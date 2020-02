The Masked Singer Premiere Recap Season 3, Episode 1: Massive A-List Star Unmasked

Jamie Foxx a décidé de convaincre tout le monde qu’il n’était pas “Le chanteur masqué” en allant sur le spectacle … en tant que juge invité. Neuf super bols.

Ce soir, les six premiers des 18 chanteurs masqués sont montés sur scène et avec un démasquage, tout ce que vous pensiez savoir sur ce spectacle a été jeté par la fenêtre parce que la première personne démarrée dans la saison 3 est l’une des plus grandes stars à avoir jamais frappé ce étape.

C’était aussi une parodie absolue, car ce n’était pas la pire performance de la nuit.

Ce soir, nous avons rencontré le puissant tigre blanc, la tortue lisse, le lama maladroit, le robot excentrique et le kangourou émotionnellement travaillé et vulnérable. Et puis, nous avons eu notre premier personnage hérité dans Miss Monster, ouvertement inspiré et obsédé par la victoire et le personnage de T-Pain dans la saison 1.

Comme toujours, l’interprète le plus faible a obtenu la botte, mais nous allons toujours vous faire passer au travers des suppositions terribles (et parfois bonnes) faites par notre illustre panel de Robin Thicke, Jenny McCarthy, Ken Jeong et Nicole Scherzinger premier. Nous faisons cela parce que nous aimons … vous torturer._

TIGRE BLANC

tigre blanc a pris Vanilla Ice qui était un choix intéressant. Bien sûr, vous pouviez entendre sa voix assez clairement, mais nous sommes deux cent pour cent positifs, ce mec est un joueur (littéralement) massif de la NFL. Il était un gâchis sur scène, mais il s’amusait aussi clairement. Était-il bon? Pas du tout, mais le costume est incroyable … et sa voix modifiée est terrifiante!

Suppositions: Nicole était un peu trop jaillissante, ayant déjà choisi son nouveau béguin pour la saison 3. Ken pense qu’il pourrait s’agir de John Cena de Boston, basé sur des indices de palourdes et de la Nouvelle-Angleterre.

Jamie savait que c’était l’un de ses «homies blancs», et il pense également à la Nouvelle-Angleterre, se contentant de Rob Gronkowski (bien qu’il ait jeté Michael Strahan plus tard.

Oh, et je suis désolée, Nicole Scherzinger, ce n’est pas Jason Momoa. Allons! Mais là où le panel n’était pas certain, Twitter semble absolument sûr de qui il s’agit:

Tigre blanc, vous ne trompez personne #TheMaskedSinger pic.twitter.com/WFFQSGxkYf

– Hannah Sutton (@ HannahSutton81) 3 février 2020

Le tigre blanc est totalement GRONK – découvrez ces mouvements !! 🕺🏻 # TheMaskedSinger pic.twitter.com/YyKyilaubv

– Violet336 (@ emama36) 3 février 2020

Je n’ai jamais été aussi sûr de connaître quelqu’un sur #TheMaskedSinger, mais le Tigre blanc est à 100% Gronk 😂 pic.twitter.com/vumpoVp0Dd

– Taylor Kirby (@tkirrrrbs) 3 février 2020

TORTUE

Tortue n’était pas tout à fait à la hauteur du défi de chanter le candidat de la saison 2, Seal, mais a quand même prouvé qu’il avait une voix assez solide. Cela n’avait pas l’air totalement poli, ce qui nous fait penser que ce n’est pas un chanteur professionnel, ou du moins pas un chanteur principal. Il a montré un fausset en harmonie, cependant, alors peut-être que les nerfs le faisaient paraître moins poli qu’il ne peut l’être.

Suppositions: Le panel pensait à un groupe de garçons presque partout, ce qui conviendrait. Jenny pensait que le lapin et les hamburgers le connectaient à elle et à son mari Donnie Wahlberg – mais pas à lui. Elle part donc avec quelqu’un d’un groupe de garçons, mais n’est pas devenue plus précise.

Robin a repris “étape par étape”, ce qui l’a fait penser à Joey McIntyre. Nicole, cependant, est encore allée au-delà de ce que cette émission va réserver (à moins que la saison 3 ne soit en dehors de la chaîne!) En choisissant Zac Efron.

Internet était d’accord dans son esprit avec l’idée du boys band, ou du moins une inspiration similaire dans le son, avec un consensus assez fort pour reconnaître instantanément le fausset et la voix de Jesse McCartney.

nicole: “je pense que la tortue est zac efron!”

moi qui ai passé toute mon enfance à regarder toutes les comédies musicales du lycée et à écouter sa voix: #TheMaskedSinger pic.twitter.com/zakItWUgUn

– kathleen (@kathleen_hanley) 3 février 2020

Je l’appelle maintenant. La tortue est Jesse McCartney #TheMaskedSinger pic.twitter.com/CU16UdfmDt

– 🌜𝕀𝕗 𝕌 𝕎𝕙𝕚𝕥𝕖, 𝔻𝕠𝕟𝕥 𝕋𝕒𝕝𝕜 𝟚 𝕄𝕖🌛 (@_nixter) 3 février 2020

OK GUYS LA SURFBOARD DANS LE PACKAGE TURTLE’S CLUE FAIT RÉFÉRENCE AU SPECTACLE JESSE McCARTNEY STARRED IN, SUMMERLAND & STEP BY STEP FAIT RÉFÉRENCE À L’OUVERTURE JESSE POUR NKOTB EN 2009 .com / gNqUuUXNFj

– James Ogrady (@ jamesogrady32) 3 février 2020

LAMA

Lama est probablement le costume le plus drôle que nous ayons jamais vu, avec une paire de jambes supplémentaire clouée sur le dos. Et après avoir taquiné une chanson romantique, il a en fait chanté “She Bangs” de Ricky Martin, rendu célèbre par Wiliam Hung sur “American Idol”. Mais ce gars a en fait une voix décente sous toute la bêtise. Il doit être un comédien qui chante, non?

Suppositions: Llama a dit qu’il portait des fouilles comme ça dans la vraie vie (il était un touriste classique avec une caméra surdimensionnée). Il y avait des indices sur les DJ et quelques cartes, mais soudain, Joel McHale était une supposition de Robin, avec Ken s’empilant.

Howard Stern et David Spade ont également été lancés, mais il semble que ces suppositions soient trop grandes et trop petites. Llama semble juste un peu plus grand que Nick. Cela dit, Internet a aimé Spade à cause de “The Emperor’s New Groove”.

En fin de compte, cependant, ils n’ont encore choisi personne pour cet artiste maladroit, jetant des noms comme Danny Bonaduce et Drew Carey.

Le lama vient de confondre la merde hors de moi LOL. #TheMaskedSinger pic.twitter.com/Ix8qXOjBvU

– Sydney Collins (@SydneyNicolex_) 3 février 2020

Indice de lama >> Seattle DJ = Danny Bonaduce # themaskedsinger pic.twitter.com/vK0MFgaY4V

– Cindy Reynolds (@ creynolds1958) 3 février 2020

Ok Llama est absolument Drew Carey. 1. Cela lui ressemble. 2. Drew Carey Show a eu 233 épisodes. 3. Il est copropriétaire de l’équipe de soccer Seattle Sounds. Merci ensuite. #TheMaskedSinger

– Chicagojewlz (@Chicagojewlz) 3 février 2020

MISS MONSTER

Miss Monster est clairement inspirée par T-Pain et son histoire dans cette émission, mais elle n’avait pas tout à fait le pouvoir qu’il avait vocalement. Elle a également énoncé un peu timidement, bien qu’il y ait une âme naturelle dans sa voix et un pouvoir incontrôlé. Il se pourrait qu’elle soit une grande chanteuse de soul qui était juste paralysée avec des nerfs; peut-être ne pas avoir joué depuis longtemps?

Suppositions: Ken a repris un twang du Sud dans son “Darlin”, et pense que la petite Miss Monster pourrait être Dolly Parton. Elle aurait pu choisir ce costume pour cacher sa silhouette emblématique.

Mais Jenny entendait plus et devrait choisir Mary J. Blige, ce que nous n’entendons pas, tandis que Jamie et Nicole pensaient à Dionne Warwick, qui a été une supposition à chacune des deux saisons précédentes.

Et pourtant, Internet n’est toujours pas convaincu que c’est elle, avec la légendaire Chaka Khan à la place, ou peut-être Missy Elliott, avec plus de choix aléatoires, car ils ne sont pas encore tout à fait sûrs.

Mlle Monster est Chaka Khan.

Voilà le tweet. #TheMaskedSinger pic.twitter.com/UpRpYUpPo2

– Preston Willis (@MrPrestonWillis) 3 février 2020

Personne ne pense que Miss Monster est Missy Elliott ??? Allez maintenant. #TheMaskedSinger pic.twitter.com/uvcDRV3W0E

– Leigh Ann (@breezyfo_sheezy) 3 février 2020

#TheMaskedSinger est mon plaisir coupable total et quelqu’un s’il vous plaît dites-moi pourquoi j’ai paniqué quand je dis Miss Monster et pense que c’était @itsjojosiwa ??? pic.twitter.com/I3t8SvI4AD

– kenz🍕 (@ kenzieshae123) 3 février 2020

ROBOT

Robot a pris Lenny Kravitz et semblait avoir une voix légèrement robotisée même en chantant. La présence sur scène et le chant étaient tout aussi maladroits, ce qui nous fait encore penser que c’était un athlète, comme White Tiger, bien que plus petit. Nous ne savons pas si c’était intentionnellement monotone d’être dans le personnage, ou si c’est un peu tout ce qu’il avait à donner.

Suppositions: Le skateboard et les cascades étaient dans les indices, poussant Jenny à Johnny Knoxville, mais Jamie pensait que quelqu’un était un peu plus difficile, bien que dans la même famille, Steve-O.

Nicole a pris des indices pour penser à nouveau en dehors du cadre de ce spectacle avec Floyd Mayweather. Avez-vous regardé cette émission? Internet a entendu cette voix étrangement monotone et a pensé que c’était le GOAT lui-même, Lil Wayne.

Le ROBOT est à 1000% Lil Wayne! Ne vous y trompez pas! #TheMaskedSinger pic.twitter.com/JTvP0Qhiqd

– Sandy Moore (@ cybersandy7) 3 février 2020

Lil Wayne derrière le masque du robot comme # TheMaskedSinger pic.twitter.com/I26OutzzSf

– la femme de jordyn woods🤝 (@yungvaeh) 3 février 2020

Lil Wayne.

C’est vous dans ce robot !! # TheMaskedSinger pic.twitter.com/IZqq6l8YHf

– Preston Willis (@MrPrestonWillis) 3 février 2020

KANGOUROU

Kangourou est sorti prêt à boxer et à lutter contre les intimidateurs et les ennemis. Et pour quelqu’un qui a dit qu’elle n’avait jamais rien fait de tel, elle avait beaucoup de cœur et de passion dans cette voix. C’était subtil et beau, mais sans effort alors qu’elle montait juste sur “Dancing on My Own” de Calum Scott. Facilement le plus performant de la nuit.

Suppositions: Jenny pensait peut-être à Jordin Sparks, qui a vécu des choses sérieuses ces derniers mois. Nicole pensait à Kelly Rowland, mais Jamie a rejeté cette voix.

Robin a opté pour un choix étrange en choisissant Iggy Azalea, mais il semble vraiment que le panneau ne dispose pas encore de celui-ci, et Internet non plus, bien que son histoire ait quelques pensées Jordyn Woods – mais peut-elle chanter comme cette.

LE KANGOUROU EST JORDYN WOODS YALL #TheMaskedSinger pic.twitter.com/73vl4gj2LY

– Yaska (@DaRealYaska) 3 février 2020

Kangourou, idc qui vous êtes rn, tout ce que je sais c’est que vous êtes une reine et n’abandonnez jamais car vous êtes un combattant. #TheMaskedSinger #MaskedSinger pic.twitter.com/ZUp5XpN5En

– Sabryia🐉 (@_siilah) 3 février 2020

Pourquoi ai-je l’impression que le kangourou dans #themaskedsinger est Ke $ ha

– Samson😘 (@ imjustpeachy5) 3 février 2020

DÉMASQUER

Nicole pense que c’est Floyd Mayweather, toujours, tandis que Jenny a collé avec Johnny Knoxville et Jamie a tenu bon sur Steve-O. Robin a finalement fait une supposition avec Shaun White, tandis que Ken Jeong sait exactement qui c’est.

Il s’est installé sur Flava Flav, alors qu’Internet était absolument certain que c’était Lil Wayne et ils l’ont cloué. Et avec cela, le gant a été jeté parce que si “The Masked Singer” peut obtenir Lil Wayne que peut-être ils peuvent trouver n’importe qui.

“The Masked Singer” continue les mercredis à 20 heures. ET sur Fox.

