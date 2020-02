The Big Lie January Jones raconté sur ‘X-Men’

Rester en forme pour les films de super-héros est presque une condition préalable «écrite dans la pierre» pour répondre aux exigences physiques. Bien que ce soit quelque chose que chaque acteur et actrice réalise pour le MCU et DC ces dernières années, les films de super-héros précédents avaient la même chose. C’était une exigence similaire pour les anciens films X-Men redémarrés au cours de la dernière décennie.

Emma Frost de January Jones est devenue l’un des personnages les plus populaires du premier redémarrage: X-Men: First Class. Avec Frost comme mutant surhumain, Jones avait une certaine pression pour rester en forme car Emma avait un corps tueur pour maintenir ses capacités physiques.

Dans une récente interview, Jones a révélé qu’elle avait un peu triché sur sa forme physique pendant le tournage de ce premier réveil des X-Men. Elle a en quelque sorte gardé cela secret pendant le tournage, mais n’est jamais revenue pour plus de films X-Men par la suite.

Qui a joué January Jones dans ‘X-Men’?

January Jones dans le rôle d’Emma Frost dans «X-Men: First Class». | Murray Close / .

Jones est apparu dans un film pour jouer Emma Frost dans le film 2011 de Matthew Vaughn X-Men: First Class. Les super-pouvoirs de Frost incluent la télépathie et la transformation en forme de diamant d’un humain. Le personnage fait partie du Hellfire Club: un groupe de mutants crapuleux.

Au moment de sa sortie, Jones était sur le drame à succès d’AMC Mad Men. Mad Men et le film X-Men ont tous deux été tournés dans les années 60. Alors que c’était initialement un inconvénient pour Jones, elle a joyeusement embrassé le rôle de super-héros quand elle a réalisé à quel point les pièces étaient différentes.

Jones a déclaré à Complex: «Quand j’ai appris que cet épisode de« X-Men »allait avoir lieu dans les années 60, je me suis dit:« Oh mon Dieu, vous vous moquez de moi! »Mais j’ai lu le script et me suis familiarisé avec le personnage d’Emma Frost. Elle est tellement loin de Betty et de «Mad Men» et ça se passe à cette époque mais ça ne ressemble pas à un film d’époque. »

January Jones partage un secret sur sa routine d’entraînement «X-Men»

Ce n’est que lors d’une récente interview dans Shape Magazine que Jones a dit qu’elle avait menti sur le fait de rester en forme lors du tournage de First Class il y a près d’une décennie. À l’époque, elle a seulement accepté de faire le film pour faire quelque chose de différent de Mad Men.

Elle ne savait pas que travailler serait intense pour garder la figure d’Emma Frost fidèle à la vie. Pendant le tournage, elle a révélé qu’elle avait menti à ses entraîneurs personnels sur le maintien de son programme de fitness.

Plutôt que de s’entraîner dans sa chambre d’hôtel comme elle était censée le faire, Jones regardait généralement les rediffusions de Friends et «avait un service de thé complet». C’est un scénario que personne ne lui ferait exploser, car s’entraîner constamment juste pour rester en forme pour un film de super-héros semble plus que excessif.

D’autres pourraient considérer cela comme ne gagnant pas tout à fait son salaire. Personne ne peut dire qu’elle n’avait toujours pas l’air parfaite lorsqu’elle jouait Emma Frost dans le film. En conséquence, certains pourraient suggérer que travailler tout le temps pour un film est un peu exagéré et physiquement dangereux.

January Jones n’est-elle pas revenue sur «X-Men» parce qu’elle n’aimait pas s’entraîner?

Quelques années après la sortie de First Class, beaucoup ont harcelé Jones pour savoir si elle reviendrait sous le nom d’Emma Frost. Bien sûr, son personnage serait décédé plus tard, ce que Jones a alors souligné lors des entretiens.

Non que personne ne puisse être ramené dans l’univers Marvel. En 2013, cependant, Jones a souligné qu’elle ne pensait pas qu’elle serait de retour parce qu’elle n’aime pas trop s’entraîner.

“Ils devraient me donner un long avertissement cependant, parce que je n’aime pas vraiment travailler”, a déclaré Jones.

Est-ce la raison pour laquelle Marvel ne l’a pas ramenée, simplement parce qu’elle n’a pas respecté ses obligations d’entraînement? Ce scénario peut sembler mesquin pour le studio s’il y a vraiment du vrai.

En y regardant un peu plus attentivement, cela pourrait donner une seconde réflexion aux entraîneurs qui pensent que travailler à des niveaux obsessionnels est bon pour le corps. Disons bravo à Jones pour avoir voulu un look plus naturel et ne pas avoir causé de blessures à son corps.