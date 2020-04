The Masked Singer Recap Saison 3, épisode 10: Super Nine Hit Stage Together

Enfin, tout le monde est parti “Le chanteur masqué” se sont réunis lorsque la spéciale Super Nine tant attendue a repris Fox pendant deux heures.

Ça fait beaucoup de chanteurs incroyables, beaucoup de mouvements de danse impressionnants … et White Tiger.

C’est vrai, l’interprète le plus polarisant de la saison est de retour pour la première fois en plus d’un mois alors que White Tiger et le reste du groupe A (Kangaroo & Turtle) se sont joints au groupe B (Banana, Frog & Kitty) et au groupe C (Astronaut, Night Angel & Rhino) pour se battre tous ensemble pour la première fois.

Et apparemment, cela ne signifie pas que nous verrons tout le monde à partir de cette semaine. Après cette extravagance de deux heures, les huit autres seront à nouveau divisés en groupes de quatre pour maintenir le spectacle à une heure.

Mais pour l’instant, c’était la folie mur à mur et l’une des nuits de télévision les plus divertissantes au moment où l’Amérique avait le plus besoin de choses comme ça. Nous avons également obtenu certaines des pires suppositions absolues du panel, qui a légitimement crié “Oprah!” à un moment donné.

D’accord, nous sommes à peu près sûrs qu’ils n’étaient pas sérieux, mais ils étaient avec certaines de leurs autres suppositions et nous étions tristes pour eux, pour le spectacle et pour toute l’Amérique quand nous les avons entendus.

White Tiger peut-il continuer à survivre à des chanteurs légendaires comme Dionne Warwick et Chaka Khan, ou était-il enfin venu? Nous avons un long chemin à parcourir avant de le découvrir, alors allons-y.

Comme toujours, l’interprète le plus faible a obtenu la botte, mais nous allons toujours vous faire passer au travers des suppositions terribles (et parfois bonnes) faites par notre illustre panel de Robin Thicke, Jenny McCarthy, Ken Jeong et Nicole Scherzinger première. Nous faisons cela parce que nous aimons … vous torturer.

GROUPE A

Tortue

Tortue nous a tous apporté un amour supérieur. Même si sa voix n’avait pas tout à fait le pouvoir de projeter cela comme Steve Winwood, Turtle a toujours une belle qualité et un ton quand il chante. Il y a une commande confiante qu’il porte à la fois vocalement et avec sa performance sur scène, qui était remplie de chorégraphie et d’interaction ludique avec ses danseurs. Il n’est pas étranger à la scène.

Suppositions: Dans l’esprit du poisson d’avril, les chanteurs masqués partagent cette semaine quelque chose qu’ils ne sont pas. Pour Turtle, cela voulait dire qu’il n’était pas connu pour une seule chose.

D’autres nouveaux indices incluent qu’il pèse 160 livres, il n’est pas un danseur et il a montré une bande dessinée suggérant un lien avec les super-héros. Robin, cependant, pense toujours à un groupe de garçons, passant à Drew Lachey cette semaine.

Ken pense que c’est Brian Littrell de BSB, faisant même référence au fait que les Boys avaient une bande dessinée à un moment donné. Nicole ne l’a pas acheté, cependant, passant de Drew à Nick Lachey.

Jenny’s Chris Evans suppose que c’est loin parce que le mec pesait 160 livres peut-être avant d’avoir le sérum de super soldat Captain America. C’est peut-être la pire estimation de la saison jusqu’à présent!

La plupart des internautes sont toujours convaincus que Turtle est Jesse McCartney, bien qu’il y ait eu quelques suppositions errantes cette semaine comme Drake Bell et Corbin Bleu.

Je ne sais pas grand-chose, mais je connais les battements de cœur des adolescents du début des années 2000 et que Turtle est à 100% Jesse McCartney … #TheMaskedSinger pic.twitter.com/DiLmvKGMJl

– Caitlin (@kikabelle) 2 avril 2020

la tortue a dit 40 livres est un quart de son poids corporel ……..

et il était une tortue ninja mutante adolescente !!! avec de multiples talents, il est bien connu pour !! c’est jesse mccartney #TheMaskedSinger pic.twitter.com/3HPp1D1xeb

– Anna Mills (@xannamills) 2 avril 2020

#TheMaskedSinger Tout le monde pense encore que la tortue est Jesse McCartney mais ses gros cerveaux savent que c’est la défaite de Drake Bell pic.twitter.com/CGTYU5aGwQ

– SareBear🐻 (@_BuonaSarah) 2 avril 2020

Kangourou

Kangourou parlait des volumes avec “Pas prêt à faire Nice” de Dixie Chicks après avoir parlé d’être toujours hanté par les rumeurs passées. Ce n’était pas sa voix la plus forte et elle n’était pas allée haut comme le fait Natalie Maines, mais il y a une voix rauque brute dans sa voix qui a toujours réussi à émouvoir. C’était comme si elle était un peu dépassée par sa propre histoire, perdant la qualité ici et là, mais elle est toujours une chanteuse convaincante (peut-être juste besoin d’un rappel de confiance).

Suppositions: Kangourou a révélé qu’elle n’avait jamais vécu en Australie, bien que son paquet d’indices la montre en train de tenir un kangourou en plastique comme “super indice”. Elle a également admis être nerveuse à chaque fois qu’elle monte sur scène; et ces nerfs ont un peu pris le dessus cette semaine.

Les juges ont eu du mal avec celui-ci tout au long de la saison, avec des indices sur le fait d’être une reine du drame à l’adolescence, une tragédie familiale, un frère aîné et d’avoir à regarder la vie passer de côté.

Jenny a fait mariner les indices pendant un certain temps avec Amber Rose, qui a eu des aspirations musicales. Nicole ne fait pas trop mal pour suivre le rythme du pays des performances passées à Leann Rimes, qui a certainement eu du mal dans la presse, bien que Robin pense que ce pourrait être l’Inde.Arie.

Internet, cependant, est de plus en plus convaincu qu’il s’agit de Jordyn Woods, à la recherche d’une redirection pour sa propre carrière après … eh bien, disons juste des désagréments basés sur la télé-réalité, bien que d’autres disent qu’ils s’en approchent , mais ce doit être Jordin Sparks.

Le kangourou est toujours très évidemment Jordyn Woods #TheMaskedSinger #MaskedSinger pic.twitter.com/et78xQNJR0

– 𝐜𝐨𝐰𝐛𝐨𝐲 𝐝𝐢𝐚𝐦𝐨𝐧𝐝 🤠 (@piccoladiamond) 2 avril 2020

#TheMaskedSinger @deidrebehar @CharlesAOKeefe J’ai interprété la flottaison de la piscine kangourou comme un indice de sa vie “à l’arrière” au pool house de Kylie Jenner. Cependant, j’ai aussi la référence des poupées.

– Adrianne Celeste (@ adrianneromcel2) 2 avril 2020

Je continue de vous dire que Jordyn Woods est le kangourou … vous vous rendez compte que vous la confondez avec Jordin Sparks? Woods n’a pas d’enfant … #TheMaskedSinger

– ra 🤎 (@rahroronah) 2 avril 2020

tigre blanc

tigre blanc a pris son congé depuis la dernière représentation du groupe A pour … empirer? C’était absolument atroce de haut en bas, prouvant à coup sûr qu’il est et a été le pire chanteur des trois saisons de ce spectacle. Mais au moins, il semble l’avoir embrassé et s’amuser.

Suppositions: White Tiger a révélé qu’il avait écrit un livre à succès, tandis que son nouvel indice le voyait passer la soie dentaire avant de tirer un swish aérien. Ken a pris une référence d’ampoule en watts à J.J. Watt, faisant pipi avec d’énormes athlètes.

Jenny pensait que swish pourrait faire référence à la vidéo de Katy Perry, dans laquelle Rob Gronkowski était, c’est donc son choix, et toujours le favori écrasant pour celle-ci. Nicole pensait que ce n’était pas Rob “Gorgonzola” mais pourrait être Joe “Macaroni” de “Magic Mike”, parce qu’il aime danser.

Honnêtement, Internet a été si sûr que c’était Gronkowski toute la saison, ils ont juste passé le show à tweeter combien ils souhaitaient qu’il rentre chez lui et à quel point c’était terrible. Honnêtement, ils n’ont pas tort. C’était assez rude.

#TheMaskedSinger White Tiger: Je suis tellement sexy Moi: pic.twitter.com/nehCfcf2W2

– Kaitlyn White (@paleo_kw) 2 avril 2020

#TheMaskedSinger bruh tigre blanc ne peut pas chanter! c’est un spectacle de chant pic.twitter.com/jjncjINsYn

– JustRen (@ JustRen5) 2 avril 2020

S’il vous plaît, que ce soit Gronk AKA White Tiger !!!!! Ce tigre était censé rentrer chez lui DES SEMAINES PLUS TARD !!! #TheMaskedSinger pic.twitter.com/GLh68A3MBi

– Jasmine Miller (@ jsmnmllr93) 2 avril 2020

RÉSULTATS DU GROUPE A

Il semble que ces chanteurs ne peuvent pas encore tout à fait se défaire de leurs groupes, car ils sont toujours en compétition en tête-à-tête. Après que chaque groupe se soit produit, le public a choisi son favori dans ce trio, envoyant celui qui a obtenu le moins de votes dans les trois derniers de la semaine. Serait-ce enfin la semaine que l’Amérique attendait?

Nous sommes un peu plus près de le découvrir, car ce public a bien fait et a chuté tigre blanc à juste titre en danger.

GROUPE B

Minou

Minou a donné une performance absolument sublime, facilement la plus forte de la nuit à ce point. Céline Dion n’est pas facile à chanter et pourtant elle y a investi sans crainte tant de cœur et de passion. Kitty est l’une des interprètes les plus vulnérables, et pourtant elle a une telle facilité de commande sur cette scène. Le contrôle de la respiration nous rend incertains, elle est une chanteuse pro, mais elle est néanmoins exceptionnelle.

Suppositions: Robert Redford a aidé Kitty à marquer son premier rôle, suggérant qu’elle est définitivement une actrice. Son nouvel indice venait de frapper Tree de la saison dernière, qui s’est avérée être Ana Gasteyer. Ont-ils travaillé ensemble?

Nicole pense toujours que ce pourrait être Nicole Richie, tandis que Jenny pense que l’indice de Redford pourrait simplement conduire à Sundance comme sa première pause. Jenny, cependant, pensait que Tree était une référence de film de Noël et est allée avec Vanessa Hudgens.

Robin, cependant, pensa peut-être à Emma Roberts pendant que Ken s’éloignait sur un membre avec Avril Lavigne … il a étiré ces indices jusqu’à présent, ils ont probablement cassé.

Internet ne faisait pas beaucoup mieux, cependant, avec des suppositions allant de Lucy Hale à Sarah Hyland à Jennifer Love Hewitt en passant par Lindsay Lohan à “une femme de race blanche” sans vraiment avoir aucune idée. Kate Bosworth semble cependant gagner du terrain grâce à la connexion avec Robert Redford.

Le Kitty est une femme de race blanche et c’est tout ce que je sais. #TheMaskedSinger #thekittymask pic.twitter.com/iE3gVUt2Rz

– BrittanySAzeez (@AzeezBrittany) 2 avril 2020

J’ai juste le sentiment que Kitty est Jennifer Love Hewitt … #TheMaskedSinger pic.twitter.com/L81Yc3bOTE

– Caitlin (@kikabelle) 2 avril 2020

Kate Bosworth est certainement la Kitty. La belle hétérochromie sur son costume suffit à me convaincre, mais l’indice Robert Redford de ce soir (The Horse Whisperer) était suffisant pour conclure l’affaire pour moi! #TheMaskedSinger

– Di Morris (@DiKamiLox) 2 avril 2020

banane

banane n’est pas un chanteur puissant, mais il sait divertir. Et contrairement à White Tiger, il peut porter une mélodie. Il n’a tout simplement pas beaucoup de portée ou d’inflexion. C’était un bon vieux karaoké de Lynyrd Skynyrd qui serait un énorme coup au honky tonk. C’était un départ total, avec râpe et grain, que son style crooner précédent, aussi.

Suppositions: Banana a appelé Blue Collar devine en disant que c’est un gars drôle, mais il n’est pas “drôle de stand-up”. Son gros indice était un mulet. Il suffisait de recentrer le panel, Jenny suivant les indices d’un type de bandeau qui est allé à la campagne, atterrissant sur le choix préféré d’Internet, Bret Michaels.

Ken a compris l’indice de Nicole de la semaine dernière et maintenant ils pensent tous les deux que ce pourrait être Brad Paisley, tandis que Robin pense que le traumatisme pourrait avoir été sa performance avec Miley et voici Billy Ray Cyrus.

Internet, cependant, était euphorique d’entendre Jenny jeter le nom qu’ils disaient depuis qu’ils avaient vu et entendu Banana pour la première fois. Il n’y a presque pas d’autre supposition sur Twitter que Bret Michaels.

La banane est Bret Michaels et je jure devant Dieu si ces gens ne le devinent pas #TheMaskedSinger pic.twitter.com/nOrfEhN58u

– Kaitlyn (@twowaymirrors) 2 avril 2020

MERCI, Jenny! La banane EST Bret Michaels! Il est grand temps que tu prononces son nom! #TheMaskedSinger Dites son nom !!

– Simon Wachiuri, HSC. (@Its_Wachiuri) 2 avril 2020

Une autre identité que je connais certainement est Banana … C’est Brett Michaels. #TheMaskedSinger pic.twitter.com/opEe0qU7IS

– Caitlin (@kikabelle) 2 avril 2020

Grenouille

Grenouille apporté la fête sur “Jump” de Kris Kross, qui est une parole facile à trébucher. Il a navigué sans effort, nous disant qu’il a un débit et une certaine habileté au micro. En fait, il est tellement à l’aise sur ces numéros de rap, nous sommes presque sûrs que c’est ce qu’il fait … ou a fait à un moment donné.

Suppositions: Frog a révélé qu’il n’est pas un danseur entraîné, mais il a clairement ramassé beaucoup de mouvements dans la rue en cours de route. Son principal indice cette semaine était un chevalier en armure brillante, ainsi que de répéter qu’il avait perdu sa passion pour la performance.

Ken est sur la bonne voie avec Sisqo parce que nous pensons tous à un rappeur qui est peut-être hors des projecteurs depuis un moment maintenant. Nous ne sommes pas vendus si Robin reste avec Omarion, mais Jenny a suivi le chevalier des chevaux de Troie jusqu’à Lil Romeo.

Quant à Twitter, le jeu auquel ils jouent à chaque fois que Frog présente des indices supplémentaires consiste à voir comment ils s’intègrent à Bow Wow. Jusqu’à présent, tout a fonctionné et ils ne bougent pas sur cette supposition. Nous ne pouvons pas leur en vouloir.

Bow wow est définitivement la grenouille. Dans Like Mike, l’équipe pour laquelle il a joué s’appelait les chevaliers. #TheMaskedSinger pic.twitter.com/czPOIj7Nrc

– kencetta jones (@beautifulbella_) 2 avril 2020

Moi quand je les ai entendu deviner lil Roméo au lieu de Bow Wow pour la grenouille. #TheMaskedSinger pic.twitter.com/FWFrLWonGI

– Tee 🍍 (@lilphineapple) 2 avril 2020

Je sais à 100% qui est la grenouille, il était dans un film comme Mike, Roll Bounce, et bien d’autres, et personne n’est autre que Bow Wow #TheMaskedSinger. pic.twitter.com/k0zVSncD3B

– Nicholas_Sye (@ NicholasSye1) 2 avril 2020

RÉSULTATS DU GROUPE B

Pas aussi évident que le groupe A, mais le chanteur qui semblait le plus faible de ces trois interprètes était Banana. Il a été impressionnant ces dernières semaines et il n’était pas mauvais, mais Kitty et Frog l’ont vraiment apporté. Le public soutiendrait-il le rap plutôt que le chant?

Il s’avère qu’ils le feraient, parce que le chanteur en danger de ce groupe était en effet banane.

GROUPE C

Ange de la Nuit

Ange de la Nuit est toujours le leader du peloton sur cette émission, dans une saison où les femmes sortent fortes. Elle était transcendante et tellement magnifique sur “Rise Up”, sa voix avait tellement de puissance, de passion, de portée et de contrôle. C’était absolument stellaire, même si nous sentions que le masque l’empêchait en quelque sorte de toucher son plein potentiel (peut-être restreindre les mouvements de la bouche?)

Suppositions: Night Angel a clairement indiqué qu’elle était bien plus qu’une simple voix, elle est un magnat à part entière, ce qui correspond à la meilleure estimation d’Internet de Kandi Burruss, mais le panel a plaisanté en disant que ce devait être Oprah.

Plus sérieusement, Robin pense que cela pourrait être la sœur de Toni, Tamar Braxton. Jenny a pris le costume littéralement à “Angel in Disguise” de Brandi. Ken pense que le tricycle dans le paquet d’indices mène à Tisha Campbell.

À ce stade, Kandi Burruss stans ne fait qu’apprécier ses concerts à chaque fois que Kitty monte sur scène, car maintenant c’est leur fille et ils ne peuvent pas comprendre comment les juges ne peuvent pas l’entendre.

#TheMaskedSinger Night Angel est un magnat. Elle a écrit des chansons pour l’enfant de Destiny et Ed Sheeran la liste continue. Elle a également la chambre Kandi. Elle fait partie des Real Housewives d’Atlanta. BONJOUR KANDI BURRUSS! pic.twitter.com/J38x7eAoyU

– 🌹✨R_Le’Rose🌹✨ (@r_lerose) 2 avril 2020

Kandi a construit un empire et elle est d’Atlanta. Elle est Night Angel. #TheMaskedSinger pic.twitter.com/nxTgqpBWtj

– Lady Geni (@erjefferson) 19 mars 2020

Je suis sur le point de sauter à travers l’écran et de gifler ce panneau, l’ange de la nuit 👼 est Kandi #TheMaskedSinger pic.twitter.com/85TDlAmGll

– Anfernee Young (@AnferneeYoung) 2 avril 2020

Rhinocéros

Rhinocéros a secoué la maison sur “What a Man Gotta Do” de Jonas Brothers, mais n’a pas pu cacher ce twang country signature dans sa voix. Il a une qualité et un ton naturels à sa voix. C’est le genre de son doux qui est la signature d’un artiste-compositeur-interprète country.

Suppositions: Rhino a laissé entendre qu’il n’était pas aussi grand que le panel le pense, mais Jenny ne l’achète pas. Il a également montré une machine à sous et a essentiellement dit d’arrêter de penser aux athlètes car il est un musicien qui a vendu des albums et fait partie des charts Billboard.

Nicole pense que c’est peut-être Vince Gill, basé sur des indices religieux antérieurs, mais le public l’a hué sur celui-ci. Robin s’est éloigné des chanteurs pour Duff McKagan de Guns N ‘Roses.

Jenny a ignoré le déni de l’athlète et les indices du Billboard et à peu près tous les indices, sauf qu’il a été sauvé par une femme ange pour atterrir sur Derek Jeter, se battant avec sa propre supposition de Chris Evans plus tôt. Comment peut-elle être à la fois la meilleure et la pire des devinettes de cette émission?

Le déni de l’athlète a laissé Internet brouiller un peu alors qu’ils jetaient la conjecture de Barry Zito et se concentraient sur de grands chanteurs country comme Tim McGraw ou Sam Hunt. Je lui souhaite des accessoires, car même les détectives de Twitter n’ont pas encore craqué celui-ci.

#TheMaskedSinger le rhinocéros est sam chasser 6’3 derrière! pic.twitter.com/pFAvCP8kSk

– agacé toujours (@ pessimisticone1) 2 avril 2020

Rhino sonne comme l’un des gars de Florida Georgia Line #TheMaskedSinger

– Keeyduh 👑🦋 (@_keeyduh) 2 avril 2020

Est-ce que quelqu’un d’autre pense que le Rhino ressemble à @BrettYoungMusic ou est-ce juste moi? 🤷🏼‍♀️🤷🏼‍♀️ #TheMaskedSinger

– Ashley Phillips (@ acopenhaver6) 2 avril 2020

Astronaute

Astronaute juste roulé tout le monde en exécutant sincèrement “Never Gonna Give You Up”. Il a eu du mal à bouger, à respirer et à chanter tout en même temps, mais il a une tendre qualité de voix, avec une douce innocence. Et ce fausset! Ce n’est pas un artiste de scène naturel, mais il a apporté beaucoup d’énergie.

Suppositions: Il a dit qu’il n’avait jamais suivi de formation vocale traditionnelle, alors que son super indice était un record de la Terre battu. Il a également parlé à nouveau de la façon dont sa carrière a déraillé en raison de la négativité quand il était plus jeune, ce qui l’a obligé à recommencer et peut-être à réorienter son attention.

Jenny pensait que peut-être tous les indices passés conduisaient au candidat “American Idol” et au candidat “Star Search” David Archuleta. Ken a pris la supposition de Will Arnett la semaine dernière et a décidé que c’était JC Chasez.

Nicole est allée jusque-là avec une supposition très paresseuse basée sur le mot «attache». Hé, ça ressemble à Ryan Tedder. Et lui? Cette saison est-elle trop longue pour ces panélistes? Le téléphonent-ils maintenant?

Bien qu’ils soient incertains sur certains de ces masques, Twitter a été solide dans leur supposition que l’astronaute est Hunter Hayes. Ils n’ont jamais hésité là-dessus et ne font que réaffirmer leur conviction à chaque performance.

Je suis toujours dans le train “Hunter Hayes est l’astronaute” … #TheMaskedSinger pic.twitter.com/xhdWO9IsuK

– Caitlin (@kikabelle) 2 avril 2020

L’astronaute a déclaré qu’il détenait un record. Et Hunter Hayes a présenté 10 spectacles en 24 heures. Ce qui est … un record. #TheMaskedSinger pic.twitter.com/uAJaxJLcx6

– Two Thousand Hunty (@RufusDeWayne) 2 avril 2020

La semaine où les juges ont deviné Hunter Hayes pour Turtle lorsque Hunter Hayes est l’astronaute. #TheMaskedSinger pic.twitter.com/0QCICoDDdU

– amanda (@trxpsxng) 2 avril 2020

RÉSULTATS DU GROUPE C

Un autre groupe difficile sans un terrible artiste parmi eux – cela deviendra beaucoup plus difficile quand White Tiger disparaîtra finalement – si nous devions choisir l’homme (ou la femme) étrange, nous irions probablement avec Astronaut. Il ne se sentait pas aussi fort ou confiant cette semaine que les deux autres, et ils ont également été plus constants tout au long de la saison.

Le public a cependant estimé que Rhinocéros n’a pas été aussi fort cette semaine, l’envoyant affronter White Tiger et Banana dans les trois derniers.

DÉMASQUER

Il est temps pour White Tiger de partir, alors que devons-nous faire, chanter, danser, chanter ou prier pour que cela se produise? Sérieusement, toute la compétition sera élevée une fois qu’il sera parti.

Parmi les trois derniers, White Tiger est le pire d’entre eux, Banana arrivant juste au-dessus de lui. Honnêtement, grâce à Rhino, nous avons fait assez pour rester, mais ce public ne le ressentait clairement pas.

Heureusement, ce n’était pas à eux car c’était le panel qui prendrait la décision finale. Malheureusement, ils semblent vraiment apprécier White Tiger semaine après semaine. Bien sûr, il apporte la fête, mais comme Nicole l’a dit à quelques reprises, il ne chante que n’importe quelle vieille note et s’en fiche. Pouvons-nous exiger un peu plus que cela de nos chanteurs?

En fin de compte, ils ont fait la bonne chose, en envoyant Banana en sécurité, suivi de Rhino, ce qui signifie qu’il était enfin temps de dire au revoir à Tigre blanc.

Rob Gronkowski a finalement deviné le monde du sport, mais Nicole a changé de cap encore une fois et est allé avec le grand John Cena. Ken était aux côtés de J.J. Watt, tandis que Jenny a suivi les indices là où Robin a atterri, faisant écho à Rob Gronkowski.

Sérieusement, ce fut l’un des choix les plus faciles de la saison car il était si évident Rob Gronkowski à quiconque a fait du sport ou vu ses pitreries, son énergie et sa danse sur le terrain. Tellement bon sur Robin et Jenny pour avoir débarqué ce gros tigre.

La semaine prochaine, les huit premiers se mélangent et se séparent à nouveau alors que la moitié d’entre eux entrent en scène avant qu’un autre ne rentre à la maison, mercredi à 20 heures. ET sur Fox.

