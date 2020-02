‘The Mandalorian’ est l’avenir de ‘Star Wars’ comme Bob Iger fait allusion aux retombées de la série

Les semaines qui ont suivi la sortie de The Rise of Skywalker ont vu beaucoup de discours autour du film. Cela a fait beaucoup d’argent au box-office, mais par rapport aux films précédents de la franchise, il n’a pas eu autant de succès que Disney aurait pu le prévoir. Sans oublier que le consensus critique à ce sujet n’était pas du tout élevé. Que ce soit à cause de cela ou simplement de la nouvelle frontière de Disney +, le PDG de Disney, Bob Iger, a annoncé que Star Wars mettra l’accent sur la télévision.

L’enfant (alias Baby Yoda) dans la série Disney + «The Mandalorian» | Lucasfilm

L’avenir de la franchise «Star Wars» est à la télévision

Selon Comicbook.com, Iger a déclaré que le succès du site de streaming The Mandalorian et Disney dans son ensemble contribuerait à façonner l’avenir de Star Wars. “La priorité au cours des prochaines années sera la télévision”, a déclaré Iger lors d’une conférence téléphonique le 4 février. Évidemment, la saison 2 de The Mandalorian sera une priorité, mais il y en a plus.

Iger a laissé entendre qu’il y avait «plus de choses venant de The Mandalorian par la suite, y compris la possibilité de l’infuser avec plus de personnages et la possibilité de prendre ces personnages dans leur propre direction en termes de séries.» Avec le monde qu’ils ont créé dans cette série, il est logique que cette ère de Star Wars durera un certain temps. Surtout avec Baby Yoda si grand, Disney n’est pas sur le point de se débarrasser de lui.

Les retombées de «The Mandalorian» vont probablement se produire

Aaron Couch, rédacteur en chef du blog Heat Vision du Hollywood Reporter, a tweeté que «Bob Iger envisage des retombées de personnages mandaloriens pour leur propre série». C’est la prochaine étape logique. Il n’y avait que huit épisodes et chaque personnage à l’écran a une telle profondeur, ils pouvaient chacun recevoir le traitement solo comme Mando.

Sous le tweet de Couch, des tonnes de téléspectateurs ont partagé leurs idées sur qui pourrait obtenir une spin-off. Bien sûr, tout ce que Baby Yoda est une évidence. Un utilisateur voulait une émission sur Kuiil et un autre voulait une émission sur Moff Gideon pré-Empire. Mais la quantité écrasante de réponses voulait que Cara Dune soit la tête de sa propre série. L’ancien Rebel Shock Trooper est encore assez mystérieux et a un lien fort avec Mando. Maintenant qu’ils se sont séparés, son temps pour briller est bien là. De plus, elle a apparemment un secret; un spin-off pourrait parfaitement expliquer cela en détail.

Quelles autres séries télévisées «Star Wars» pourraient se produire?

Star Wars ne manque pas de personnages uniques qui existent déjà. Mais la franchise réussit vraiment lorsqu’elle se concentre sur de nouvelles idées et de nouveaux personnages. Le mandalorien est un parfait exemple de prise de savoir déjà existant et de l’utiliser pour créer un tout nouveau récit. Et Rogue One a pris une sous-intrigue d’une minute de la trilogie originale et l’a transformée en l’un des films Star Wars les plus populaires depuis que Disney a repris Lucasfilm.

Un autre domaine fort pour Star Wars est la série, The Clone Wars. Le spectacle se nourrit uniquement de sa magnifique écriture et de sa construction mondiale. Il exécute également parfaitement la tâche impressionnante de relier l’attaque des clones et la vengeance des Sith. Cela améliore non seulement les personnages d’Anakin Skywalker, Obi-Wan Kenobi et Padmé Amidala, mais il revitalise les préquelles et les approfondit d’une manière que les films ne pourraient pas.

Cela dit, il serait peut-être préférable que ces nouvelles émissions télévisées Star Wars créent de nouveaux intrigues, personnages, dans de nouvelles périodes que les fans n’ont jamais vues. Mais s’ils veulent revisiter des personnages connus, des êtres chers comme Mando, Baby Yoda, Ahsoka, etc. sont le chemin à parcourir.