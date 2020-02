The Masked Singer Recap Saison 3, épisode 4: 6 nouvelles étoiles, 1 démasquage reconnaissant

Cette semaine a introduit un nouveau lot de six artistes sur la scène “The Masked Singer”, et il n’y avait pas de Tigre Blanc parmi eux. C’est notre façon de dire qu’aucun d’eux n’est nul!

En fait, il y avait des voix solides tout au long de la nuit, et un concurrent a même montré à White Tiger comment vous pouvez frapper cette scène avec une performance de rap et la tuer absolument.

Nous sommes assez confiants qu’il y a une autre légende ou deux dans ce groupe, y compris une voix emblématique et un géant de la comédie possible. Dans le même temps, aucun de ces artistes n’a rapidement dévoilé son identité, avec le panneau partout.

Cela dit, il y en a un dont nous nous sentions assez bien tout de suite en fonction des indices, ce qui est plutôt bien cette saison!

En ce qui concerne la grande révélation, hilarante, la célébrité évincée a en fait remercié le jury de les avoir éliminés de la compétition, car ils ont admis qu’ils n’avaient pas beaucoup plus à donner et qu’ils transpiraient l’idée d’aller trop loin.

Frog, Elephant, Kitty, Taco, Mouse et Banana ont tous atteint la scène, mais seulement cinq ont survécu au tour de la semaine prochaine. Qui a rejoint Lil Wayne en tant que star à part entière cette semaine? Et étaient-ils aussi gros qu’une star (on dirait oui)?

Comme toujours, l’interprète le plus faible a obtenu la botte, mais nous allons toujours vous faire passer au travers des suppositions terribles (et parfois bonnes) faites par notre illustre panel de Robin Thicke, Jenny McCarthy, Ken Jeong et Nicole Scherzinger premier. Nous faisons cela parce que nous aimons … vous torturer._

GRENOUILLE

Grenouille faire honte à White Tiger en montrant qu’il peut danser et rapper, même s’il ressemblait beaucoup à MC Hammer sur «U Can’t Touch This». Il l’a même exécuté de la même manière. Mais sérieusement, Frog a du rythme, de l’énergie et un flux solide comme le roc, ce qui fait de lui un artiste né. S’il n’est pas chanteur / rappeur, il aurait pu l’être.

Suppositions: Nous n’avons pas beaucoup travaillé, mais nous pensions que les factures de 100 $, 5 $ et 1 $ pourraient faire référence à une station de radio: 105,1? Les indices comprenaient la foudre et les Jeux olympiques de 1996, ainsi que le saut. Peut-être des calembours de grenouille ou un athlète olympique, peut-être?

Elle pensait Michael Johnson, Ken pense Carl Lewis. Mais Nicole pense que c’est quelqu’un qu’elle connaît de la musique, pensant Ray-J à des chiots renversés. En fin de compte, ils ne sont pas encore aussi sûrs.

Internet riait de cette dernière supposition, mais était confiant que c’était Bow Wow, avec eux interprétant 106 $ comme “106 & Park”, qu’il a hébergé dans les années 2010. Expliquerait certainement ces compétences de rap.

La grenouille est Bow Wow. Référence d’Atlanta avec les Jeux olympiques de 1996. Les restes sont égaux à la levrette! 106 $ égale 106 & Park! Il a quitté l’industrie en raison du drame. #TheMaskedSinger pic.twitter.com/QmjuwjZWbc

– Jasmine Miller (@ jsmnmllr93) 20 février 2020

Je ne veux pas sauter aux conclusions, mais la grenouille est Bow Wow #TheMaskedSinger pic.twitter.com/RAmavD7xjD

– 🐄 (@fieldhouseia) 20 février 2020

La grenouille est Bow Wow! Je le sais juste. Il y avait 106 dollars pour 106 et le parc. Il y avait un pouce levé sur un micro représentant son film Like Mike. #TheMaskedSinger

– A (@allthingzsocial) 20 février 2020

L’ÉLÉPHANT

l’éléphant n’est certainement pas un chanteur professionnel, même s’il peut tenir un air et a une voix assez décente. Mais il n’a rien fait d’autre avec la chanson que d’en donner une bonne version karaoké discrète. Ses mouvements sur scène étaient échassés et il a prouvé qu’il n’avait pas non plus appris l’art du contrôle de la respiration pour le chant, alors c’est certainement lui qui sort de ce pour quoi il est connu.

Suppositions: Les juges ont immédiatement pensé à l’athlète pour celui-ci, bien qu’il ait également parlé d’être un one-man show et de diriger des mouvements à travers des “maisons blanches”. Peut-être un athlète avec une justice sociale ou des objectifs politiques comme Colin Kaepernick.

Jenny a pensé à Lance Armstrong avec une image de vélo dans le paquet, qui comprenait également des tambours et une glacière. Nick a fermé Travis Barker comme n’étant pas si grand, alors elle est allée avec Tommy.

Ken est devenu fou avec Beto O’Rourke en tant que choix, ce qui serait le casting le plus fou de cette émission si cela était vrai, mais était conforme à la confusion générale qui dominait Twitter, avec des suppositions allant de Paul McCartney à Tony Hawk.

Ouais … Je n’ai aucune idée de qui est Elephant, sonne comme quelqu’un avec un accent si #MaskedSinger #TheMaskedSinger pic.twitter.com/CewZmXKtxb

– 𝐜𝐨𝐰𝐛𝐨𝐲 𝐝𝐢𝐚𝐦𝐨𝐧𝐝 🤠 (@twentydiamond) 20 février 2020

Mon visage regardant le paquet d’indices des éléphants … #TheMaskedSinger pic.twitter.com/FnbbS7v26u

– Caitlin S. (@kikabelle) 20 février 2020

Aucune idée de qui est l’éléphant #TheMaskedSinger #ElephantMask pic.twitter.com/aveGWf3jzO

– Dakota Fuqua (@ DakotaFuqua77) 20 février 2020

MINOU

Minou n’est pas Ariana Grande, mais elle a ses propres pipes incroyables et a fait de “Dangerous Woman” la sienne aussi. C’est un artiste poli qui sait être sensuel sur scène. Elle était si confiante et douce dans cette prestation à la fois vocalement et au niveau des performances, il serait choquant qu’elle ne soit pas une chanteuse professionnelle.

Suppositions: Ce petit artiste avait les juges debout, mais totalement perdu. Elle a parlé d’essayer de secouer sa pâte et d’obtenir une ardoise propre. Son paquet avait beaucoup de séquences de films vintage, y compris des sorciers, des télescopes et des pirates.

Mais ensuite, elle a dit que personne ne l’avait vue comme ça, ce qui nous fait nous demander si cette voix est un talent caché?!?! Nicole pensait peut-être à Julianne Hough ou à Paris Hilton … mais Paris est plus grand que ça. Ken pensa donc plutôt à Nicole Richie.

Internet était partout, pensant peut-être à Sarah Hyland, à Chloe Grace Moretz, à Vanessa Hudgens, à Selena Gomez, à Maisie Williams, peut-être même à Hannah Brown. Eh bien, elle ne peut pas être tous mais nous aimons un peu Hyland comme une supposition.

je n’ai pas regardé 3 comédies musicales du lycée pour que le minou ne soit pas vanessa hudgens je connais cette voix n’importe où gabriella #TheMaskedSinger pic.twitter.com/mcoI8bcd4o

– lucy (@complicatxd) 19 février 2020

Sarah Hyland doit être la minou. De plus, la référence du célibataire serait son petit ami qui était sur cette émission. #TheMaskedSinger

– Kimber (@The_KimAbba) 20 février 2020

# TheMaskedSinger⁠ ⁠ Je suis presque sûre que le “Kitty” est Chloe Grace Moretz! Elle est principalement connue pour jouer, pas pour chanter. Et elle était dans Hugo, mettant en vedette le travail de George Melies “A Trip to the Moon”, qui était dans les indices pour Kitty pic.twitter.com/eJkSBLudSc

– AtlasFathom (@AtlasFathom) 20 février 2020

TACO

Taco joué cool comme la salsa, mais cachait une ambiance de pack de rats parfaite en affrontant “Fly Me to the Moon” de Frank Sinatra. Il a le même fanfaron de la vieille école – et bouge certainement comme un chanteur plus âgé – mais avec le poli et la confiance d’un interprète chevronné. C’était comme de la nourriture réconfortante pour vos oreilles.

Suppositions: Taco a déclaré que pour la première fois, il se sent invisible, ce qui signifie qu’il est reconnu partout où il va, donc il fait définitivement partie de l’échelon supérieur des superstars. Son indice indiquait qu’il était là depuis des décennies, montrant des cassettes VHS, un Rubik’s Cube et même un chariot.

Nicole est devenue une légende complète avec Regis Philbin (et Taco a prouvé qu’il était naturellement drôle et charmant), tandis que Ken pense que c’est Martin Short. “Je ne peux pas attendre que tu te trompes à nouveau”, rit Jenny, alors que Ken pensait également que Paul Shaffer était court.

Robin a emmené cette pile VHS dans “America’s Funniest Home Videos”, avec une supposition solide de Bob Saget, alors qu’il vérifie beaucoup de ces boîtes, y compris le chariot de San Francisco pour “Full House”.

Néanmoins, Internet a rapidement pensé que ce pourrait être Tom Bergeron, Seth MacFarlane ou Tim Allen (certains ont pris ces indices “Toy Story” et se sont dirigés vers Tom Hanks … ferait-il ce spectacle stupide?

Allons-y Taco! Tim Allen le Taco. Il y avait une infinité et au-delà de toute référence, Toy Story / Buzz Lightyear, et il a chanté la chanson Fly Me To The Moon. De plus, il veut être le dernier debout non? Cela fait référence à son émission actuelle, Last Man Standing. #TheMaskedSinger pic.twitter.com/aF5LMFyIxC

– 🐄 (@fieldhouseia) 20 février 2020

Le Taco est Tom Bergeron. Je n’ai littéralement jamais été aussi sûr de quoi que ce soit dans ma vie. #TheMaskedSinger pic.twitter.com/c330j2rms5

– Emily O’Donnell (@emily_odonnell) 20 février 2020

Les gens qui pensent que Taco est Tim Allen quand c’est définitivement Tom Hanks 😂 # TheMaskedSinger #TheMaskSinger #fox #toystory #whoareyou pic.twitter.com/Ix5M7Iua6W

– Citations (@ Quotes4Dogs) 20 février 2020

SOURIS

Souris n’a pas bougé d’un pouce tout au long de cette performance, mais elle a néanmoins attiré tout le monde avec ce qui est clairement une voix emblématique de la musique. Il a également un grain et une râpe uniques qui ont vraiment ajouté de l’âme et de la profondeur au “Get Here” d’Oleta Adams. Juste une belle performance.

Suppositions: Notre instinct immédiat était Tina Turner, juste basée sur la taille et la voix, et nous n’avons même pas traité les indices comme “1979”, Warriors, football, la “formation de bang bang” et tout ce qu’elle voulait dire en disant qu’elle avait une “marche – sur le rôle. “

La partie la plus difficile pour elle dans tout ce processus est l’incapacité de parler car elle n’est qu’une bavardeuse qui parle à tout le monde. Nicole pensait que peut-être Darlene Love parce qu’elle était dans “Leader of the Field”.

Robin est allé avec Dionne Warwick parce qu’il n’avait rien, tandis que Ken est parti une fois de plus en pensant que c’était une impression d’une légende de Maya Rudolph. Ouais non.

En fait, Internet pense que Robin l’a bien fait et c’était Dionne Warwick à l’intérieur de ce minuscule costume. C’est peut-être le plus déterminé à deviner ce qu’ils étaient ce soir.

La souris sonne comme Dionne Warwick …. #TheMaskedSinger pic.twitter.com/NwCengU8XP

– 🖤❄️Mona Carletta 🖤❄️ (@ BlackMermaid34) 20 février 2020

Même moi, je sais que la souris est Dionne Warwick. Et je ne pense jamais à personne !! #themaskedsinger pic.twitter.com/8yJoaVoiB2

– Kari Dunlop (@KariDunlop) 20 février 2020

La souris est Dionne Warwick ces légendes ne peuvent pas masquer leurs voix. # TheMaskedSinger pic.twitter.com/ku4RXA14yx

– Ladylion (@ NEfan4life) 20 février 2020

BANANE

banane ne s’est pas vraiment défié vocalement, mais était cool et rassemblé en prenant “A Little Less Conversation” d’Elvis Presley. Bien que nous ne soyons pas convaincus qu’il soit chanteur en tant que carrière, il avait définitivement la confiance de quelqu’un qui sait exactement ce qu’il peut chanter et comment se présenter à son meilleur.

Suppositions: Il semblait en fait plus nerveux que de parler, mais a révélé qu’il avait un enfant qui a inspiré son costume. Son paquet avait beaucoup de cow-boy et de col bleu et de gueule de bois sur les références du gril. Cela ressemblait à une bande dessinée en quelque sorte.

Jenny a pris le col et le chapeau pour penser au comédien Bill Engvall, tandis que Nicole pensait aux films “Hangover” et considérait Ed Helms. Même Ken devait convenir que c’était une bonne supposition (et il a joué dans ceux-ci).

Robin l’a mis en disant “huée” avec un Blowfish pour trouver Darius Rucker, ce qui aurait dû nous donner une voix plus forte.

Internet, cependant, était un peu partout en général, mais Bret Michaels est apparu comme le plus grand favori parmi leurs suppositions sauvages, notamment “Weird Al” Yankovic, Jeff Foworthy et John Travolta.

Nous sommes en train de creuser la supposition de Bret, si ce n’est pour rien d’autre que la banane similaire et son bandana signature sont des mots. C’est tout à fait dans la lignée de ce jeu de mots!

La banane est définitivement @bretmichaels. Je connais mon homme n’importe où. #themaskedsinger

– JMMiller (@mikkijmiller) 20 février 2020

En regardant la banane, je n’ai même pas eu à l’entendre chanter parce que ma femme l’aime donc nous l’avons vu chanter au moins 10 fois en personne. Je pourrais juste dire par son battement des pieds et ses mouvements que c’était Brett Michael. # BandanaMan # TheMaskedSinger

– SmokinJo (@PGA_Joe) 20 février 2020

La banane doit faire ça une fois …

🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣 # TheMaskedSinger pic.twitter.com/E9fjDZtEsS

– 🖤❄️Mona Carletta 🖤❄️ (@ BlackMermaid34) 20 février 2020

DÉMASQUER

La star qui a le plus profité de son élément ici est Elephant. Tout le monde peut porter une chanson, alors il est venu à qui avait le moins à offrir pour nous, et cela nous a amenés ici. Quant au public, il ressentait ce que nous ressentions.

Honnêtement, il est trop tôt dans cette manche et les indices n’étaient tout simplement pas assez solides pour que quiconque puisse avoir des hypothèses confiantes sur celui-ci parmi le panel … et nous ne sommes pas si sûrs non plus.

Les suppositions finales du panel incluaient Jenny forte avec Lance Armstrong, mais Ken Jeong pense toujours (sans raison logique) que c’est Beto O’Rourke. Ce n’était pas possible.

Nicole a changé sa conjecture à son ami Steve Aoki parce qu’il est un deejay avec un album sur le thème des néons à venir, ce qui correspond à son look. Quant à Robin, il est parti avec Travis Pastrona à cause des X Games et a croisé des baguettes. Assez mince là-bas, Robin.

Alors c’était qui?

C’était Tony Hawk, skateur légendaire avec des liens étroits avec les X Games, donc Robin n’était pas loin. “J’avais encore une chanson en moi mais je ne voulais pas aller beaucoup plus loin, alors merci de m’avoir libéré”, a-t-il déclaré au panel après son démasquage.

Découvrez sa première interview post-show ci-dessous:

“The Masked Singer” continue les mercredis à 20 heures. ET sur Fox.

