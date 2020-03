‘The Big Bang Theory’ Alum Kaley Cuoco explique comment elle a fait son propre personnage de ‘Suicide Squad’

Puisque Harley Quinn vient du monde de Batman, il est tout à fait approprié que Kaley Cuoco la fasse entendre dans la nouvelle série animée. Disons-le de cette façon: si Penny obtenait ce travail sur The Big Bang Theory, Leonard, Sheldon et ses amis seraient profondément jaloux.

Il y a une force à laquelle Cuoco doit faire face qui n’a rien à voir avec les méchants de la série. C’est qu’elle travaille dans l’ombre de Margot Robbie, qui a fait une impression indélébile en tant que méchante folle de Suicide Squad, et elle est maintenant au cinéma avec le film solo de Harley Quinn, Birds of Prey.

Cuoco doit donc s’assurer que sa version de la nouvelle série animée se démarque.

Comment est née Harley Quinn?

Harley Quinn a une histoire inhabituelle parmi les personnages de bandes dessinées parce qu’elle n’est pas un personnage de bande dessinée. Elle est venue de Batman: The Animated Series en 1992 en tant que création de Paul Dini et Bruce Timm.

Les personnages créés pour la télévision n’ont pas toujours une longue durée de vie, mais Harley l’a certainement fait, devenant presque aussi répandue que son amant, le Joker. Lors de votre événement de cosplay moyen, il y a au moins autant de Harleys que de Jokers.

Son histoire d’origine, imprimée dans les bandes dessinées en 1994, nous apprend qu’elle avait été médecin à l’Asile d’Arkham, où se rendent souvent les némésons plus louches de Batman. Le Joker, bien sûr, était là.

Harley, l’un des médecins, essaie de le soigner, mais elle tombe à la place pour son patient, devenant souvent le cerveau derrière ses opérations diaboliques. Bien que le Joker traite mal Harley, elle s’accroche toujours à lui, convaincue qu’il l’aime.

Dans Birds of Prey, le Joker jette Harley. En plus de la dévaster, la rupture prive également Harley de la protection que le Joker lui accordait, de sorte que tous ceux qu’elle a croisés viennent la tuer. Cue encore plus de chaos que d’habitude.

En quoi la Harley de Kaley Cuoco est-elle distincte de celle de Margot Robbie?

Kaley Cuoco | Mike Windle / . pour Bethesda

La dernière incarnation animée de Harley provient de la série animée Harley Quinn de DC Universe, qui a été créée en novembre dernier. Cuoco est le casting idéal pour le rôle. Après avoir joué le fleuret «normal» parmi la foule des geek pendant 12 saisons en tant que Penny sur The Big Bang Theory, Cuoco devient maintenant la geek elle-même.

«C’est plutôt cool, non? Qu’en penseraient les gars? Penny est devenue exactement qui ils voulaient qu’elle soit », a-t-elle déclaré à EW. Elle a également expliqué comment elle devait rendre sa caractérisation différente de l’accent distinct de Robbie.

«Au départ, ils voulaient que je fasse un fort accent de Boston, mais j’ai dit [co-showrunners] Justin [Halpern] et Patrick [Schumacker], “Ma voix est un peu reconnaissable, et je pense que ce sera idiot si nous prétendons que c’est autre chose que Kaley jouant ce rôle.”

Quel est l’avenir de Harley Quinn?

En ce moment, les antécédents de Harley sont un peu mitigés. La performance acclamée de Robbie dans Suicide Squad a persuadé Warner de donner à Harley son propre film, avec la coproduction de Robbie.

Cependant, le film a rapporté 75 millions de dollars aux États-Unis et 101 millions de dollars à l’étranger, ce que les analystes du box-office considèrent comme du mezzo-mezzo. Robbie reprendra le rôle dans The Suicide Squad, réalisé par James Gunn, prévu pour août 2021.

Son spectacle d’animation semble aller mieux, car il a déjà été renouvelé pour une deuxième saison, qui sera présentée en avril. C’est bien avec Cuoco.

«Nous voulons faire le spectacle depuis longtemps. Nous pensions tous que ce serait juste une petite chose amusante, mais ça a un peu explosé. Nous en sommes vraiment fiers et nous avons l’intention de maintenir cette version sauvage de Harley pendant longtemps », a-t-elle déclaré.