‘The Batman’ Set Leak offre aux fans leur premier regard sur Catwoman

Une fuite de l’ensemble de The Batman vient de donner aux fans leur premier regard sur Catwoman dans le prochain film de super-héros de Matt Reeves. Zoe Kravitz joue le méchant dans le film très attendu, avec Robert Pattinson en face. Le matériel divulgué implique une poursuite en moto entre Batman et Catwoman et c’est la première fois que nous voyons le personnage emblématique en action.

La star de “The Batman” Robert Pattinson | Mike Smith / Banque de photos NBC / NBCU via .

Reeves taquine la combinaison de bain de Pattinson

Reeves a été assez ouvert sur le projet car le tournage de The Batman est actuellement en cours. Avant la dernière fuite, Reeves a publié une courte vidéo montrant Pattinson portant la dernière version du Batsuit.

C’était la première fois que nous voyions quelque chose d’officiel de

Reeves et son équipe, et nous devons admettre que Pattinson a l’air assez vif dans

le costume.

La vidéo, malheureusement, n’a pas montré la combinaison entière. le

le clip montrait principalement le torse de Pattinson avant de lui remonter le visage. Ça aussi

présenté la musique de Michael Giacchino et a rappelé aux fans un scénario de la

BD 2013-2014 intitulée Batman: Zero Year.

Nous savons déjà que Reeves n’adapte pas ce scénario

dans The Batman, mais les ressemblances

sont très forts. Heureusement, les fans ont pu mieux voir le Batsuit dans le nouveau

fuite d’images de l’ensemble.

À l’intérieur de la fuite de “The Batman”

Selon nous

Got This Covered, la nouvelle fuite comprenait une flopée de photos et une vidéo d’un

scène de The Batman. Le clip montre

Batman et Catwoman à cheval sur des motos sur une route avant le croisé capé

épaves.

En regardant les images, il est clair qu’un cascadeur est

portant le Batsuit. Nous sommes également assez convaincus que le personnage qui monte

à côté de Batman est Catwoman, bien qu’il ne soit pas clair si c’est une cascadeuse ou

Kravitz.

Reeves n’a pas confirmé que les images en question montrent

Catwoman. Mais vu le goût du personnage pour les motos, c’est sûr

supposer que c’est elle.

C’est la troisième fois qu’une actrice endosse le rôle de Selina Kyle, alias Catwoman. Michelle Pfeiffer a été la première à incarner le méchant, apparaissant dans Batman Returns. Anne Hathaway a également joué le personnage de The Dark Knight Rises.

Kravitz s’ouvre sur le rôle de Catwoman

Kravitz, malheureusement, n’a pas révélé si c’était elle qui conduisait la moto dans les images divulguées. L’actrice a cependant parlé de jouer à Catwoman dans The Batman tout en faisant la promotion de son nouveau spectacle sur Hulu intitulé High Fidelity.

Dans l’interview, Kravitz a admis qu’accepter un rôle

comme Catwoman dans The Batman était un peu effrayant au début. Mais une fois

elle a commencé à explorer le rôle, elle a mis de côté les attentes et a fait de son mieux

pour donner une nouvelle tournure au personnage.

«C’était un peu effrayant, mais aussi chaque fois que je deviens nerveux

à propos de quelque chose, je pense que cela me pousse à un meilleur endroit de toute façon, donc je salue

les nerfs », a partagé Kravitz. «Si vous commencez à trop vous concentrer sur ce que sont les gens

va penser que vous ne vous rendez pas service, c’est presque comme si vous étiez

mettre votre énergie au mauvais endroit. “

Kravitz a ajouté qu’elle voulait vraiment satisfaire les fans et

espère que tout le monde appréciera sa version du méchant dans The Batman. Là

ne sait pas comment Kravitz va faire dans le rôle, mais il semble certainement qu’elle

a fait ses devoirs pour la partie.

Comment Kravitz pense-t-il de travailler avec Pattinson sur «The Batman»?

En plus de parler de son rôle, Kravitz a expliqué ce que c’est que de travailler avec Pattinson. C’est la première fois que Kravitz fait équipe avec l’ancien de Twilight et elle n’a que de bonnes choses à dire sur son travail.

“Je n’ai jamais travaillé avec lui auparavant, mais nous avons été ensemble

au cours des dernières semaines, j’ai dû faire un test avec lui et maintenant nous avons été

s’entraîner ensemble et répéter ensemble et il est juste une personne charmante et

un acteur si merveilleux et réfléchi », a-t-elle déclaré.

Kravitz a noté qu’elle pense que Pattinson est parfait pour

Vision de Reeves pour le film. Elle est également ravie que les fans voient ce qu’ils

ont mis en place et promis que le film va être «intense». Basé sur

la vidéo divulguée, le film comportera également au moins une poursuite en moto.

L’actrice n’a pas révélé plus de détails sur The

L’intrigue de Batman, mais elle a avoué qu’elle avait un long tournage devant elle.

Le tournage du film devrait se poursuivre au cours des prochains mois.

Le Batman devrait ouvrir dans les salles le 25 juin 2022. Le film devrait présenter une version plus jeune de Bruce Wayne et explorer ses débuts en tant que détective. En dehors de Catwoman, le projet mettra en vedette une multitude de méchants, notamment Riddler (Paul Dano) et Penguin (Colin Farrell).