The Masked Singer Recap Saison 3, épisode 6: Banane, minou, grenouille ou taco

Ça y était, la dernière chance pour les étoiles restantes sur “Le chanteur masqué” pour chanter pour leur vie et une chance d’avancer vers le Super Nine. La semaine prochaine, un nouveau lot prend le relais.

Cela signifiait que c’était une victoire ou une pause pour Banana, Frog, Kitty et Taco et chacun d’entre eux a vraiment mis en avant son meilleur costume. Cela dit, au moment où la fumée s’est dissipée, nous étions prêts à nous contenter de notre indignation selon qui rentrerait chez lui.

Il y en avait deux qui vont bien, tandis que l’autre moitié d’entre eux sont en lice pour atteindre la finale cette saison. Mais la plus grande question, bien sûr, était de savoir quelle taille d’une étoile serait démasquée cette semaine.

Une fois de plus, le spectacle a prouvé qu’ils jettent des noms énormes, pertinents et / ou légendaires pour ce spectacle avec une autre grande révélation d’un autre nom de star et de maison. Mais nous avons un long chemin à parcourir avant d’arriver à ce moment.

Les producteurs n’auraient pas pu choisir une meilleure chanson pour le numéro de groupe pour lancer l’émission de cette semaine, car “The Masked Singer” est définitivement “Larger Than Life”. Cela a également prouvé que nous avons un tas amusant d’aliments et d’animaux dans ce groupe, et tous ont un minimum de talent de chant, pour démarrer.

Comme nous l’avons vu la semaine dernière, il semble s’agir de plus (ou moins) que de talent de chanteur, malgré ce que la prémisse du spectacle voudrait nous faire croire. Il s’agit de se connecter avec la foule et d’être sympathique, donc le langage corporel et la présence sur scène semblent être encore plus importants que la voix.

Comme toujours, l’interprète le plus faible a obtenu la botte, mais nous allons toujours vous faire passer au travers des suppositions terribles (et parfois bonnes) faites par notre illustre panel de Robin Thicke, Jenny McCarthy, Ken Jeong et Nicole Scherzinger premier. Nous faisons cela parce que nous aimons … vous torturer._

MINOU

Minou a effectivement montré une certaine faiblesse vocale sur le registre inférieur au début de cette chanson de Miranda Lambert, mais au moment où elle a frappé “Mama’s Broken Heart” dans le refrain, elle montait à nouveau en flèche. Cela nous convainc encore plus qu’elle n’est pas une chanteuse professionnelle dans son concert principal, mais qu’elle pourrait être quelqu’un qui s’y est mêlé. La voix est polie, mais la présence sur scène est un peu en retrait car elle ne sait pas toujours quoi faire là-haut.

Suppositions: Son paquet d’indices a ajouté la phrase «sceller l’accord» et a présenté son meilleur ami en disant qu’elle a été intimidée pour être bizarre et est totalement dans les films d’horreur (même la réalisation) et le drame. Elle a ensuite donné à Robin un bracelet d’amitié “Fireworks” parce que la première fois qu’ils se sont rencontrés étaient “allumés”.

T-Pain s’est convaincu de son propre indice en se souvenant que Christina Ricci était dans “Casper” ainsi que “The Addams Family”, et ce n’est pas une supposition terrible pour l’une des personnes les plus difficiles de cette saison à déchiffrer.

Ken pense que les “potins” et les indices “sonner la cloche” de la semaine dernière ont tous deux montré Kristen Bell, mais Jenny l’a surpassé avec un masque géant de Ken pour souhaiter la bienvenue à Hayley Duff dans “The Masked Singer”. Et puis Kitty a apparemment tout fermé dans les coulisses en disant qu’elle était flattée que les juges pensaient qu’elle était aussi bonne que ces suppositions.

Internet est même un peu perplexe sur celui-ci, car ils ont choisi Jennifer Love Hewitt parce qu’elle a joué dans “Ghost Whisperer”. Mais, euh, nous connaissons ce chiffre et ce n’est pas ce chiffre. Je dis juste.

Il y a encore plusieurs hochements de tête pour Sarah Hyland, tandis que Leighton Meester (ce qui est une bonne supposition car elle a collaboré avec Robin et a joué dans “Gossip Girl”) et Jackie Evancho a rejoint le plaisir (avec une bonne logique derrière cela aussi).

Cela pourrait être la plus grande révélation surprise de la saison, si les indices ne commencent pas à les aider à la réduire.

TACO

Taco a donné une performance compétente et bien réglée de “Can’t Help Myself”, mais il n’avait vraiment rien d’autre. Il a certainement une bonne voix, mais ne se comporte pas comme quelqu’un qui fait ça tous les soirs en tournée pour gagner sa vie. Il se déplace en quelque sorte autour de la scène comme s’il était à l’aise devant les gens, mais pas nécessairement en chantant.

Suppositions: Taco a ajouté un indice sur beaucoup de «salsa» et son ami a dit qu’il aidait les gens quand ils étaient en bas et qu’il était toujours bon pour rire. Il a ensuite offert à Nicole un bracelet d’amitié “Kiss”. “J’ai embrassé Taco?” Demanda Nicole.

“Pas pour être ringard, mais quand je t’ai vu en personne, tu étais parfait,” lui dit Taco et non, ce n’est pas Gene Simmon, Nicole! Elle est ensuite allée avec Barry Manilow, tandis que Robin a suivi un indice sur Howie Mandel.

Internet semble s’accorder à dire qu’il s’agit d’un artiste plus âgé, mais c’est à peu près là que les comparaisons se terminent. Ils sont plus habitués à ce qu’il s’agisse d’un humoriste plus âgé que d’un chanteur, avec Tom Bergeron toujours leur préféré, mais pas leur seule supposition.

BANANE

banane est entré un peu plus dans “Lean on Me” de Bill Withers, le prenant à l’église d’une manière plus littérale que ce que vous voyez habituellement dans ces types de spectacles, et bien qu’il n’ait pas la gamme vocale ou la puissance de l’un ou l’autre les deux précédents interprètes, il y avait quelque chose d’engagement dans la performance globale et son engagement envers elle. Ce n’est pas un chanteur professionnel, mais c’est un artiste né.

Suppositions: De nouveaux indices comprenaient des messages de ses filles sur la construction d’une piste de karting dans la cour et qu’il avait inspiré la lessive? Il a également donné à Jenny un “Nineties [Love]”bracelet d’amitié. Cet indice l’a amenée à Michael Andretti, avec qui elle s’est liée d’amitié au manoir Playboy.

Nicole est allée là-bas avec un indice de «timonerie» à Brad Paisley, tandis que Ken est toujours déterminé à soutenir Larry the Cable Guy, décidant qu’il a suivi un régime pour être aussi maigre. T-Pain pense peut-être à Johnny Knoxville.

Nous pensons toujours que ce pourrait être Ron White, mais Internet est absolument certain qu’il s’agit de Bret Michaels. Comme dans, il y a plus de certitude à ce sujet que presque n’importe qui d’autre dans ce groupe. Osons-nous être en désaccord avec les masses? Ils ont beaucoup de reçus.

GRENOUILLE

Grenouille a en fait présenté sa voix de chant sur “You Dropped a Bomb on Me” du Gap Band, qui était un nouveau côté de sa voix. Et il était absolument génial et cool à ce sujet. Il est un maître de scène absolu avec des mouvements de danse tueur.

Suppositions: Nous ne pouvons pas croire que Frog était prêt à abandonner la musique car il est un artiste incroyable et a une grande voix à la fois dans le rap et le chant. C’est le package complet et ce dont il s’agit.

En parlant de packages, nous avons rencontré son manager qui a confirmé qu’il était une enfant star, avec un indice MC Hammer lancé pour des coups de pied, ainsi que du shampoing et un peigne. Une fois de plus, Ken a été exclu des cadeaux, alors que T-Pain a marqué un bracelet d’amitié «Tout ce que nous faisons, c’est gagner». Serait-ce Ludacris?

Ken a suivi des indices de la vidéo se transformant en couleur vivante pour un commentaire de «famille fière» à Tommy Davidson, tandis que Robin pense que cela pourrait être Omarion. Ils n’en ont toujours aucune idée, car Internet est partout et les indices de cette semaine ne font que pointer Bow Wow.

DÉMASQUER

Celui-ci est un mélange entre Taco et Banana, parce que Kitty et Frog continuent de l’apporter semaine après semaine et ils l’ont fait à nouveau ici. Cette semaine, nous pensons que Taco a devancé Banana vocalement, mais Banana a certainement donné une meilleure performance et un spectacle sur scène.

Et si ce spectacle a prouvé quelque chose, c’est tout. De plus, il nous a brisé le cœur avec l’histoire de la dédicace de la chanson à son père, récemment décédé, et a vraiment suscité une certaine émotion avec cette chorale.

Cela aurait dû être suffisant pour lui donner l’avantage avec une audience sentimentale sur Taco, et c’était le cas. Taco a eu une bonne course sur le spectacle, mais il a simplement été victime de tout le monde ayant une meilleure semaine cette fois-ci.

Nicole a soutenu sa conjecture de Barry Manilow, tandis que Ken a simplement essayé de manifester Martin Short dans la série en le devinant. Robin a été partout, mais n’a aucune idée de lui-même, alors à la place, il s’est rangé du côté de son «ennemi mortel», Ken. Attends quoi? Pourquoi?

T-Pain est sorti sur un membre avec une supposition presque aléatoire basée sur la bizarrerie de la planche à laver de la vieille école et “Cheers”. Il est donc allé avec Kelsey Grammer, mais Jenny pense toujours que tout tourne autour de Jerry Springer. Il a même donné une “pensée finale” après sa performance.

Avait-elle raison? Y en avait-il?

Ils ne l’étaient pas, mais Internet était partout dans celui-ci presque depuis le tout début car Tom Bergeron émergé de dessous cette tête rouge en sueur. Beaucoup d’indices indiquaient ses tenures sur “Dancing with the Stars” et “America’s Funniest Home Videos”, dont Robin et Nicole faisaient partie (Nicole a même gagné).

Et c’est un tour de force pour le groupe B, alors que Banana, Frog et Kitty passent au Super Nine. Pendant ce temps, la semaine prochaine nous présente les six derniers concurrents de cette troisième saison sauvage et imprévisible.

L’astronaute, l’ours, l’ange nocturne, le rhinocéros, le cygne et le T-Rex complètent la compétition, et ils s’affronteront jusqu’à ce que la moitié de leur nombre ait disparu. Ensuite, tout le monde est reparti pour la dernière manche jusqu’à la finale.

Le jeu de devinettes recommence à nouveau sur “The Masked Singer”, mercredi prochain à 20 heures. ET sur Fox.

