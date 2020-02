The Masked Singer Recap Saison 3, épisode 3: Une autre légende se dévoile

Il est temps de dire au revoir à Kangaroo, Miss Monster, Turtle et White Tiger sur “Le chanteur masqué” mais nous en reverrons trois plus tard sur la route.

Après l’épisode de cette semaine, nous passons à un nouveau lot de six chanteurs masqués alors que les trois artistes survivants de l’épisode de cette semaine attendent la prochaine compétition.

Tout cela fait partie du nouveau format de l’émission et nous le creusons définitivement dans la mesure où nous pensons avoir une chance de mieux connaître ces artistes en passant quelques semaines d’affilée avec eux avant de passer à autre chose.

La panéliste invitée masquée de cette semaine a été révélée comme nul autre que Leah Remini, qui a hilairement lutté pour enlever le simple masque qu’elle tenait devant son visage sur un bâton – se moquant totalement du ridicule du spectacle qu’elle venait de rejoindre.

«C’est tellement ennuyeux parce que quand tu es à la maison, tu es comme si c’est évident, et tes suppositions sont si stupides en général. Mais maintenant je suis cette personne. Parce que quand tu es ici, c’est difficile! elle a déploré à mi-chemin du spectacle.

Les quatre derniers membres du groupe A se sont réunis pour une version rollocking de l’hymne KISS “I Wanna Rock N Roll All Night” qui a clairement montré que l’un d’eux n’est pas un chanteur. White Tiger a-t-il fait autre chose que danser?

Et pourtant, il a déjà survécu à Lil Wayne et Drew Carey. Pourrait-il survivre à ce que Nick Cannon a appelé les championnats du groupe A et se qualifier pour les neuf derniers?

Comme toujours, l’interprète le plus faible a obtenu la botte, mais nous allons toujours vous faire passer au travers des suppositions terribles (et parfois bonnes) faites par notre illustre panel de Robin Thicke, Jenny McCarthy, Ken Jeong et Nicole Scherzinger premier. Nous faisons cela parce que nous aimons … vous torturer._

TORTUE

Tortue a trouvé un ajustement naturel pour sa cadence et son style de performance avec “There Nothing Holdin ‘Me Back” de Shawn Mendes. Il a également apporté de grands mouvements de danse sur scène, ce qui le place dans cette catégorie de boys band ou de pop star à la Justin Bieber (mais pas lui, évidemment). Il a une grande voix pop et a vraiment commandé chaque instant de cette performance.

Suppositions: Eh bien, selon Nick Carter sur “WWHL” cette semaine, ce n’est pas lui sous le masque, même s’il dit que le costume a été fait à l’origine pour lui; il était juste trop occupé pour s’engager dans le spectacle.

Turtle a révélé qu’il avait passé une matinée avec Nicole, ce qui l’a rendue rouge vif en un instant. Son paquet d’indices comportait également des symboles alpha et oméga, une carte de la Corée du Sud et le vit appuyé sur un terrain de football.

Jenny a pris un autre nouvel indice, une batte, pour s’appuyer sur son choix de Nick Lachey, car il possède une équipe de baseball de ligue mineure. Leah pensait peut-être à Jaden Smith (ce qui serait énorme pour ce spectacle), mais Nicole pense que c’est peut-être Hunter Hayes, qui a fait une tournée en Corée.

Mais Internet ne peut pas croire que personne n’ait encore pensé à Jesse McCartney, car ils ont tout fait depuis la première semaine de compétition! Ils ont même parcouru des images de concerts de Jesse pour prouver que ce sont ses mouvements. L’indice DREAM STREET de la semaine dernière a scellé l’accord pour nous.

Encore une fois, je soumets une preuve vidéo que Jesse McCartney est Turtle. Ce joli petit flip de cul qu’il fait avec sa main gauche. REGARDEZ-LE @MaskedSingerFOX #TheMaskedSinger pic.twitter.com/6TNgNB021S

– Rebecca (@RebeccaaRach) 13 février 2020

LA TORTUE. JESSE MCCARTNEY. CARTE DE CORÉE / ÂME. BELLE / ÂME / TOUR. IL A PASSÉ UN MATIN AVEC NICOLE. JESSE ET LES POUPÉES DE CHAT PUSSY ÉTAIENT SUR RHE AUJOURD’HUI EN 2008. LA TORTUE EST JESSE MCCARTNEY. SUR DIEU #TheMaskedSinger pic.twitter.com/cOQAZKQKys

– les décisions que je ne devrais pas prendre sur 3 heures de sommeil (@ ChelseaErin98) 13 février 2020

Turtle était Séoul censé être un coup d’envoi ou était-ce un indice de (Beautiful) Soul, Jesse McCartney, vous n’êtes pas habile #TheMaskedSinger #MaskedSinger pic.twitter.com/uLNpnUztUP

– 𝐜𝐨𝐰𝐛𝐨𝐲 𝐝𝐢𝐚𝐦𝐨𝐧𝐝 🤠 (@twentydiamond) 13 février 2020

MISS MONSTER

Miss Monster a une telle grâce et une telle présence, elle n’a pas eu besoin d’apporter autre chose qu’elle-même sur le morceau iconique “You Don’t Own Me”. C’était plein de courage, de force et de passion, même si elle ne bougeait guère sur la scène. C’est une artiste qui sait que sa voix est la star.

Suppositions: Elle a obtenu l’amour de son coiffeur, ainsi que des objets sur une corde à linge comme des chaussettes blanches, une pizza et un ours. Serait-ce des références à Chicago? Le choix préféré d’Internet est né là-bas … hmmm, en effet!

Jenny, en tant que compatriote de Chicago, a découvert ces indices et a trouvé son chemin vers la reine Latifah, qu’elle a liée à son film “Chicago”. Mais c’est un peu exagéré, bien qu’il y ait un indice de redevance.

La Valentine de Miss Monster a laissé entendre qu’elle et Robin avaient un rendez-vous à Las Vegas, mais cela pourrait être basé sur la performance ou dans n’importe quel théâtre. Leah a sauté sur le train de Mary Wilson, tandis que Nicole pensait qu’elle connaissait la voix, choisissant Gloria Gaynor. Robin a même rencontré Gloria là-bas, mais Internet dit non.

Ironiquement, après le départ de Miss Monster, Nicole a soudainement pensé qu’elle avait le ton d’une Chaka Khan, rattrapant enfin Internet. Pourrait-elle essayer de cacher sa voix? Il y a quelques suppositions de Tina Turner, mais le consensus demeure Chaka Khan.

Miss Monster est Chaka Khan fin de la discussion #TheMaskedSinger pic.twitter.com/T0KWbPCMXc

– The Realist (@ IamNajm9) 13 février 2020

Si vous n’entendez pas @ChakaKhan

dans Miss Monster, vous ne connaissez pas vraiment la musique, hein? #TheMaskedSinger pic.twitter.com/EXLZOl0HIl

– Kenysha (@ LadyJOKER7804) 13 février 2020

Miss Monster est connue pour ses cheveux … C’est légitime pas que les gars durs … #TheMaskedSinger pic.twitter.com/ySrs6bPgg2

– Caitlin S. (@kikabelle) 13 février 2020

KANGOUROU

Kangourou a jusqu’à présent l’une des voix les plus fortes de la compétition, remplie de cœur et de passion. Elle a magnifiquement ému les “Diamants” de Rihanna, et était en fait plus forte dans les premiers vers de la chanson alors qu’elle nous entraînait dans son monde et sa force découverte à travers la douleur et le chagrin.

Suppositions: C’est incroyable que personne n’ait encore compris ce candidat, car elle a une voix si forte et puissante. Pourrait-elle vraiment être quelqu’un qui n’a jamais poursuivi le chant, atteignant la célébrité par une autre avenue? Si c’est le cas, c’est un talent assez secret!

Son colis cette semaine provenait de son frère, qui a parlé du fait qu’elle avait affaire à des haineux et qu’elle avait dû intensifier ses efforts après une tragédie familiale. Un modèle réduit d’avion et d’ange nous fait nous demander si elle a perdu quelqu’un dans un accident d’avion.

Kangourou a dit qu’elle était assise à la même table avec Leah Remini, ce qui pourrait suggérer son bref passage dans “The Talk”, ou même dans sa série “Scientology and the Aftermath”. Ken, cependant, a pris l’ange pour signifier Victoria’s Secret et est allé avec Rosie Huntington-Whitely.

Nicole, cependant, pense à Lindsay Lohan sur son arc de rédemption, mais Jenny pense que Jordin Sparks correspond à tous les indices. Et elle a subi une tragédie familiale récente, intensifiant considérablement sa famille (y compris un jeune frère).

Mais Internet n’est toujours pas sûr sur celui-ci, bien que d’autres montent à bord de Jordin Sparks, même en voyant l’avion comme une référence à son hit, “No Air”. Mais d’autres pensent encore à Jordyn Woods ou sont totalement perdus.

Est-ce le kangourou Jordin Sparks? 🤔 #TheMaskedSinger pic.twitter.com/o0pThqgL4r

– Gracie Minor (@graciebminor) 13 février 2020

#TheMaskedSinger

Le kangourou est Jordin Sparks …

Le nom de son fils est DJ pic.twitter.com/wkaAf4Po55

– Shannon (@SkolShannon) 6 février 2020

moi: “je ne suis pas vraiment dans cette saison”

aussi moi: “LE KANGOUROU A DIT QU’ILS SONT ASSIS À LA MÊME TABLE ET LEAH REMINI ET JORDYN WOODS ONT DEUX ÉTÉ SUR LA TABLE ROUGE PARLER AVEC JADA PINKETT SMITH DONC LE KANGOUROU EST JORDYN WOODS-”

#TheMaskedSinger pic.twitter.com/Rpt3CChfPe

– kathleen (@kathleen_hanley) 13 février 2020

TIGRE BLANC

tigre blanc n’a pas encore essayé de chanter sur ce spectacle, parlant de son chemin à travers “We Will Rock You” de Queen et ainsi de suite. Était. Terrible. Non seulement il ne peut évidemment pas chanter, mais il n’a pas non plus de rythme ni de timing. Sérieusement, il est facilement le pire chanteur de l’histoire de ce spectacle. Mais le public semble l’aimer de toute façon parce qu’il ressemble à un mec assez amusant.

Suppositions: Son Valentin pour Jenny a dit que son mari, Donnie Wahlberg, l’aimerait encore plus. De nouveaux indices ont montré qu’il était un joueur de retour à l’université, mais aussi des images d’un téléphone décroché et des pépites de beurre et des quartiers.

Maintenant, Gronkowski a joué pour les Pats aka les Patriots, et Jenny a tout de suite compris ces indices, le sélectionnant également. Internet le sait depuis des semaines, mais c’était agréable de voir les indices se confirmer.

Mais Nicole pense que c’est trop évident, soulignant qu’ils n’ont pas réussi à deviner qui que ce soit jusqu’ici, alors elle est allée avec Joe Manganiello. Mais Ken s’est éloigné du mur et a décidé que c’était Fabio qui cherchait la rédemption après avoir pris un oiseau au visage sur des montagnes russes.

Sérieusement, c’est Gronk. Ça doit être. Il n’y a personne d’autre qui correspond aux indices, qui bouge comme lui et ouais … c’est Gronk. Même Internet le sait. Ils savent aussi que c’était douloureux.

Écouter les performances de White Tiger, c’est comme … # TheMaskedSinger pic.twitter.com/w0HDAE6RVH

– Ouais je sais. Pas un clown, mais tout le cirque. (@ HappyZebra2037) 13 février 2020

Une partie sous-estimée de cette saison de #TheMaskedSinger est la capacité du producteur à empêcher Gronk (alias #WhiteTiger) d’essayer de chanter. Il ne chante littéralement qu’en groupe et rappe en solo … et je ne suis même pas sûr que son micro soit allumé pendant ce numéro de groupe d’ouverture.

– Benjamin Parva (@BenParva) 13 février 2020

Si c’était “The Masked Entertainer” alors je ne serais pas aussi gêné par le #whitetiger qui arrive jusque-là, mais c’est #TheMaskedSinger et les juges lui ont à peu près dit qu’il ne pouvait pas chanter, mais qu’il voulait quand même qu’il top 9? J’ai fini. pic.twitter.com/G0cveUYEQz

– Vereen (@ reeni354) 13 février 2020

DÉMASQUER

S’il y a une justice dans le monde, nous verrons tous le visage souriant de Rob Gronkowski alors qu’il retire dramatiquement ce masque de Tigre blanc. Mais il a survécu à deux éliminations jusqu’à présent, nous sommes donc un peu inquiets que son sens du spectacle et l’amour du panel puissent influencer le public.

Cela signifie de mauvaises nouvelles pour Miss Monster, qui n’apporte tout simplement pas autant de piquant à sa présence sur scène. Elle n’a pas non plus la profondeur de la passion que Kangourou a apportée chaque semaine. Turtle, quant à lui, est un artiste né.

Miss Monster est une chanteuse légendaire, mais elle peut manquer de l’excitation nécessaire pour se connecter avec ce public. Et il s’avère que c’est exactement ce qui s’est passé alors que White Tiger a survécu pour passer au Super Nine.

Ce fut la fin de la route pour Miss Monster. Alors maintenant, c’était aux dernières suppositions de voir qui c’était. Pour nous, nous avons sauté à bord avec Internet, se sentant comme si Chaka Khan correspondait le mieux aux indices (surtout après l’accent mis sur Chicago ce soir).

Nicole a rassemblé les indices sur les cheveux et le camouflage pour enfin atterrir sur Chaka Khan également (elle avait un album intitulé “Camouflage”), avec Robin la rejoignant. Ken pense que Reba McEntire, Jenny a soutenu Queen Latifah, Leah a glissé vers Mary Wilson.

En fin de compte, Nicole et Robin sont devenus les deux premiers panélistes à se faire une idée cette semaine – Nick disant qu’il avait toujours su – comme Chaka Khan et ces verrous emblématiques ont été révélés

La semaine prochaine, nous passons au groupe B et à six nouveaux concurrents: banane, éléphant, grenouille, minou, souris et taco.

Et cette semaine, nous allons laisser Twitter conclure notre couverture avec leurs réflexions sur les résultats de cette semaine:

le tigre blanc: * chante chaque note hors note *

les juges: #TheMaskedSinger pic.twitter.com/GUEnSkhJZo

– kathleen (@kathleen_hanley) 13 février 2020

YA LANCE CHAKA KHAN ET GARDE LE TIGRE BLANC?

L’audace. #TheMaskedSinger pic.twitter.com/0vk65R5Hau

– lulu qui? (@myilesmorales) 13 février 2020

Ils ont vraiment eu Chaka Khan dans cette émission et l’ont coupée pour garder le tigre blanc #TheMaskedSinger pic.twitter.com/WeoOtnbz8O

– PAUL (@KweenPaul) 13 février 2020

Qui diable continue de voter pour le Tigre blanc. Ce spectacle n’est-il pas sur le chant? #TheMaskedSinger pic.twitter.com/S6Bk742coe

– Greylind James (@ Mistah_Gr3y) 13 février 2020

Gronk massacré Nous vous bercerons !!! Il n’a pas chanté la première partie de la chanson !!! Il aurait dû rentrer chez lui. Quelqu’un montre à White Tiger la porte #TheMaskedSinger pic.twitter.com/IdhXnKqCox

– Jasmine Miller (@ jsmnmllr93) 13 février 2020

Attends quoi??! Ils envoient Mme Monster chez elle sur le tigre blanc ????? 😳🤯 #TheMaskedSinger pic.twitter.com/kbq2fyAHCy

– 𝕯𝖔𝖓𝖔𝖛𝖆𝖓 (@donovansftf) 13 février 2020

NOOOO Je voulais que le tigre blanc aille! !! # TheMaskedSinger pic.twitter.com/4UdVi0XnW0

– Nyesha Agee (@ Awesometacular7) 13 février 2020

les juges et le public tentent de justifier que White Tiger ne soit pas renvoyé chez lui #TheMaskedSinger pic.twitter.com/qrsQHBBrgs

– ✿ (@thatsrach) 13 février 2020

Quand ils disent que Miss Monster est sortie mais que White Tiger est dedans … #TheMaskedSinger pic.twitter.com/vYZVqU4jma

– Caitlin S. (@kikabelle) 13 février 2020

“The Masked Singer” continue les mercredis à 20 heures. ET sur Fox.

