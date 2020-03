«The Invisible Man» est un succès retentissant, mais quel monstre classique l’universel devrait-il ressusciter ensuite?

On peut dire que The Invisible Man s’est faufilé auprès du public. Le film est une réinvention moderne du film monstre de 1933 basé sur le roman de H.G. Well. Pourtant, malgré cette reconnaissance de la marque, la plupart des fans ne savaient pas à quoi s’attendre. Les amateurs d’horreur avaient une meilleure idée, car The Invisible Man est écrit et réalisé par Leigh Whannell (Saw, Insidious).

Avec un budget de production de 7 millions de dollars, The Invisible Man s’est avéré être un succès instantané, gagnant 29 millions de dollars lors de son week-end d’ouverture. Après ce succès, des rumeurs ont commencé à tourbillonner sur la façon dont cela affecterait l’industrie ou au moins les plans d’Universal? Bien qu’il soit trop tôt pour le dire, nous espérons que cela mènera à une renaissance complète de tous les monstres universels classiques.

Le producteur Jason Blum au photocall «The Invisible Man» | Stuart C. Wilson / .

“The Invisible Man” pourrait lancer une nouvelle ère pour les monstres universels

À l’ère des studios Marvel, chaque studio avait hâte de créer son propre univers partagé. Jusqu’à présent, Universal a des franchises telles que Fast and Furious et Despicable Me. Mais à l’époque, des films de monstres avec Boris Karloff et Bela Lugosi ont contribué à le mettre sur la carte.

Après des années de tentatives infructueuses de réintroduire le public à ses monstres classiques, Universal a une opportunité attendue depuis longtemps avec The Invisible Man. Après tout, la version à gros budget de 2017 de The Mummy n’a pas réussi à relancer l’univers espéré de Dark. Mais avec un budget plus serré, The Invisible Man pourrait être le début d’une version minimaliste passionnante de personnages que tout le monde connaît.

Ce qui fait que le film de Whannell résonne si fort n’est pas seulement la reconnaissance de la marque. C’est la manière dont il réinterprète le danger que représente le monstre du titre. Faire entrer l’histoire dans le présent et l’épingler dans une relation abusive transforme le récit classique en commentaire social sur des questions qui préoccupent tout le monde. De plus, c’est effrayant comme l’enfer à divers niveaux.

Quel monstre universel classique arrivera ensuite sur grand écran?

Universal est probablement désireux de saisir ce moment pour lancer «un nouveau monde de dieux et de monstres». Mais pour ce faire, le studio doit faire juste le bon jeu. Jetez un œil au temps qu’il a fallu à Warner Bros. ‘DC Extended Universe pour corriger le cours. La pire chose qu’Universal pourrait faire en ce moment est de se lancer directement dans un mélange de monstres.

Rester avec des redémarrages autonomes sombres et classés R semble être le meilleur. Mais avec une telle écurie de personnages emblématiques à choisir, quel monstre universel classique devrait être le prochain? Traditionnellement, la composition classique comprend Dracula, le loup-garou, la momie, le monstre de Frankenstein, le fantôme de l’opéra et la créature du lagon noir.

Le problème est que tous ces personnages ont été réoutillés et reconditionnés un nombre incalculable de fois au fil des ans. Tout comme Dracula a récemment obtenu le traitement Netflix, tous ces personnages ont été mis en évidence ces dernières années, mais pas toujours par Universal. Mais celui qui a le plus faible taux de réussite pourrait également être sur le point de suivre les traces de The Invisible Man.

Universal développe déjà un film «Frankenstein»

Les récentes tentatives de faire un film à succès de Frankenstein – comme I, Frankenstein en 2014 et Victor Frankenstein en 2015 – sont mortes à l’arrivée. Pourtant, il y a du potentiel dans le roman original de Mary Shelley pour une histoire d’horreur corporelle troublante. Apparemment, Universal est d’accord parce que le studio aurait un redémarrage en cours, avec James Wan (Saw) en production.

Récemment, une histoire a même éclaté selon laquelle Tom Hardy pourrait être attaché pour jouer le monstre de Frankenstein dans le film. Le projet est en préparation depuis un certain temps, avec Guillermo del Toro une fois impliqué. Mais le projet a eu du mal à démarrer. Avec le succès de The Invisible Man, le producteur Jason Blum convaincra Whannell d’accepter le nouveau Frankenstein.

Après tout, le personnage est apparu comme une possibilité lorsque Blum essayait de convaincre Whannell de faire un film de monstre universel. Blum a même souligné comment le film précédent de Whannell, Upgrade de 2018, présente une touche moderne à l’histoire de Shelley. Curieusement, Upgrade met à jour Logan Marshall-Green, un acteur notoirement confondu avec Hardy.

Nous ne pouvons pas encore dire comment Universal va gérer ses monstres classiques. Mais vous pouvez parier que nous en saurons plus bientôt.