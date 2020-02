The Masked Singer Recap Saison 3, épisode 5: Une autre légende démasquée

À mi-chemin de notre temps avec le groupe B sur “Le chanteur masqué” et il n’y a pas vraiment un artiste horrible parmi eux (bien qu’il y en ait un bien plus faible que les autres), ce qui signifie que nous avons perdu quelqu’un de bien cette semaine.

Les panélistes, cependant, étaient tout aussi scandaleux dans leurs suppositions. Sérieusement, personne ne pense Millie Bobby Brown va faire ce spectacle (prouve-nous le contraire, Millie!).

Le comédien Gabriel “Fluffy” Iglesias a rejoint le panel et a pris son travail très au sérieux, analysant des indices et essayant véritablement de pénétrer à l’intérieur des têtes géantes de ces costumes de célébrités pour voir qui est en dessous.

Et encore une fois, la révélation a prouvé que les talents de casting pour cette saison ont vraiment pris leur travail au sérieux en amenant certains des plus grands noms et le calibre le plus impressionnant de talent à ce stade. Et ils ont aussi eu White Tiger.

Sérieusement, avec le statut légendaire des visages que nous avons déjà vus démasqués cette saison, nous ne pouvons presque pas imaginer qui est toujours en lice.

Comme toujours, l’interprète le plus faible a obtenu la botte, mais nous allons toujours vous faire passer au travers des suppositions terribles (et parfois bonnes) faites par notre illustre panel de Robin Thicke, Jenny McCarthy, Ken Jeong et Nicole Scherzinger premier. Nous faisons cela parce que nous aimons … vous torturer._

BANANE

banane a prouvé qu’il avait une voix solide, sinon banale, alors qu’il gérait la mélodie assez simple et simpliste de “Achy Breaky Haert”. C’était bien. Mais c’est tout ce qu’il était, car il patine certainement plus sur sa sympathie qu’en époustouflant quiconque avec sa voix.

Suppositions: Banana s’est presque enfermé en tant que membre du Blue Collar Comedy Tour, à moins qu’il ne nous traîne tous avec sa référence “Git-R-Done”. Cette semaine, il a laissé entendre qu’on lui avait dit qu’il devrait envisager une émission de télévision par câble, ce qui exclurait Bill Engvall et Jeff Foxworthy.

Ken était trop sur le nez en pensant que c’était Larry, avec Jenny soulignant à juste titre que cette banane était bien trop mince pour ça. Nicole pense toujours à Ed Helms, mais Gabriel a suivi 213 jusqu’à l’indicatif régional de Los Angeles, mais pense que c’est Billy Bob Thornton parce qu’il peut réellement chanter.

Mais nous pensons plutôt que ce pourrait être Ron White, basé sur sa voix, ou Bill Engvall en seconde distance. Internet envisage certainement cette chose avec les cols bleus, trop d’entre eux empruntant également la voie évidente de Larry the Cable Guy et personne ne se souvenant de Ron White.

Mais ils sont également fidèles à leur propre supposition de Bret Michaels sur la base de sa voix – nous pensons que Bret est meilleur que ce que Banana a fait ici ce soir – et ses mouvements uniques. Pourraient-ils se tromper cette fois?

Appelez-le maintenant .. la banane sur #TheMaskedSinger est @bretmichaels !! Tout, du chapeau de cow-boy, des gestes de la main en parlant, et son comportement crie simplement Bret!

– Tim (@EraOfHoops) 27 février 2020

Bret Michaels est passé de la vente de spectacles à travers le monde au port d’un costume de banane sur #TheMaskedSinger

La vie vous arrive assez vite. T et P pour Bret pic.twitter.com/jyw8ZPFRqu

– Dual Threat Fantasy Sports (@DTF__Sports) 27 février 2020

Bill Engvall est la banane. Réponse finale #TheMaskedSinger pic.twitter.com/1kRohxIdwh

– Sarah Kramer (@SSuperSarah) 27 février 2020

SOURIS

Souris a une voix rauque sans effort et une facilité de livraison qui montre qu’elle fait cela depuis de très nombreuses années. Elle ne donne pas grand-chose dans la performance, ce qui pourrait lui faire du mal avec les votes, mais elle livre vraiment de manière cohérente.

Suppositions: Soit elle reste essentiellement immobile en tant qu’interprète plus âgée diva-esque, soit elle essaie de nous rejeter (exemple: Tina Turner ne bouge pas dérouterait tout le monde). Mais nous ne pensons pas que ce soit Tina Turner, même si sa voix est presque aussi emblématique que celle de TIna.

Jenny pensait légendaire à côté et est allée avec Tracee Ellis-Ross, mais Ken est dans sa tête en pensant que c’est un type de légende différent et pense en fait que c’est Tina Turner. Il a même essayé de faire valoir qu’elle aime les noix et avait un indice de type Goldfinger.

Elle a également laissé des indices sur la lecture de romans d’amour, la tapisserie et a montré des photos de mains en prière et une statue d’une petite tête de rhinocéros. Nicole a suivi les indices – y compris l’or pointant vers “Solid Gold” – pour rejoindre Robin en se faisant passer pour Dionne Warwick, qui est également la meilleure supposition en ligne.

En fait, ils ne jouent même plus à ce sujet. Ils ont dit ce qu’ils ont dit et c’est tout!

Vous tous, cette souris est Dionne Warwick … Je me fiche de ce que vous dites. 😂 #TheMaskedSinger pic.twitter.com/gEY0pporWF

– Caitlin S. (@kikabelle) 27 février 2020

Je ne sais pas comment quiconque a entendu de la musique populaire américaine au cours des 50 dernières années peut entendre The Mouse on The Masked Singer et NE PAS reconnaître immédiatement que c’est Dionne Warwick. # TheMaskedSinger

– Glenn Rubenstein (@GlennRubenstein) 27 février 2020

Nous savons déjà que Mouse est la légendaire Dionne Warwick, nous savions que depuis la première fois qu’elle a commencé à chanter #TheMaskedSinger #MaskedSinger pic.twitter.com/b7KjwIQcIi

– 𝐜𝐨𝐰𝐛𝐨𝐲 𝐝𝐢𝐚𝐦𝐨𝐧𝐝 🤠 (@piccoladiamond) 27 février 2020

GRENOUILLE

Grenouille n’était pas aussi raffiné sur “In Da Club” de 50 Cent, mais il a définitivement fait le sien avec sa propre emphase et ses intonations tout au long. Il a un flux naturel et fluide qui dit qu’il est naturel dans le jeu de rap, et ses mouvements nous disent qu’il est à ce moment, mais au-delà de l’énergie juvénile qui rend les bouffonneries de scène encore plus bizarres.

Suppositions: Jenny pense à Alfonso Ribeiro avec la référence Prince dans le paquet faisant référence au “Prince frais de Bel-Air”, ainsi qu’au basket. Nous ne sommes pas sûrs que la voix d’Alfonso détienne ce timbre.

Ken a pris une direction différente, pensant que c’était Kevin Hart. Maintenant, Frog est plus petit que Nick et n’a jamais cessé de bouger, correspondant au comportement maniaque de Kevin. C’était suffisant pour faire entrer Jenny, mais Robin pensait à Omarion (sauf qu’il est mieux connu en tant que chanteur).

Internet, cependant, n’a pas bougé sur sa conviction que tout ce swag pointe vers Bow Wow. Les lettres C, S et moi n’ont fait que renforcer leur supposition lorsqu’il est apparu sur “CSI: Cyber”. En fait, jusqu’à présent, ils ont connecté tous les indices.

-Il y avait un indice sur CSI (il était dans l’émission CSI: Cyber)

-Il y avait un indice sur le basket-ball (il était dans le film Like Mike)

-Il y avait un indice sur la renommée (il avait un album intitulé The Price of Fame)

LA GRENOUILLE EST BOW WOW! La fin. #TheMaskedSinger pic.twitter.com/zpNh0ziG7T

– jazzy 🌸 (@_thatssojazzy) 27 février 2020

La grenouille est bow wow

Sonne comme lui et il aime le basket-ball et était autrefois appelé le prince du hip-hop.

#TheMaskedSinger pic.twitter.com/B4FMmqH5ZH

– Reine D (NiNi) (@NiNiFord_) 27 février 2020

Moi chaque fois qu’aucun des juges ne devine que la grenouille est Bow Wow sur #themaskedsinger pic.twitter.com/FHOmCbdVnr

– Le notoire A.S.H. (@AshleeMariiie) 27 février 2020

TACO

Taco a un son old-school naturel pour lui, et il bouge certainement comme un gentleman plus âgé, mais il n’était pas aussi solide vocalement cette semaine. Il avait des problèmes avec le contrôle de la respiration dans les portions les plus rapides et se comportait comme quelqu’un qui n’a pas fait ça autant que beaucoup d’autres. Il a de la hauteur et une qualité solide pour sa voix, et il semble savoir qu’il peut chanter, il n’en fait pas autant.

Suppositions: Taco a dit qu’il était un clown de classe et parle de l’amour de sa vie qui a aidé à faire sa carrière … mais parlait-il d’un postiche? Il a également dit qu’il était auparavant connu comme étant boutonné.

Jenny avait une solide logique derrière Seth Macfarlane, se référant à la galaxie (“The Orville”) du paquet et même à son style vocal. Gabriel est allé avec Ted Danson, et bien que les mouvements semblent s’aligner, nous pensons que Ted est plus grand que cela.

Ken a trouvé logique dans le voyage d’Alec Baldwin, de la tête brûlante à la recherche d’une tête plus équilibrée avec sa femme. Internet est sorti de la première semaine convaincu que c’était Tom Bergeron et quand il a parlé cette semaine, ils étaient plus sûrs que jamais – bien que quelques retardataires pensent toujours que ce pourrait être Tom Hanks ou Tim Allen.

Tom Bergeron est le taco. Sa livraison de blagues et ses inflexions correspondent parfaitement. #TheMaskedSinger pic.twitter.com/PKGLGIjDqp

– Joe (@JoeJPena) 27 février 2020

tom bergeron est le taco: confirmé #TheMaskedSinger pic.twitter.com/q6tO9OvMjP

– 𝕔𝕒𝕝⁷ (@needydaylight) 27 février 2020

Je vous présente le Taco #TheMaskedSinger pic.twitter.com/UwdMKGyeJq

– Alyssa (@ alyssahope25) 27 février 2020

MINOU

Minou soit elle n’a pas de plage supérieure, soit elle l’évite très intentionnellement, mais elle a une merveilleuse qualité respirante pour son milieu de gamme. Elle chante comme une professionnelle chevronnée, même si nous ne sommes pas sûrs qu’elle le soit. Sa présence sur scène dirait qu’elle n’est pas vraiment habituée à faire ça, mais c’est la voix d’un vrai talent naturel.

Suppositions: De nouveaux indices ont souligné l’amour de la couture et même du design de mode, avec “moderne” et “famille” apparaissant de près dans les indices, alors peut-être Sarah Hyland? Julie Bowen?

Un rat de bibliothèque, elle a dit qu’elle avait l’habitude d’écrire et de vendre des livres de science-fiction pendant un quart. Jenny est allée un peu trop sur le point de penser que Millie Bobby Brown ferait ce spectacle (nous ne le pensons pas). Gabriel a emmené “Red Riding Hood” à Amanda Seyfried.

Ken a de nouveau apporté ces indices «modernes» et «familiaux» à Sarah Hyland. Ses indices la semaine dernière avaient des indices de rose rouge, montrant son beau “célibataire”. Mais Jenny dit que ce n’est pas son type de corps ou sa voix.

Celui-ci a toujours Internet perplexe et hilarante moins confiant de Sarah Hyland maintenant que Ken a sauté dans le train. Honnêtement, nous ne pouvons pas leur en vouloir.

D’accord, mais je pensais aussi que Kitty était Sarah Hyland … jusqu’à ce que Ken dise également Sarah Hyland. Maintenant, je me doute. #TheMaskedSinger

– kaylee (@ kel97) 27 février 2020

Je pense que le Kitty est Sarah Hyland .. L’indice “famille moderne” doit signifier quelque chose de bien lol #TheMaskedSinger pic.twitter.com/HgyUnHlst0

– …… / ……. / … (@ Ms_Missy2791) 27 février 2020

Qui est le chat, je n’en ai aucune idée # maskedsinger #TheMaskedSinger pic.twitter.com/vmHVphi0ps

– Sabryia🐉 (@_siilah) 27 février 2020

DÉMASQUER

À ce stade, il n’y a personne vraiment terrible, mais la souris avait les performances les plus endormies, ce serait donc notre choix. Taco, même s’il est plus âgé, semble résonner un peu avec la foule et les autres sont les favoris des fans chaque fois qu’ils montent sur scène.

C’est exactement comme ça qu’il est tombé en panne – et nous ne pouvons pas en être fous – car “The Masked Singer” était sur le point de perdre son deuxième chanteur légendaire dans les cinq premiers tours. Ces publics n’aiment pas les légendes, tandis que Ken pensait que cela aurait dû être le Taco.

La dernière supposition de Robin l’a vu soutenir Dionne Warwick, et Nicole était là avec lui (tout comme Internet depuis le début). Jenny a reculé sur sa supposition de Tracee Ellis-Ross pour soutenir leur jeu, ce qui en fait trois pour trois.

Mais Ken n’était pas prêt à s’éloigner de Tina Turner, et Gabriel a dit qu’il considérait cela également. En fin de compte, cependant, il est allé avec Dionne Warwick. S’agit-il de leur première victoire collective avec quatre des cinq panélistes qui ont bien fait les choses?

Bien sûr que c’était, avec Ken le seul qui ne reconnaissait pas Dionne Warwick sous le masque de la souris. Et donc une autre légende tombe – au moins, il n’y a pas de tigre blanc pour nous exaspérer en avançant au-delà d’une véritable légende de l’industrie musicale.

Mais il y a clairement des comédiens encore dans le mix, ce qui prouve que c’est un spectacle qui va bien au-delà de bien chanter. Il s’agit de l’ensemble du divertissement que ces stars apportent sous ces costumes. Nous devons même admettre à contrecœur que White Tiger sait comment l’amener en tant qu’artiste. Il est tout aussi terrible.

Si vous pensez qu’Internet était satisfait de ces résultats, vous ne connaissez pas Internet:

Banana a foiré les paroles et le public stupide renvoie Mme Dionne Warwick chez elle? Sont-ils fous? Quel est l’intérêt d’inviter ces chanteurs légendaires si le public n’a pas de goût ou de cervelle pour choisir des gens talentueux? Annulez déjà! Déçu 🤬 # TheMaskedSinger pic.twitter.com/aB0WpluLDL

– 🇧🇷 GoldenGirl 🇧🇷 (@Lionergolden) 27 février 2020

Je suis en fait offensé …. la banane ne peut même pas chanter les mots … taco ne peut pas chanter … et vous envoyez une putain de légende à la maison ….. #TheMaskedSinger pic.twitter.com/PQFTcXNr6w

– Jennifer Reynolds (@ LipsOfAnAngel48) 27 février 2020

YA SENT MOUSE HOME QUAND LA GRENOUILLE A EU UNE TERRIBLE RENDITION DANS UN CLUB? #TheMaskedSinger pic.twitter.com/Z5Wggzs7Cr

– lulu qui? (@myilesmorales) 27 février 2020

La souris….

Es-tu sérieux?? Et le tigre est toujours là ???? #TheMaskedSinger pic.twitter.com/aRmcPP8Kbz

– onaMona Carletta 🖤❄️ (@ BlackMermaid34) 27 février 2020

Ce spectacle est irrespectueux. Ils adorent voter contre les légendes #TheMaskedSinger pic.twitter.com/JjXHvTmnJD

– Tjb (@ Tj_b1214) 27 février 2020

#TheMaskedSinger #MaskedSinger Je suis presque malade de ce public !!!! 😡😡😡😡 Arrêtez de voter contre les légendes !!!! WTF?!?! pic.twitter.com/pnkadeJH8U

– Antoinette Davis (@YouCanCallMeTee) 27 février 2020

White Tiger reste et pourtant deux légendes du chant ont été éliminées. #TheMaskedSinger pic.twitter.com/LLDIoPBYK7

– Lauren (@redcoloredstars) 27 février 2020

Tu veux dire que Gronk est allé plus loin que Dionne et Chaka ??? J’ai fini avec ce spectacle #TheMaskedSinger pic.twitter.com/UnFCNOJSJE

– Crystal (@crystalshields) 27 février 2020

The Masked Singer est un concours vocal! Oui, être un artiste polyvalent est génial et divertissant, mais ce public craint de voter !!! Comme si ce tigre blanc aurait dû être le premier à partir! Comment a-t-il fait le dernier 9 ?? # TheMaskedSinger pic.twitter.com/wjMaNG78HW

– H&M (@ I_am_aSuP3RStaR) 27 février 2020

Ce public peut attraper mes putains de mains. Manquer de respect à nos légendes comme ça. Maaaan va te faire foutre #maskedsinger #TheMaskedSinger pic.twitter.com/EwG8JS19OK

– Sabryia🐉 (@_siilah) 27 février 2020

Ok, qui diable est dans ce public qui vote. D’abord Chaka Khan rentre à la maison et maintenant ça? #TheMaskedSinger pic.twitter.com/eqtBFgcHcb

– Avery 🌹 (@veryistired) 27 février 2020

La semaine prochaine, nous clôturons le livre de ce premier chapitre avec ce groupe B d’étoiles masquées avant de rencontrer les six derniers pour disputer cette saison.

“The Masked Singer” continue les mercredis à 20 heures. ET sur Fox.

