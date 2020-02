‘The Mandalorian’ Saison 1 fournit tranquillement la configuration parfaite pour un spin-off

L’ère Disney a été difficile pour les fans de Star Wars. Même ceux qui aiment la trilogie de suite et les histoires autonomes Rogue One et Solo doivent admettre à quel point le fandom est devenu toxique. C’est précisément pourquoi la réaction positive à la série Disney + The Mandalorian a été un tel soulagement.

Après des années de débats sains et moins sains, les adeptes dévoués de la saga semblent être pour la plupart d’accord. Une partie de cette réponse est parce que, contrairement aux films, The Mandalorian a la liberté de rompre les liens avec les arcs d’histoire établis. Ensuite, il y a l’indéniable gentillesse de Baby Yoda.

Maintenant, il semble que Lucasfilm considère la série comme une rampe de lancement pour l’avenir de Star Wars. Voici comment cela pourrait fonctionner.

Pedro Pascal et Gina Carano à la première de «The Mandalorian» | Jesse Grant / . pour Disney

“The Mandalorian” élargit la saga “Star Wars” de nouvelles façons passionnantes

Une grande partie du discours entourant les récents films Star Wars a tourné autour de l’héritage de la saga. Les cinq films sortis depuis l’achat de Lucasfilm par Disney sont directement liés à la trilogie originale. Qu’ils traitent des conséquences de ces films ou qu’ils aient lieu juste avant A New Hope, ils ont tous été enchaînés au passé.

Mais le mandalorien est différent. Tout d’abord, la série se déroule entre Return of the Jedi et The Force Awakens. C’est une période de 30 ans qui n’a pour la plupart jamais été explorée. De plus, l’émission Disney + ne repose sur aucun des personnages que nous connaissons. Au lieu de cela, il utilise l’univers, les mythes et l’iconographie de Star Wars comme toile de fond pour une histoire entièrement nouvelle.

Certains fans se demandent si cela va changer lorsque The Mandalorian reviendra pour la saison 2 en octobre 2020. Mais nous espérons que la série résiste à l’envie de faire de Boba Fett un personnage majeur. Avoir un ou deux camées pourrait être un service amusant pour les fans, mais nous préférerions voir The Mandalorian se construire à partir des éléments qu’il a déjà présentés.

La première saison de l’émission présente la piste parfaite pour une série dérivée

Lors d’une récente conférence téléphonique, le PDG de Disney, Bob Iger, a révélé certains détails clés sur ce que la société a en réserve pour ses différentes propriétés. Et parmi les nouvelles qu’il a négligemment glissées dans la conversation, il y avait une allumeuse apparente d’une série dérivée mandalorienne. Si cela se produit, la saison 1 a offert à Lucasfilm l’opportunité parfaite pour une expansion.

Tout au long de la saison, le Mandalorien anonyme – enfin, jusqu’à la finale de la saison – joué par Pedro Pascal rencontre et se lie d’amitié avec Carasynthia Dune (Gina Carano). Ancienne soldat de l’Alliance rebelle, Cara a finalement quitté l’armée pour embrasser la vie mercenaire. À la fin de la saison 1 de Mandalorian, elle prend Greef Carga (Carl Weathers) comme son exécuteur personnel.

Tout comme Mando, Cara Dune a une boussole morale trouble, dans laquelle elle alterne entre l’altruisme et son propre intérêt. À cet égard, donner au personnage son propre spectacle conservera le ton de The Mandalorian. Mais son parcours est également assez distinct de celui de Mando pour ouvrir les portes d’un côté de la narration de Star Wars que nous n’avons pas encore vu à l’écran.

Comptez sur la saison 2 de «The Mandalorian» pour éclaircir tout cela

Mais peut-être que la meilleure raison pour que Lucasfilm donne plus de fans à Cara Dune est la rapidité avec laquelle le personnage est devenu un favori des fans. La combinaison des performances de Carano, de la vision du monde spécifique du personnage et de son lien avec la saga Star Wars la rend déjà convaincante. En fait, les seuls autres nouveaux personnages de The Mandalorian à faire des impressions aussi fortes sont Mando lui-même et Baby Yoda.

Nous ne voyons pas ce dernier se lancer dans une aventure Star Wars dans le style de la journée de bébé (pouvez-vous imaginer?). Mais Cara Dune est plus que capable de porter sa propre série. À l’heure actuelle, tout ce que nous pouvons faire, c’est spéculer. Pourtant, si Lucasfilm pense à ce que nous pensons être, attendez-vous à ce que la saison 2 de Mandalorian mette en place une toute nouvelle aventure pour Cara Dune. Avec deux séries Disney + centrées sur le monde souterrain de Star Wars, la saga pourrait ouvrir une toute nouvelle voie.