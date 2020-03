The Future of Drag (Race) – Comment RuPaul a transformé une série de réalité en une franchise internationale

Ce n’est pas facile d’être l’une des drag queens les plus populaires au monde. Ce n’est pas non plus un titre que RuPaul prend à la légère. Depuis qu’elle est apparue dans un clip pour les B-52, avec The Brady Bunch Movie et lancé l’une des émissions les plus populaires centrées sur les LGBTQ à la télévision, cette interprète a prouvé qu’elle était vraiment «la reine du drag».

RuPaul est un interprète de drag et l’hôte / créateur de ‘RuPaul’s Drag Race’

Cet artiste de dragster a fait son apparition dans les années 90. Il y avait des chansons comme “Supermodel (You Better Work)” qui ont aidé RuPaul à gagner en popularité. Depuis lors, la drag queen est passée à la télévision, mettant en vedette The RuPaul Show et apparaissant dans quelques clips et films de l’époque.

Au début de la nouvelle décennie, RuPaul a continué à être une puissante influence dans la culture pop, hébergeant le podcast RuPaul: What’s the Tee? et une série de compétitions de réalité primée aux Emmy Awards.

L’un des projets les plus populaires et les plus connus de RuPaul est la série de compétitions de réalité, intitulée Drag Race de RuPaul. Là, l’interprète du drag joue le rôle d’hôte, choisissant un candidat (avec charisme, unicité, nerf et talent) pour être «America’s Next Drag Superstar». Il y a plus de 10 ans, en 2009, RuPaul a débuté la première saison de Drag Race.

Au fil du temps, la série a pris de l’ampleur, devenant finalement la série de compétitions de réalité centrée sur les LGBTQ les plus populaires. Il a remporté plusieurs prix Emmy, pour les séries Hôte, Costumes, Réalisation et Réalité exceptionnelles. En conséquence, RuPaul s’est éloigné de cette émission de télévision.

Les acteurs et RuPaul s’expriment sur scène lors de «RuPaul’s Drag Race Live!» | Ethan Miller / .

RuPaul stars dans la série originale de Netflix, «AJ and the Queen»

Cette performance de glisser a même fait glisser sur l’une des plus grandes plates-formes de streaming aux États-Unis. En 2020, Netflix a sorti la première saison d’AJ et de la Reine, une comédie originale avec RuPaul.

«Au cours de ma carrière, j’ai pu montrer certains angles. J’ai pu peindre sur un visage et modifier ce que j’ai présenté », a déclaré RuPauls lors d’une interview avec Vogue. «Je pensais qu’en faisant ce projet d’acteur, je m’exposerais au monde: le moi brut et non filtré.»

«Mais ce que j’ai découvert hier, c’est que je m’exposais à moi-même. J’ai pu voir les parties de moi que même je ne me permettais pas de reconnaître ou de reconnaître. J’avais pensé: «Je vais être nu au monde.» Non, j’étais nu à moi-même », a-t-il poursuivi.

Plus récemment, les fans peuvent voir RuPaul dans la saison 12 de «RuPaul’s Drag Race»

Désormais, les fans peuvent voir leurs concurrents RuPaul’s Drag Race préférés en direct à DragCon New York City, Los Angeles ou Londres. Il y a aussi la résidence Drag Race à Las Vegas, avec d’anciens candidats comme Vanessa “Miss Vanjie” Matteo et Yvie Oddly.

Outre les saisons régulières de cette série, les fans peuvent regarder Drag Race: All-Stars de RuPaul, qui présente certains anciens concurrents de retour dans la salle de travail. Drag Race: Untucked de RuPaul montre aux fans ce qui se passe dans les coulisses de la compétition.

Le spectacle s’est rendu à l’étranger en 2019 lorsque l’hôte a créé la première saison de Drag Race UK. Récemment, l’interprète de drag a annoncé une autre série dérivée, Celebrity Drag Race, qui arrivera à Showtime en 2020.

Actuellement, les fans peuvent regarder RuPaul, en plus d’autres artistes drag, sur la saison 12 de cette série de téléréalité. Nouveaux épisodes de la première de RuPaul Drag Race sur VH1 le vendredi soir.