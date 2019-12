'The Biggest Loser' Reboot: Rencontrez les nouveaux formateurs

Il semble que ce soit la saison du redémarrage. De 90210 à Fuller House à Volonté et grâce, il semble y avoir un nouveau redémarrage qui apparaît de plus en plus fréquemment.

Un des derniers? Le plus gros perdant, à partir de janvier prochain, sur USA Network!

La dernière saison 2016 de «The Biggest Loser» sur NBC | Trae Patton / Banque de photos NBCU / NBCUniversal via . via .

La série originale a été diffusée sur NBC de 2004 à 2016. Avec une porte tournante d'hôtes et d'entraîneurs, dont Caroline Rhea, Alison Sweeney, Bob Harper, Jillian Michaels, Kim Lyons et d'autres, la série réalité était un pilier du réseau.

Voici ce que nous savons sur les nouveaux formateurs et hôte du nouveau redémarrage de Le plus gros perdant.

Bob Harper est de retour en tant qu'hôte

Comme il était dans la dernière saison de la série NBC, Bob Harper sera de retour en tant qu'hôte de la refonte Le plus gros perdant. Harper, lors de la dernière, dix-septième saison en 2016, a pris en charge l'hébergement d'Alison Sweeney, qui avait été l'hôte de huit saisons, jusqu'en 2015.

Harper a parlé à People ce mois-ci, annonçant la nouvelle Le plus grand perdant il ne s'agit pas de maigrir, mais de devenir en bonne santé. Vous voyez des gens cesser de prendre des médicaments, inverser leur diabète de type 2, abaisser leur tension artérielle. »

Il est le seul membre du personnel d'assistance de la série d'origine à revenir pour le nouveau redémarrage et a révélé un grand changement par rapport au TBL d'origine: plus de soutien après le spectacle.

Comme cela a été largement rapporté, de nombreux concurrents des dix-sept saisons de l'émission ont repris tout leur poids, et plus encore. Harper dit que cette fois-ci, l'émission a été conçue pour travailler avec les candidats après coup, afin de promouvoir le succès longtemps après la fin de l'émission.

"Le plus difficile est de ne pas le faire", a-t-il expliqué. «Ce sera quelque chose sur lequel ils devront travailler pour le reste de leur vie, et je voulais m'assurer qu'ils ont les soins et le soutien nécessaires.»

Rencontrez le nouveau formateur Steve Cook

Avec douze nouveaux candidats, la série accueille également de nouveaux entraîneurs. L'un d'eux est Steve Cook, qui a grandi dans une famille sportive. Si vous vouliez regarder la télévision, "je devais faire des pompes pendant les publicités", a déclaré Cook à Men’s Health.

«Nous avons tellement de clients en ligne et vous oubliez à quel point c'est agréable de travailler avec quelqu'un», a déclaré Cook à People en septembre de cette année, «d'apprendre à les connaître et à les faire s'entraîner sous vos yeux et à se transformer.

«Vous pouvez voir des gens tous les jours, leurs hauts et leurs bas, et c'est comme une famille là-dedans. C'est assez gratifiant et quelque chose que vous ne pouvez pas obtenir sur les réseaux sociaux de nos jours. "

Rencontrez la nouvelle formatrice Erica Lugo

Les nouveaux candidats qui arrivent devraient savoir qu’il n’y a qu’une ligne qu’ils ne peuvent pas utiliser sur cet entraîneur: «vous ne savez pas à quoi ça ressemble!»

Lugo le fait.

Pesant à un moment donné à 322 livres, Lugo a perdu 160 livres par elle-même. Elle est capable, avec cet exploit incroyable à son actif, de tenir les concurrents responsables et pour les encourager.

Comme si cela ne suffisait pas, l'homme de 33 ans a également surmonté le cancer. Elle a surmonté d’énormes défis et ce sera à elle seule une source d’inspiration pour les candidats.

"Je connais toutes les excuses du livre parce que je les ai essayées. Je les ai utilisés sur moi-même au cours des cinq dernières années », a également expliqué Lugo à Men’s Health. «Je suis tombé sur mon visage 50 millions de fois. Vous devez continuer et peaufiner les choses et comprendre. "

Regardez The Biggest Loser à partir du 28 janvier 2020 sur USA Network