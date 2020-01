‘The Irishman’ et tous les autres films nominés aux Oscars que vous pouvez regarder sur Netflix

Les nominations aux Oscars 2020 sont arrivées, ce qui signifie qu’il est temps pour les téléspectateurs à la maison de préparer leurs bulletins de vote. Si vous espérez choisir les grands gagnants lors de la cérémonie du 9 février mais que vous n’avez pas vu tous les films en nomination, vous avez de la chance. Alors que certains des candidats de cette année sont toujours en salles, un certain nombre de films nominés sont sur Netflix. Le service de streaming a accumulé 24 nominations cette année, plus que toute autre entreprise. Nous avons dressé une liste de tous les films nominés aux Oscars 2020 que vous pouvez regarder sur Netflix.

«L’Irlandais»

L’Irlandais n’a pas dirigé le palmarès des nominations aux Oscars cette année – cet honneur revient au Joker – mais le dernier film de Martin Scorsese a récolté 10 nominations, dont celle du meilleur film et du meilleur réalisateur. Joe Pesci et Al Pacino ont tous deux été nominés dans la catégorie du meilleur acteur de soutien. Le film a également reçu des nominations pour le meilleur scénario adapté, la meilleure cinématographie, les meilleurs effets visuels, la meilleure conception de costumes, la meilleure conception de production et le meilleur montage de film. Mais il y avait un camouflet majeur pour l’original de Netflix. La star Robert De Niro n’a pas été nominé pour le meilleur acteur pour son rôle de Frank “The Irishman” Sheeran.

«Histoire de mariage»

Le film Netflix de Noah Baumbach, Wedding Story, a remporté six nominations aux Oscars. En plus de la meilleure photo, Adam Driver et Scarlett Johansson ont été nommés respectivement pour le meilleur acteur et la meilleure actrice. Laura Dern a été nominée pour la meilleure actrice de soutien. Le film a également reçu des hochements de tête dans le meilleur scénario original et les meilleures catégories de partitions musicales originales.

«Les deux papes»

Ce film Netflix sur une rencontre entre le pape Benoît XVI et son éventuel successeur le pape François II a remporté trois nominations aux Oscars. Jonathan Pryce, qui incarne le pape François, est nominé pour le meilleur acteur, tandis qu’Anthony Hopkins a été reconnu dans la catégorie acteur de soutien pour avoir joué le pape Benoît. Il a également été nominé pour le meilleur scénario adapté.

«Klaus»

Beaucoup ont été choqués quand ils ont appris que Frozen II avait été exclu des Oscars. Mais la perte de Disney a peut-être été le gain de Netflix. Son film sur le thème des fêtes Klaus est nominé dans la catégorie.

«J’ai perdu mon corps»

I Lost My Body est également nominé dans la meilleure catégorie d’animation. Ce film français sur une main désincarnée cherchant Paris pour son corps disparu est en streaming sur Netflix. En mai, le premier long métrage du réalisateur Jérémy Clapin est devenu le premier long métrage d’animation à remporter le prix de la Semaine de la critique à Cannes.

«American Factory»

Heureux de voir Oscar de la part d’American Factory du meilleur documentaire. C’est le genre d’histoire que nous ne voyons pas assez souvent et c’est exactement ce que Michelle et moi espérons réaliser avec Higher Ground. Félicitations aux cinéastes incroyables et à toute l’équipe!

– Barack Obama (@BarackObama) 13 janvier 2020

La société de production de Barack et Michelle Obama, Higher Ground, est derrière l’usine américaine de Netflix, qui est nominée dans la meilleure catégorie documentaire. Il s’agit d’une entreprise chinoise qui emménage dans une usine de General Motors vacante dans l’Ohio, et des défis qui découlent de cette transition.

«The Edge of Democracy»

The Edge of Democracy est également nominé pour le meilleur documentaire et streaming sur Neftlix. La réalisatrice Petra Costa examine l’état actuel de la politique brésilienne et les conditions qui ont contribué à la montée du président populiste de droite Jair Bolsonaro.

«La vie me dépasse»

Les abonnés Netflix peuvent également diffuser Life Overtakes Me. Ce film de 40 minutes parle d’enfants réfugiés en Suède qui souffrent d’une maladie appelée syndrome de démission qui les fait tomber dans un état de coma. Il est nominé dans la catégorie des courts métrages documentaires.

Les Oscars sont diffusés en direct le dimanche 9 février à 8e / 5p sur ABC.