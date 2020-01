The Ironwarming Way Iron Dow a inspiré 1 jeune fan de Robert Downey Jr.

Le nom de Tony Stark et le terme «chaud et flou» n’apparaissent généralement pas dans la même phrase. Surtout dans les premiers films de Marvel Studios, Stark était connu pour être puissamment sarcastique et égocentrique à la faute. Oui, il était brillant, mais il était encore souvent un con.

Iron Man est devenu tellement lié à Robert Downey Jr. qu’il est facile d’ignorer les qualités plus humanistes de Downey. Mais il l’a montré à la pelle ce mois-ci lorsqu’il a parlé avec un garçon autiste dans le talk-show d’Ellen DeGeneres.

Robert Downey Jr. | Axelle / Bauer-Griffin / FilmMagic

Qu’est-ce que Downey a fait sur “Ellen?”

DeGeneres elle-même était en pause de son émission, elle a donc fait venir Downey en tant qu’invitée, tout comme Brie Larson a remplacé Jimmy Kimmel lors de l’un de ses spectacles. Downey a pu interviewer des célébrités comme Rami Malek et il a participé à la sélection des matchs de DeGeneres, mais rien de tout cela ne l’a autant ému que sa visite avec Vincent Arambula.

. a rapporté que Vincent a cessé de parler à l’âge de 1 an et a été diagnostiqué autiste à 4 ans. Le garçon a avoué qu’il était très douloureux de perdre la capacité de communiquer à un si jeune âge, mais il a finalement trouvé un moyen de traverser le personnage emblématique de Downey.

Les parents de Vincent lui ont acheté un casque Iron Man. Une fois qu’il a mis le casque, le garçon a pu parler à travers lui, en s’imaginant devenir Iron Man. Le père de Vincent a déclaré que son fils “s’était transformé en un enfant différent” dans les 24 heures.

Visiblement ému, Downey a déclaré qu’Arambula était l’invité qu’il avait le plus hâte de rencontrer, et il a dit que la meilleure chose à faire pour jouer à Iron Man était de rencontrer des gens comme Vincent et sa famille. Downey s’est même émerveillé du fait que le chien de la famille s’appelait «M. Rigide.”

Tony Stark avait vraiment un cœur

Le moment de l’émission a reflété à quel point Tony Stark avait changé d’Iron Man en 2008 en Avengers: Fin de partie l’année dernière. Alors que Tony avait été un coureur de jupons qui ne pensait qu’à lui-même, il s’est transformé en un homme qui comprenait vraiment le sens du plus grand bien.

Ses interactions touchantes avec sa fille Morgan ont donné naissance à l’une des lignes de signature de Fin du jeu, “Je t’aime 3000”.

Cette évolution reflétait ce qui était arrivé à Downey dans la vraie vie. Après avoir éclaté à la fin des années 80, Downey est devenu accro à la drogue, ce qui l’a mis dans une spirale descendante douloureuse. Alors que Hollywood considérait Downey comme extrêmement talentueux, il a également acquis la réputation d’être extrêmement peu fiable et il a atterri en prison.

Lorsque Jon Favreau a voulu incarner Downey en tant qu’Iron Man, Marvel avait la frousse, étant donné le passé troublé de Downey, mais Iron Man a transformé Downey de plus d’une manière.

D’autres acteurs de super-héros ont été super dans le monde réel

Downey a fait don de 20 000 $ à la famille Arambula, et le geste généreux de Downey n’était qu’un exemple d’acteurs de super-héros à la hauteur de leurs rôles dans la vie réelle. Distractify a compilé une liste d’exemples de générosité des acteurs de Marvel, y compris Scarlett Johansson. Elle a été ambassadrice d’Oxfam pendant huit ans et fervente partisane de Soles4Souls

Les deux acteurs Chris du MCU, Evans et Pratt, se sont associés pour égayer les journées des enfants. Ils ont fait un pari amical sur le Super Bowl qui a aidé l’équipe perdante à aller visiter un hôpital pour enfants dans le personnage des Seahawks de Pratt perdus, mais Evans est venu avec lui, donc il n’y avait aucun perdant nulle part dans ce pari.

Christian Bale a fourni ce que beaucoup ont salué comme l’un des gestes les plus émouvants de tous en 2012. Après la fusillade horrible lors d’une projection de Dark Knight Rises à Aurora Colorado, Bale a rendu visite aux survivants et à leurs familles à l’hôpital

Selon le Washington Post, la visite n’était que l’idée de Bale, sans fanfare ni annonce préalable et n’a pas été provoquée par Warner Bros.