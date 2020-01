The Good Place Recap Saison 4, épisode 13 Finale de la série: tout se termine

Il n’y a rien de tel “Le bon endroit” dans l’histoire de la télévision, il y avait donc beaucoup à cheval sur cette grande finale d’une des séries les plus expérimentales de tous les temps.

Se réinventant à un rythme effréné depuis cette finale de la première saison, le créateur Mike Schur n’a donné aux fans que 52 épisodes au total sur quatre saisons pour raconter l’une des histoires les plus ambitieuses imaginables, couvrant des millénaires (ou plus), des vies multiples, des vies après la mort et à travers tout cela les liens d’amitié.

Rien de tout cela n’aurait fonctionné sans son incroyable casting et les personnages qu’ils ont magnifiquement donné vie. Et cela va au-delà du sextet au cœur de la série (Ted Danson, Kristen Bell, D’Arcy Carden, William Jackson Harper, Jameela Jamil et Manny Jacinto). Chaque personnage et interprète de soutien a apporté son jeu A.

Il est criminel que “The Good Place” n’ait pas été davantage reconnu par les émissions de remise de prix – il est aussi méritant que toutes ces émissions de boutique en streaming et sur le câble – et maintenant il a fait quelque chose si peu d’émissions ont réussi à le faire. “The Good Place” a eu une bonne fin.

Étirés sur un peu plus d’une heure, chacun de nos personnages avait un segment complet à briller alors qu’ils se préparaient à tout ce qui se trouve au-delà de la porte finale de la nouvelle vie après la mort qu’ils ont aidé à développer. Un par un, ils ont brisé nos cœurs et rempli nos âmes en disant au revoir à leur famille et en passant à leur prochain chapitre.

Jason

Il n’y a aucune raison pour que ce personnage ait jamais fonctionné. Jason est tellement incompétent et têtu qu’il était essentiellement un personnage à une note, et pourtant Manny lui a donné tellement de cœur que vous ne pouviez pas vous empêcher de vous enraciner pour lui au fil du temps. Sa relation avec Janet a été inspirée, ajoutant de la profondeur à leurs deux personnages.

Bien sûr, Jason s’est rendu compte qu’il était prêt à passer à l’oubli (effectivement) après avoir joué le match parfait de football Madden avec son père qui l’encourageait. Encore mieux, il a traîné près de la porte pendant mille Bearimies (l’unité de temps “Bon endroit”) pour donner à Janet un collier qu’il avait fait pour elle. C’était si stupide et si doux; à peu près Jason résumé en un seul geste touchant.

Tahani

Le voyage de Tahani a pris une tournure inattendue, car elle a finalement décidé qu’elle ne voulait pas du tout franchir la porte. Après avoir passé l’au-delà à apprendre à faire toutes ces choses qu’elle a négligé d’apprendre dans sa vie de privilège jaloux (c’est-à-dire tout), Tahani voulait continuer à créer.

Félicitations à Mike Schur pour avoir choisi l’ancien élève de “Parks & Recreation” Nick Offerman comme entraîneur de menuiserie. C’était une connexion amusante à l’un des autres spectacles de Mike, et cela a montré dans une scène à quel point Tahani s’était engagée à s’améliorer, inspirée par Eleanor. Et donc, la femme qui n’a jamais rien fait de sa vie va là où aucun humain n’est allé auparavant, devenant architecte de l’au-delà.

Si ce n’est pas de l’inspiration que vous pouvez venir de n’importe où et que vous avez toujours la capacité de changer et de devenir tout ce que vous pourriez imaginer, nous ne savons pas ce que c’est.

Chidi

Chidi avait atteint son nadir probablement avant même que cet épisode ne soit diffusé. Nous l’avons vu être décisif et confiant et toutes ces choses dont il a laissé la peur l’empêcher déjà. Il a eu la fille chaude (il suffit de lui demander) et la vie après la mort parfaite. Il n’a vraiment passé du temps que pour Eleanor, qui était toujours perdue quant à son propre destin.

Chidi a toujours fait tout ce qu’il pouvait pour les autres, et il a prouvé que sa capacité d’amour et de sacrifice de soi quand il a choisi de rester, malgré le sentiment qu’il était prêt à partir, quand Eleanor lui a dit que partir la rendrait triste. Ce fut un moment aussi crucial pour elle que pour lui, car cela l’a aidée à réaliser qu’elle était égoïste.

Et le véritable amour n’est pas d’être égoïste. Chidi le savait déjà, et son dernier acte avec Eleanor était de l’aider à le savoir aussi. Un enseignant jusqu’au bout.

Michael

Tout comme Tehani a fait quelque chose qu’aucun humain n’avait jamais fait, le destin ultime de Michael était d’aller quelque part où aucun démon n’était jamais allé. La vie après la mort, c’est que tout le monde puisse réaliser tous ses rêves, et pourtant Michael n’a jamais pu réaliser pleinement les siens. C’est parfait que ce soit Eleanor qui ait trouvé la récompense parfaite pour tous les efforts de Michael.

Enfin, après toutes ces années à essayer de les comprendre, Michael a eu la chance d’être humain. Pour de vrai. Sur Terre. Et il en savourait chaque moment gênant. Nous aimons qu’il ait nommé son chien Jason, et aurait pu le regarder profiter de sa vie réelle plus longtemps que nous, mais terminer la série avec lui en canalisant Eleanor et en se passionnant pour une carte de récompenses était tout simplement parfait.

Presque aussi parfait que le discours final d’Eleanor, spéculant sur ce qu’il faisait dans la vie, révélant qu’il avait finalement pris des cours de guitare auprès de nul autre que la vraie femme de Ted Danson, Mary Steenburgen.

Eleanor

Eleanor a passé une grande partie de l’épisode à se demander pourquoi elle ne s’était jamais sentie prête à passer à autre chose, et c’est parce qu’elle n’avait pas encore vu tous ses amis bouger ou passer à la phase suivante de leurs existences. Depuis le début, Eleanor a été la fixatrice du groupe, donc bien sûr, elle devrait savoir qu’ils étaient tous heureux et soignés avant d’être prête.

Sa dernière mission était de convaincre Mindy de sortir de sa maison au milieu des limbes et de passer par le processus pour les humains, de se faire tester et de passer à la phase suivante de sa vie après la mort. C’est parce qu’elle a vu dans le malaise de Mindy un morceau d’elle-même; un morceau de l’ancien Eleanor. Aider Mindy à décider d’aller de l’avant a aidé Eleanor à savoir que tout le monde avait la capacité de croissance, tout comme elle.

En effet, cela lui a permis de sortir d’elle-même et peut-être de voir sa propre capacité de changement et de croissance pour la première fois, de découvrir la personne incroyable qu’elle était devenue grâce à toutes les personnes qu’elle avait déjà aidées à passer.

Janet

Bien sûr, Janet n’a nulle part où aller, mais son moment le plus poignant est peut-être venu lorsqu’elle a expliqué à Jason qu’elle ne vivait pas le temps de manière linéaire. Au lieu de cela, elle vit chaque instant à la fois. Cela signifie que même si Janet a dû regarder tous ses amis partir, elle est toujours avec eux en perpétuel maintenant, ce qui est un endroit assez heureux pour la quitter.

Le bon, le mauvais et les autres

Shawn semble avoir embrassé son nouveau rôle en aidant à maintenir la suite réoutillée, même s’il ne l’admettra jamais publiquement et ne semble pas ébranler son instinct de tout dire avec un incroyable ton maléfique.

Vicky le tue absolument en tant que formateur de nouveaux acteurs pour remplir les tests de l’au-delà. Qui savait qu’elle n’avait besoin que d’un endroit pour canaliser toute cette passion et qu’elle pouvait facilement éliminer le mal.

Glenn semble avoir pris Tahani sous son aile, l’aidant à lui apprendre comment devenir architecte dans l’au-delà. Démon réticent, comme Michael, Glenn a définitivement adopté cette façon plus humaine de traiter les âmes.

Mindy est enfin prête à passer à l’étape suivante, et se sent plus à l’aise de le faire sachant que dès que Tahani sera prête, ce sera elle qui concevra le test de Mindy’s Afterlife.

Le portier aime vraiment ses grenouilles, et même s’il a semblé une minute qu’il aurait finalement atteint une surcharge de grenouilles, le cadeau de Michael d’un vrai semble avoir rallumé ce feu. De toute évidence, c’est un gars simple avec des plaisirs simples, mais il est heureux.

Le juge est en fait assez cool à propos de tout et semble juste profiter de passer l’éternité à explorer toutes les choses folles que les humains ont inventées. Elle a quitté la télévision (et Timothy Olyphant) et a découvert les podcasts.

Derek a été redémarré 151 millions de fois par Mindy au point qu’il est désormais un être céleste, un avec l’univers. La dernière fois que nous l’avons vu, Mindy l’avait encore tué, alors il reviendra probablement un peu plus avancé. Cependant, pour un être aussi avancé, il est intéressant qu’il traîne avec Mindy chez elle. Certains Derek ne changent jamais.

Il y a beaucoup de personnages vus dans cet épisode final dont le sort final n’est pas révélé, y compris la famille de Tahani, les colocataires d’Eleanor, le père de Jason et le meilleur ami Pillboi, et les sujets de test secondaires John, Simone et Brent. Nous aimons imaginer que tous ont fait leur chemin dans leurs tests finaux et ont continué … à l’exception de Brent. Comme nous l’avons vu dans un bref aperçu, il est toujours une douche misogyne.

Vous avez une histoire ou un conseil à nous donner? Envoyez un courriel aux éditeurs de TooFab à tips@toofab.com.

Voir les photos

.

Les dames des oiseaux de proie ont tué le tapis jaune à la première de Londres