“The Bachelorette” n’est pas le seul spectacle touché par les problèmes de coronavirus

À ce jour, le coronavirus a tué plus de 3 000 personnes et infecté plus de 105 000 personnes. Alors que The Bachelorette découvre comment naviguer en toute sécurité, d’autres productions ont cessé.

Les Jeux d’été d’ABC peuvent être affectés par la présence de candidats internationaux. Cela dit, la saison 33 de The Amazing Race est officiellement suspendue jusqu’à nouvel ordre.

CBS a déclaré dans un communiqué qu’ils prenaient «une mesure de précaution pour suspendre temporairement la production» pour s’assurer que tout le monde rentre chez lui en toute sécurité.

“Pour le moment, aucun coureur ni aucun membre de l’équipe de production voyageant avec eux n’a contracté le virus ou montré de symptômes, et nous ne savons pas que quiconque y est exposé”, poursuit le communiqué.

«Par prudence, toutes les personnes impliquées dans l’émission continueront d’être surveillées à leur retour. La santé et le bien-être des coureurs et de l’équipe de production sont nos priorités. »