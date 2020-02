The Masked Singer Recap Saison 3, épisode 2: La légende de la comédie démasquée

“Le chanteur masqué” mélange son format cette saison, ce qui signifie que plutôt que de passer à un tout nouveau groupe de stars, nous nous en tenons à ce “Groupe A” pour le moment.

C’est une décision avisée, car elle nous permet de mieux nous concentrer et peut-être de mieux connaître Kangourou, Lama, Miss Monster, Turtle et White Tiger en les regardant pendant les semaines consécutives, plutôt que d’attendre près d’un mois pour qu’ils réapparaître.

Jason Biggs a été démasqué sur le panneau, parce que les panélistes invités sont apparemment une chose récurrente maintenant. Est-ce parce que nos panélistes réguliers sont si mauvais dans leur travail?

Bien sûr, après le révélation de Lil Wayne la semaine dernière, ils ne se trompent peut-être pas autant de tirer pour la lune avec une partie de leur supposition … bien que Beyonce ne fasse toujours pas ce spectacle.

Cette semaine, c’était encore une autre grande star démasquée avant que ce groupe ne passe à la ronde de championnat du groupe A de la semaine prochaine. De là, les trois masques restants passeront aux finales réelles et nous passerons enfin au groupe B.

Comme toujours, l’interprète le plus faible a obtenu la botte, mais nous allons toujours vous faire passer au travers des suppositions terribles (et parfois bonnes) faites par notre illustre panel de Robin Thicke, Jenny McCarthy, Ken Jeong et Nicole Scherzinger premier. Nous faisons cela parce que nous aimons … vous torturer._

LAMA

Lama a fait une très bonne performance sonore de “It’s Not Unusual” de Tom Jones. Mais alors qu’il avait un son plus poli cette semaine, ses mouvements étaient toujours plus en phase avec un comédien qu’avec un artiste de scène. Toute son ambiance ne fait que crier la comédie, et même quand il a frappé chaque note, nous ne pensons toujours pas au chanteur professionnel.

Suppositions: Cette semaine, Llama a déclaré qu’il lui avait fallu un certain temps pour trouver le succès dans sa carrière, et a déclaré qu’il était “très probablement trouvé près des canons de tir. Un jeu de mots sur le nom de Nick ou Johnny Knoxville, comme Jason songeait.

Robin pensait peut-être à Zack Galifianakis, tandis que Ken pensait que ce n’était pas sa co-star “Hangover”, mais sa co-star “Community” Joel McHale. Nicole obtenait une ambiance de stoner, pensant à Woody Harrelson et Matthew McConaughey parce que Lil Wayne l’a tirée pour la lune!

Quant à Internet, ils ont encore une idée de qui il s’agit, avec des suppositions sporadiques comme Kelsey Grammer et Drew Carey mélangées avec beaucoup de «je ne sais pas».

#TheMaskedSinger ooohhhhhh je suis tellement folle parce que je sais que je connais la voix du lama et elle ne sortira pas pic.twitter.com/5NlXeMJWrD

– LINDA CARTER (@ 1DERWOMAN43) 6 février 2020

Lama … peut-être? Honnêtement, je n’en ai aucune idée, le groupe A me stresse #TheMaskedSinger pic.twitter.com/mj4btns9H8

– Manda_Nicole (@ Amanda85765482) 6 février 2020

Mes frères et moi sommes sûrs à 100% que le Lama est Drew Carrey … Cela vient d’une famille qui a regardé le Drew Carrey religieusement et dont la ligne est de toute façon répétée! #TheMaskedSinger pic.twitter.com/RDoXOYgWGA

– Caitlin S. (@kikabelle) 6 février 2020

MISS MONSTER

Miss Monster a obtenu “Fancy” avec sa propre interprétation de la chanson classique de Bobbie Gentry. Cette semaine, plus encore que la dernière, elle dégageait une ambiance de chanteuse de R&B à l’ancienne. Ses mouvements physiques étaient limités, mais ce costume n’offre pas grand-chose. Et elle a définitivement mis sa propre ambiance sur la chanson sans s’envoler, mais en y mettant du grain et du cœur à la place.

Suppositions: Son colis montrait une reine des échecs et elle a dit qu’elle avait été élue “très probablement en présence de la royauté”. Si clairement, elle a joué pour la royauté à un moment donné au cours de sa carrière sûrement illustre. Nous sommes convaincus qu’elle remplit cette machine à sous légendaire cette saison.

Jenny pense à Mary Wilson de The Supremes, tandis que Jason est devenu plus abstrait avec Priscilla Presley, transformant la royauté en King of Rock ‘n Roll. La supposition de Ken était absolument terrible; ce n’est pas Céline Dion. Allez, c’est l’une des voix les plus emblématiques de la musique!

Mais une autre voix emblématique est Chaka Khan, et cela reste la supposition préférée d’Internet (mais pas la seule). Nous ne savons pas pourquoi elle ressentirait le besoin de se racheter ou de prouver quoi que ce soit comme OG Monster T-Payne l’a fait.

Miss Monster est Mme Chaka #TheMaskedSinger pic.twitter.com/ixKZHpKjHl

– 𝓒𝓪𝓽𝓱𝓮𝓻𝓲𝓷𝓮 𝓖.🖤 (@_GCatherine) 6 février 2020

Mesdames et messieurs MISS MONSTER #TheMaskedSinger Je l’appelle maintenant! pic.twitter.com/OHfK2bhnvT

– TeeTee (@CatchMyViibe) 6 février 2020

Je pense que #MissMonster est Mme Tina Turner! #TheMaskedSinger @MaskedSingerFOX pic.twitter.com/tHQWCZeTZF

– Charity Cram (@ cacram81) 6 février 2020

TIGRE BLANC

tigre blanc est reparti avec le rap, cette fois en prenant “Good Vibrations” de Marky Mark. Sa danse était hors du rythme et son rap n’était pas génial, mais il a fait ressortir quelques mouvements de danse classiques. Écoutez, les gars, ce n’était pas bon. Il a même oublié les paroles qu’il interprétait si mal à un moment donné. Mais bon, il a passé la soie dentaire.

Suppositions: Il a été élu “le plus susceptible d’aller au tapis pour un ami”, et son colis a laissé tomber plus d’indices sur certains sports impliquant des tapis (lutte, boxe, MMA). Mais il a également souligné qu’il était connu pour célébrer, comme la danse de zone d’extrémité ou quelque chose.

Jason a donné une supposition solide avec Hulk Hogan parce que Tiger est énorme et Hulk a à peu près autant de rythme. Robin, cependant, a pris nos indices du Super Bowl pour s’aligner sur Internet en pensant que cela pourrait être Rob Gronkowski.

Internet pense toujours à Gronk, mais cette semaine, ils ont semblé encore plus étonnés de voir comment sa performance avait fait naufrage.

Je regarde le tigre blanc sans rythme #themaskedsinger pic.twitter.com/PIcyncS4VY

– 💋 (@CovergirlAyyyee) 6 février 2020

Le tigre blanc est totalement GRONK – découvrez ces mouvements !!

Je te vois Rob Gronkowski alias The White Tiger #TheMaskedSinger pic.twitter.com/ehs2APkxJy

– stephanie (@ sobst84) 6 février 2020

Gronk était à Wrestlemania 33 !! White Tiger est à coup sûr @RobGronkowski #TheMaskedSinger

– Emma (@ Emmy415) 6 février 2020

KANGOUROU

Kangourou a suivi une performance puissante dimanche soir en affrontant “You Know I’m No Good” d’Amy Winehouse et en se révélant l’une des chanteuses les plus fortes de ce groupe. C’est intéressant parce qu’elle fait simplement des va-et-vient en chantant, et pourtant sa voix a tellement de profondeur et d’authenticité que si elle est un vrai pro. Est-ce un vrai talent caché?

Suppositions: Voté le plus susceptible «d’apparaître sur une liste avec Seal et Mike Tyson», suivi par «Et j’aurais pu l’être». C’est un indice intrigant mais déroutant. Robin l’a apporté à la star de la WNBA, Candace Parker.

Jason a pris l’indice de “nouveau départ” pour penser à la star de “Fresh Prince” Tatyana Ali, tandis que Ken pensait que c’était l’épouse de la star de la NBA, Dwyane Wade, Gabrielle Union. Est-ce que l’un d’entre eux pourrait cacher cette voix? Ou est-ce le choix initial d’Internet, Jordyn Woods, sauf que l’indice “baby roo” suggère un enfant.

En fait, Internet a officiellement décidé qu’ils étaient perplexes, mais cherchait Kangaroo à trouver ce qu’elle cherchait dans cette émission.

Kangourou, idc qui vous êtes rn, tout ce que je sais c’est que vous êtes une reine et n’abandonnez jamais car vous êtes un combattant. #TheMaskedSinger #MaskedSinger pic.twitter.com/ZUp5XpN5En

– Sabryia🐉 (@_siilah) 3 février 2020

Tout le monde essaie de comprendre qui est Kangourou sur la base des indices #TheMaskedSinger pic.twitter.com/6KE5h1jzxb

– sean garcia (@ reloadedneo03) 6 février 2020

Le kangourou est Tatiana Ali parce qu’elle est dans une tenue de boxe qui correspond à Muhammad Ali et quand elle a trempé le ballon de basket, la chemise des gars a dit Dee Jay, car à l’ouverture du prince, Will Smith a trempé un ballon de basket et était ami avec DJ Jazzy Jeff. #TheMaskedSinger pic.twitter.com/K8fTNUzxbU

– THE STUNT HUNTER (@MTGBAKER) 6 février 2020

TORTUE

Tortue a eu une voix douce et émouvante sur “Say You Won’t Let Go” de James Arthur. Ce fut la performance d’un chanteur poli et confiant qui a été monté sur scène plusieurs fois auparavant. Il a l’une des voix les plus fortes de ce groupe, avec un falsetto doux au sommet.

Suppositions: Élu le plus susceptible de «chasser le butin», Turtle a acheté son côté ludique et sexy avec son indice sur scène. Ses indices sur le paquet cette semaine étaient centrés sur la rébellion à l’école, alors est-ce un mauvais garçon qui essaie de se casser?

Ken pense toujours à un groupe de garçons, se contentant d’AJ McLean. Jenny est d’accord avec le groupe de garçons, mais Robin est allé dans une direction différente du paquet rock et a jeté Billie Joe Armstrong, ce qui serait un départ vocal à coup sûr.

Nicole est aux côtés de Zac Efron en tant qu’acteur, et Zac est définitivement prouvé en tant que chanteur et un peu mauvais garçon et certainement quelqu’un qui a chassé le butin … et l’a obtenu … beaucoup. Cependant, Internet pense toujours à Jesse McCartney (avec une longueur incroyable pour déchiffrer un indice).

“Ne vous délectez jamais de mon école – Tortue”

Ne le fais pas

Délirer

Déjà

À

ma

École

Tortue

D R E A M S T

DREAM STREET

C’est Jesse McCartney, les gars. #TheMaskedSinger pic.twitter.com/oxP8KDkeAY

– Katie (@KatieeJarviss) 6 février 2020

Soooo sommes-nous d’accord pour dire que la tortue est Jesse McCartney? #TheMaskedSinger pic.twitter.com/OYs9wcvttY

– TeeTee (@CatchMyViibe) 6 février 2020

Mon visage quand les gens devinent … Surtout que nous savons tous que la tortue est Jesse McCartney. #TheMaskedSinger pic.twitter.com/l8dxooz36b

– Caitlin S. (@kikabelle) 3 février 2020

DÉMASQUER

D’une manière ou d’une autre, les performances horribles de White Tiger n’étaient pas suffisantes pour le renvoyer chez lui, ce qui a provoqué un désastre pour Llama, même s’il l’a vraiment intensifié cette semaine. Le deuxième chanteur le plus faible, cependant, nous ne pouvons pas être trop fous à ce sujet … pour le moment.

La dernière supposition confiante de Nicole était terrible: Woody Harrelson. Robin a pris une toute nouvelle direction avec Adam Carolla, mais Ken tenait bon avec Joel McHale. Jenny l’a commuté et a pris la station de radio de Seattle pour aller avec Kelsey Grammer. Jason, cependant, pense toujours à Johnny Knoxville.

Il était très confiant, mais aussi très mal. En fait, pour la deuxième fois en deux émissions, le panel ne savait pas qui c’était avant Drew Carey a été révélé. Internet avait une idée, mais c’était des fans inconditionnels de la sitcom de Drew.

Les fans de “The Drew Carey Show” savent qu’il aimait faire un épisode musical ou deux ou douze tout au long de la série, et il a définitivement montré qu’il avait du pitch et des pipes à l’époque. Mais il a vraiment intensifié son jeu cette semaine et a livré une voix encore plus forte.

“The Masked Singer” continue les mercredis à 20 heures. ET sur Fox.

